Орловским священникам напомнили, как не сжечь церковь во время службы

В преддверии рождественских праздников инспекторы провели в Орловско-Болховской епархии Орловской митрополии занятие со священнослужителями. Напомним, недавно для предотвращения пожаров в религиозных сооружениях Правительство РФ внесло изменения в правила противопожарного режима.

– В документе прописаны нормы и правила, которыми следует руководствоваться священникам при проведении обрядов, – отметили в пресс-службе МЧС. – Пройдет чуть больше недели, и множество людей соберется в храмах на рождественские богослужения. Особенностью обрядов является использование во время службы открытого огня.

Инспекторы госпожнадзора обратили особое внимание священнослужителей на то, что храмы – объекты с массовым пребыванием людей. Это обязывает священников во время службы держать открытыми как минимум два эвакуационных выхода. В местах нахождения служителей следует разместить минимум один огнетушитель. В молельных залах запрещено хранить горючие жидкости в объемах, превышающих суточную потребность. Вблизи мест установки свечей и лампад нельзя устанавливать вешалки для одежды.