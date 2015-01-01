Свыше двухсот орловцев получили травмы на производстве в 2016 году

Такую статистику опубликовал Фонд социального страхования. При этом в 23 случаях люди получили тяжелые травмы, а 9 ЧП закончились летальным исходом.

При этом в пресс-службе ФСС уточнили, что в случае травмы на производстве человек вправе рассчитывать на несколько видов обеспечения: во-первых, это пособие по временной нетрудоспособности (проще говоря, больничный), назначаемое и выплачиваемое в связи со страховым случаем за счет средств на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Во-вторых, страховые выплаты — единовременная и ежемесячные. И в-третьих, оплата дополнительных расходов, связанных с реабилитацией — медицинской, социальной и профессиональной, на основании рекомендаций программы реабилитации пострадавшего (медицинская реабилитация, профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования, протезы, ортезы, технические средства реабилитации, транспортное средство и др.)