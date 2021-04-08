Свыше 28,6 тысячи жителей Орловской области завершили вакцинацию от COVID-19

В настоящее время в регион поступили 55919 доз комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак». Первую дозу вакцины получили 40742 жителя региона, полностью завершили вакцинацию 28614 человек, сообщает официальный Портал Орловской области.

Вакцинация проводится в 35 пунктах на базе 28 медучреждений Орла и области. В Орле, Мценске и Орловском районе функционируют мобильные прививочные пункты. 31 мобильная бригада проводит иммунизацию в коллективах.

Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции организована через Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области», услуга доступна в мобильном приложении «2DR.RU», по единому номеру «122», запись осуществляется и в регистратурах медицинских учреждений.