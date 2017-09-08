Орловским священникам напомнили, как не сжечь церковь во время службы

В преддверии рождественских праздников инспекторы провели в Орловско-Болховской епархии Орловской митрополии занятие со священнослужителями. Напомним, недавно для предотвращения пожаров в религиозных сооружениях Правительство РФ внесло изменения в правила противопожарного режима.

– В документе прописаны нормы и правила, которыми следует руководствоваться священникам при проведении обрядов, – отметили в пресс-службе МЧС. – Пройдет чуть больше недели, и множество людей соберется в храмах на рождественские богослужения. Особенностью обрядов является использование во время службы открытого огня.

Инспекторы госпожнадзора обратили особое внимание священнослужителей на то, что храмы – объекты с массовым пребыванием людей. Это обязывает священников во время службы держать открытыми как минимум два эвакуационных выхода. В местах нахождения служителей следует разместить минимум один огнетушитель. В молельных залах запрещено хранить горючие жидкости в объемах, превышающих суточную потребность. Вблизи мест установки свечей и лампад нельзя устанавливать вешалки для одежды.

 

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Опубликовано 29 Дек 2017 в 11:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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