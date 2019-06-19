Сытый голодного не разумеет?

№21 (558) от 19 июня 2019 г.

Орловские пенсионеры продолжают отстаивать своё право на безлимитный проезд в общественном транспорте. Не добившись результата от главы региона Андрея Клычкова, который своим постановлением ограничил количество поездок по льготному проездному, пенсионеры побывали в Администрации президента и в ЦК КПРФ, а также записали на эту тему видеоролик.

Напомним, постановление, которое, как считают льготники, ущемляет их права, губернатор области подписал в декабре 2018 года. Стоимость единого социального проездного билета увеличилась на сто рублей и составила 450 рублей, количество поездок ограничилось до шестидесяти в месяц.

С февраля 2019 года в адрес Клычкова направляются обращения, возле здания областной администрации проводятся пикеты, записываются видеообращения, собираются подписи за отмену непопулярного решения. Результатом протестов стало увеличение количества поездок в общественном транспорте в дачный сезон до девяноста (постановление №218). Однако пенсионеры требуют вернуть безлимит и называют происходящее «позором». Они уверены: правительство области экономит на льготных категориях граждан вместо того, чтобы укреплять экономику региона и находить таким образом новые источники дохода. Пенсионеры обратились с открытым письмом к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, в котором призвали его приехать в Орел и пристыдить своего однопартийца Клычкова. Реакции не последовало, поэтому льготники отправились в Москву и передали письмо в ЦК КПРФ.

– Наши представители встретились в ЦК КПРФ с представителями Геннадия Андреевича Зюганова, и мы высказали свои соображения о том, каким образом подбираются кадры губернаторов для нашей Орловской области, –прокомментировал общественный активист, пенсионер Рафаил Исламгазин. – Мы надеемся, что эта проблема все-таки будет решаться. Если она не будет решена, мы и в дальнейшем продолжим борьбу за свои права теми правовыми методами, которые предусмотрены.

– В Администрации президента нам пообещали, что губернатору области Андрею Клычкову будут даны указания встретиться с нами и еще раз обсудить вопрос безлимитного проезда для льготников, – сообщил «ОС» Эдуард Самушенок. – Мы готовы встретиться с губернатором и ждем от него ответных действий. Мы по-прежнему считаем, что своими действиями Андрей Клычков нарушил положения, установленные Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.2004, которым предписано обеспечение, сохранение и возможное повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты граждан при передаче полномочий на региональный уровень. Мы расцениваем постановление Клычкова в совокупности с другими его действиями (я имею в виду обеспечение бесплатными импортными препаратами инвалидов) как геноцид, направленный против пенсионеров, поскольку на фоне постоянного снижения уровня жизни губернатор области Клычков своим постановлением урезает и без того нищий бюджет пенсионеров, сужает социальную среду общения инвалидов, что катастрофически пагубно для здоровья пожилого человека. Об этом мы написали в своем письме президенту Владимиру Путину.

Из письма Эдуарда Самушенка и Рафаила Исламгазина президенту РФ Владимиру Путину по поручению 1578 пенсионеров г. Орла:

«Пенсионеры обратились к прокурору Орловской области Полуэктову И.В. с просьбой отменить незаконное постановление губернатора области от 28.12. 2018 г. №559. Необходимо отметить, что для нас это посещение было чисто ритуальным. Ритуальным потому, что работа прокурора Орловской области И.В. Полуэктова в Орловской области мало чем отличается от его действий на посту прокурора Ставропольского края, откуда он, генерал-лейтенант юстиции, был сослан прокурором в Орловскую область, где областной прокурор имеет чин полковника юстиции. От прокурора области также получили отрицательный ответ.

Поскольку губернатор области член КПРФ, а среди протестующих были члены КПСС, по их предложению мы обратились к председателю ЦК КПРФ Зюганову Г.А., который является нашим земляком, с просьбой о посещении им малой родины в мае т.г. и одновременно урегулировать возникший конфликт между губернатором-коммунистом и пенсионерами.

Мы трижды обращались к Зюганову, но он не счел нужным отреагировать на нашу просьбу и приехать в Орел.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что система работы, принятая губернатором области А.Е. Клычковым на вооружение, направлена на то, чтобы максимум выжать из того, что можно выжать, а на мнение людей, на их жизненные проблемы ему наплевать, ведь он не собирается оставаться на Орловщине. Иначе бы он не поступал так!

Уважаемый Владимир Владимирович! В связи с вышеизложенным просим вас: