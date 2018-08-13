13 августа 2018



Сводка регионального ГУ МЧС за прошедшие выходные

В течение прошедших выходных орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 68 раз, из них 43 выезда на ликвидацию возгораний, 25 – на различные происшествия и помощь населению.

11 августа в 08.29 сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Залегощенский район, где в овраге, недалеко от населенного пункта Алексеевка, изъяли артснаряд 88 мм и минометную мину 50 мм времен Великой Отечественной войны.

В 11.19 сотрудники ПСЧ-7 выезжали на улицу Орловскую города Ливны, где по заявлению жительницы частного дома уничтожили рой ос.

В 12.29 в ОДС ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Орёл, ул. Октябрьская д.27. Автомобиль Газель. В результате возгорания выгорел салон автомобиля на площади 2м.кв., повреждён моторный отсек на площади 1м.кв. Предположительная причина пожара – разгерметизация шланга гидроусилителя автомобиля. Материальный ущерб устанавливается. Пострадавших нет.

В 13.29 поступило сообщение о пожаре по адресу: Верховский район, Туровское с/п. вблизи д. Ворогушино на поле. Комбайн «CLAАS». В результате пожара выгорели моторный отсек и задняя часть комбайна на площади 8 кв.м. Причина и размер ущерба пожара устанавливается. Пострадавших нет.

В 18.03 поступило сообщение о пожаре по адресу: Орловский район, Образцовское с/п, вблизи д. Маслово. Автомобиль ВАЗ 21053. В результате пожара автомобиль выгорел на площади 3 м. кв. Причина и размер ущерба пожара устанавливается. Пострадавших нет.

В 19.39 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали в с. Лаврово Орловского района на улицу Садовую, где помогли убрать из-под крыши жилого дома диких пчел.

В воскресенье 12 августа в 10.07 сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали на улицу Салтыкова-Щедрина города Орла, где в канализационный люк провалились три собаки, спасатели собак вытащили, осмотрели (видимых повреждений нет) и отпустили.

В 19.30 орловские спасатели выезжали на улицу Комсомольскую города Орла, где помогли снять с козырька магазина кота, выпавшего из окна. Животное передали хозяину.

 

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Опубликовано 13 Авг 2018 в 18:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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