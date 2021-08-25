«Своё» для своих?

№29 (653) от 25 августа 2021 г.

На днях в Орле прошел всероссийский фермерский фестиваль «Своё», организованный Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства России, правительства Орловской области и администрации города Орла.

Стилизованные под символику кредитной организации торговые места и площадки, музыка, яркие муляжи яблок и пластмассовых тыкв создавали не только пасторальную картину благополучия и расцвета фермерства на Орловщине, но и самодостаточности региона по всем видам сельскохозяйственной продукции.

Ярмарка фермерской продукции действительно получилась яркой и красочной, по-настоящему праздничной, но…немногочисленной. Почему? Чтобы разобраться в этом, мы изучили мнение побывавших на ярмарке покупателей.

На вопрос, что вам больше всего запомнилось, горожане отвечали: сыры и мёд. Что ж, неплохо. Действительно, производство сыров, особенно из козьего молока, у орловских фермеров-животноводов становится популярным. Сыроделы-частники из других регионов тоже не стоят на месте. Только, к сожалению, наши покупатели не заметили среди производителей здоровой конкуренции: цены на твердые сыры по 2300-2500 рублей за 1 кг кусались, так что многим посетителям ярмарки, в лучшем случае, удалось только попробовать продукт, но не купить его. С учетом того, что места для торговли, со слов администрации, предоставлялись фермерам бесплатно, можно было порадовать малоимущих орловчан и снизить цены на продукцию хотя бы в этот день. Однако этого не произошло.

Удивили и пчеловоды. Мёд по 600 рублей за 1 кг, а трехлитровая банка – по 2200-2300 рублей также оказались не по карману большинству горожан. Может, столь высокие цены обусловлены тем, что самих пчёл в Орловской области становится всё меньше, и кормовая база для них уменьшается ежегодно с уменьшением посевов гречихи, усыханием яблоневых садов, лип, посадок акации? Год от года в регионе растут посевные площади рапса, подсолнечника. Мало того, что мёд, получаемый с этих культур, менее ценен в лечебном плане, он еще может быть и небезопасен из-за частого применения пестицидов.

Догадываются ли об этом чиновники и депутаты, и принимаются ли какие-то меры по исправлению негативной ситуации, стало известно из интервью телеканалу «Первый областной» депутата Госдумы от Орловской области Ольги Пилипенко: «В Орловской области более 600 фермерских хозяйств. Естественно, мы всегда говорим о том, что позиционируем себя не просто как аграрная область, а как область, которая производит органически чистые продукты питания».

Неожиданное заявление, если не сказать больше. По данным Национального органического союза, лишь одно сельскохозяйственное предприятие в Орловской области – ООО «Путь жизни» — получило сертификат как производитель органической продукции по ГОСТ 33980-2016. Сертификат выдан органом по сертификации АНО «Роскачество». ООО «Путь жизни» выращивает органические пшеницу, рожь, гречиху, овес, горчицу по системе земледелия Ивана Овсинского. Это, как говорится, для справки.

Еще один представитель власти высокого ранга – председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский – в интервью ГТРК-Орел высказался на тему перспектив регионального АПК: «Сегодня идёт большая господдержка от банковской системы, от государства, поддержка крестьянско-фермерских хозяйств, субсидирование растениеводства, молочного скотоводства, и сегодня мы должны скооперировать их».

Лицо его в момент стало задумчивым, словно он сам осознавал, что чего-то в этой цепочке производства не хватает. Ответ на поверхности: в регионе нет глубокой переработки сельхозпродукции, совершенно не развиты овощеводство, плодоводство, молочное животноводство, иными словами, нам не хватает базовых продуктов питания.

А для этого требуется не только финансовая поддержка государства, которую практически не получают мелкие перерабатывающие предприятия, нужна хорошо развитая инфраструктура на селе: вода, газ, дороги, школы, детсады, ФАПы, клубы. Если каждый пятый селянин на Орловщине черпает воду из колодцев и других сомнительных источников, не имея доступа к чистой артезианской воде, если детей приходится возить в школы за 15-20 км, а до районных больниц, расположенных за 30-50 км и зачастую не укомплектованных врачами, не добраться по разбитым дорогам, о какой государственной политике поддержки малых форм хозяйствования на селе можно говорить?

Чиновники могут бесконечно хвастаться «разработанными и реализуемыми» ими мерами и инструментами поддержки и успехами текущей сельскохозяйственной и продовольственной политики, но фактами из жизни это не подтверждается. Вот и аграрный фестиваль «Своё» показал лишь зачатки производства здорового питания, причем далеко не в нашем регионе и совсем не дешевого. Когда люди толпятся у прилавков с доступной кондитерской продукцией и выпечкой, сокрушаясь о дороговизне мясо-молочной продукции, это наводит на определенные мысли.

Мы все едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. Правда в том, что ни депутаты, ни чиновники регионального правительства не сделали ничего, чтобы обеспечить всех орловчан, а не только состоятельных граждан доступным и качественным продовольствием. Вкупе с разваленной медициной это привело к тому, что Орловская область вымирает. Только за первое полугодие 2021 года естественная убыль населения составила 4663 человека, родилось всего 2580, а умерло 7243 человека!

Давайте послушаем еще одного «авторитетного» эксперта — губернатора области Андрея Клычкова, высказавшегося в соцсетях на тему фестиваля «Своё». Глава региона заявил, что орловские производители, оказывается, не научились представлять свою продукцию: «Может, это не совсем корректно и неправильно, но мне кажется, не все наши производители научились представлять свою продукцию. Ну это какой-то абсурд, когда такой большой фестиваль проводим, и вместо того, чтобы сделать витрину, просто ставят ящики с продукцией».

Уважаемый губернатор-эстет Клычков, а вас не смутило, что представленные «красиво» товары продавали втридорога? Или то, что вы, губернатор региона, где есть аж целый институт селекции плодовых культур, где выдаются фермерские гранты и субсидии на закладку садов, украсили ярмарку муляжами яблок, а телега с ящиками, наполненными настоящими яблоками, стояла именно «для витрины»? Яблоки не продавались, не так ли?

Не смогли вырастить свои яблоки, груши, пригласили бы фермеров из соседнего Белёва, где полно местных яблок по 50 рублей за килограмм. И скажите спасибо той женщине, что продавала недорогие, может, и грязноватые, но только что собранные с грядки местные томаты, огурцы и перец по адекватным ценам, не дороже, чем на обычном рынке. Вы же не считали сколько людей, побывавших на фермерском фестивале, оглядев экспозицию, разворачивались и шли на привычные ярмарки выходного дня, где у своих надежных продавцов можно было купить и те же яблоки с грушами, и овощи, и молочку, и мясную продукцию.

Выходит, фермерский фестиваль «Своё» прошел для «своих», элитных, состоятельных покупателей и зрителей, среди которых были замечены чиновники разных рангов. Фотографируя исключительно себя любимых с различных ракурсов, они забывали, что должны продвигать орловских фермеров, чтобы как можно больше людей увидели и запомнили лица местных производителей и их товары.

Леонид Музалевский в своей приветственной речи к участникам агрофестиваля вдруг заговорил о необходимости увеличении количества ярмарок: «Важно отметить, что те поручения, которые дал нам президент России Владимир Владимирович Путин — создавать больше ярмарок — реализуются». А где же был Леонид Семенович, когда городские чиновники во главе с мэром Орла сгоняли фермеров, производящих и перерабатывающих свою продукцию, с привычных мест на ярмарках выходного дня, когда орловские власти настаивали на переносе ярмарок на территории, подконтрольные отдельным лицам?

Было бы неплохо, если бы Клычков и его команда провели мониторинг насущных повседневных вопросов орловских потребителей. Тогда они узнали бы много нового о том, какими на самом деле должны быть продукты для здорового питания, и налажено ли их производство в Орловской области, а также о том, соответствуют ли цены на них платежеспособности большинства населения региона. Может, тогда они поняли бы, зачем нужны стационарные продовольственные ярмарки, работающие круглогодично, сезонные ярмарки сельхозтоваров и продуктов, как нужно отделять продавцов-производителей товаров от спекулянтов-перекупщиков, которым не место на таких ярмарках. Чиновники, заявляющие о постепенном введении маркировки на все продовольственные товары, обязаны не содействовать удорожанию продуктов, а сделать маркировку пищевых продуктов такой, чтобы потребители могли с первого взгляда понимать всё о происхождении и качестве товара.

Пока же чиновники и депутаты, бодро рапортующие об увеличении производства «органической» продукции в Орловском регионе, не приблизились ни на шаг к решению этой проблемы. На одном семинаре они выступают за применение минеральных синтетических удобрений, химических средств защиты растений для получения высоких урожаев, на другом – произносят речи о производстве органической продукции… Почему бы и нет? Чиновники у нас ни за что не отвечают. За безопасность продукции и соблюдение требований пищевого законодательства в сфере пищевых продуктов несут ответственность сами участники хозяйственной деятельности. Задача их «кураторов» — создавать красивые картинки с муляжами.

Ольга Рождествина