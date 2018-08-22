Тайны «Нашего дома»

№28 (521) от 22 августа 2018 г.

В редакцию «Орловской среды» обратилась председатель домкома дома №62 по улице Октябрьской Светлана Сороковая, чтобы рассказать о многолетних проблемах с ООО «УК «Наш дом». Дело в том, что эта компания в 2015 году преподносилась жителям, как УК с государственным участием. Компания «Наш дом» должна была стать примером для других аналогичных организаций в сфере ЖКХ. По факту жители дома №62 уже не первый год пытаются выяснить, куда исчезают деньги, собранные и переданные «УК с государственным участием». В нарушение всех норм и законов УК «Наш дом» не показывает жителям акты выполненных работ, а также не выполняет решения общего собрания собственников. В дополнение ко всему эта «образцово-показательная» УК саботирует ряд обязательных работ на доме, из-за чего оказалась под угрозой срыва подготовка к новому отопительному сезону. Мы на конкретных примерах расскажем, почему в сфере ЖКХ творится перманентный бардак, как эту систему бережно культивируют и оберегают областные чиновники, а также покажем читателям копии документов, подтверждающие предбанкротное состояние «образцово-показательной» УК. А заодно предупредим жителей еще нескольких домов, которых усиленно пытаются затащить «под крыло» УК «Наш дом». Мы считаем, что люди просто обязаны знать правду — что их ждет в недалеком будущем с такими «управленцами».

Деньги любят тишину

Начать хотелось бы с подробного анализа финансового положения УК «Наш дом» по состоянию на середину 2018 года. Вот только на официальном сайте этой управляющей компании не выложена бухгалтерская отчетность ни за 2016-ый год, ни за 2017-ый годы. Подобная «секретность», которая, кстати, нарушает нормы действующего законодательства, вполне объяснима: согласно внутреннему документу, который оказался в распоряжении нашей редакции, УК «Наш дом» находится на грани банкротства — кредиторская задолженность на 01.01.2017 приблизилась к отметке в 7,5 миллионов. «Наш дом» оказался должен всем — и газовикам, и энергетикам, и организациям, вывозящим мусор, и «Водоканалу», и даже аварийной службе. Есть все основания полагать, что к 01.01.2018-го эта сумма возросла еще больше. На сегодняшний день, по данным Светланы Сороковой, все средства, которые поступают от жителей дома №62, списываются в погашение образовавшейся задолженности. Вместо того, чтобы тратить текущие платежи на выполнение первоочередных работ по каждому конкретному дому и на расчеты с поставщиками ресурсов, руководство УК «Наш дом» тратит их на погашение прежних долгов и на обслуживание т.н. «брошенных домов». Напомним, по закону средства со счета одного дома запрещено тратить на оказание услуг по другим адресам. И когда создавалась УК с государственным участием, жителей заверяли, что она будет строго соблюдать все нормы, правила и законы. Но кто же будет указывать на нарушения каких-то федеральных законов или контролировать областную структуру, которая сама себе закон? Более того, областная газета «Орловская правда» на прошлой неделе опубликовала хвалебный материал, посвященный УК «Наш дом». Основная задача статьи «Порядок в сфере ЖКХ», на наш взгляд, привлечь жителей еще нескольких домов под управление этой структуры. Поэтому мы считаем необходимым познакомить орловцев с данными государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. https://www.reformagkh.ru/. На этом сайте орловская УК «Наш дом» имеет рейтинг «ниже среднего». А две графы: «финансовая устойчивость» и «эффективность» — вообще имеют оценку «0». Как вы сами считаете: можно ли доверять управление домом организации с нулевой финансовой устойчивостью и столь же низкой эффективностью?

Путь к успеху

Стоит напомнить историю возникновения УК «Наш дом». Изначально это было ЖЭУ №8 и его директором был Михаил Верижников, который сейчас является заместителем руководителя областной КСП. Потом то ли в облАде, то ли в руководстве УК сообразили, что раз малый бизнес разрешили «не кошмарить» три года — надо… регулярно менять название. Это позволит избежать пристального контроля и ненужных вопросов по поводу финансовой деятельности. Поэтому, как только трехлетняя «неприкосновенность» подошла к концу, УК «ЖЭУ №8» сменило название на «Советская 1». Это было начало 2013 года. В 2015-ом, когда над УК «Советская 1» снова нависла угроза проверок, опять же срочно было изменено название, и получена трехлетняя защита от лишнего любопытства. Наконец на сцене появился наш главный персонаж — УК «Наш дом». Учредителем компании и владельцем 100% доли является…АО «Орелоблэнерго», в числе учредителей которого, в свою очередь, значится управление госимущество администрации Орловской области.

Как оказалось, руководство УК опасалось любопытства не зря. Уже в 2013-ом жители нескольких квартир отказались платить за капремонт (помните, тогда постоянно звучали призывы не платить по этой строке?) Долг постепенно увеличивался и достиг 300 тысяч. Казалось бы, УК должна вести претензионную работу с должниками. Ведь платежная дисциплина в доме с 11 подъездами высокая — 95-97% собираемости. Но руководство УК «Наш дом» предпочитало не обращать внимания на должников. Никакой работы в судах не велось. Более того, даже деньги, которые УК собирала для других организаций за выполненные ими работы, не поступали по назначению. К 2017-му размер долга достиг 7,5 миллиона рублей! Но львиную долю из этих денег жители добросовестно заплатили. По крайней мере 95% жителей дома №62 точно ежемесячно оплачивают квитанции.

Тут как в сказке — чем дальше, тем страшнее. Когда в доме произошла авария, выяснилось следующее. Общее собрание дома решило платить аварийной службе авансом 120 тысяч ежегодно — то есть независимо от объема работы ежемесячно перечислять средства в «аварийку» и быть уверенными, что в любой момент помощь примчится по первому зову. В мае 2018-го жильцы обнаружили, что аварийная служба отказывается выезжать на вызовы в дом №62, так как никаких платежей в «аварийку» не поступает. УК «Наш дом» просто забирает перечисляемые жильцами деньги себе — и в нарушение подписанных с «аварийкой» договоров, и в нарушение решения собрания собственников жилья, и в нарушение Жилищного кодекса. А учитывая объемы пропавших средств и то, как бережно областные чиновники защищают руководство «Нашего дома», у Светланы Сорокой есть все основания предполагать, что обитатели облАда стоят на защите УК отнюдь не бескорыстно.

Ловкость рук и никакого мошенничества

В доме №62 нет технического паспорта. Хотя это основополагающий документ для управления МКД, и жители в течение последних трех лет неоднократно обращались к своей УК с просьбой наконец-то оформить паспорт. Более того, решением общего собрания на актуализацию этого документа (то есть на вполне конкретную цель) было выделено 50 тысяч рублей. УК эти деньги вежливо взяла… но паспорт так и не сделала. К чему это приводит? Если поднять, например, договор на ремонт — то в нем до сих пор фигурируют деревянные окна в подъездах (хотя по факту уже давно на лестничных пролетах стоят пластиковые), деревянные входные двери (по факту – металлические) и так дальше, дальше, дальше. Представляете какой разгул для увода денег?

Уводятся деньги и по другим строчкам. Например, экспертиза лифтов проводится раз в три года. Но платежи с жителей по этой строке собираются ежемесячно (по 50 копеек с кв. м.), чтобы, когда придет время очередного обследования, на счету дома была необходимая сумма. Каково же было удивление жильцов, когда в 2017-ом выяснилось, что жители задолжали за обследование лифтов 250 тысяч. А ведь эту сумму они исправно перечислили своей УК!

Когда председатель домкома стала выяснять ситуацию с обслуживанием дома, обнаружились вообще шокирующая вещь: долг дома приблизился к отметке в полмиллиона! И это при том, что жители исправно платят. Тогда Светлана Сороковая решила проверить арифметку УК и разделила сумму в документах «Нашего дома» на площадь своей девятиэтажки. И вырисовалась еще одна ловкая схема (документы, подтверждающие расчеты домкома, имеются в распоряжении редакции). В доме у разных подъездов разный тариф (в трех подъездах люди сами организовали уборку подъезда, и у них тариф ниже). А остальные платят за уборку лестниц, и именно этот повышенный тариф применила УК для расчета платежей со всего дома. То есть только по одной строке на одном доме уведено 248 тысяч рублей! Кроме того, часть работ из графы «текущий ремонт и содержание» дома было переброшено на другие строчки. И эти работы показаны и оплачены отдельно. Хотя в любом случае они обязательно должны подтверждаться актами выполненных работ. Актов нет. Председатель домкома точно может указать те виды работ, которые не производились, но отражены в документах УК как произведенные. (Естественно, без каких-либо актов. В частности, речь идет об установке новых лебедок на лифты, а это еще 251 тысяча). С этих строчек обслуживания дома снято практически полмиллиона, а жильцам еще и выставили долг на ту же сумму. В итоге только с одного дома №62 за один год «ушел» миллион рублей!

Убитая система

Вот еще показательный пример работы «эффективных управленцев». В рамках и за счет средств капитального ремонта в доме №62 решено было установить систему автоматической регулировки температуры теплоносителя. Кстати, дом №62 стал одним из первых, где решили испытать эту довольно дорогую конструкцию, чтобы понять экономическую выгоду и целесообразность использования подобных устройств в других орловских домах. Когда сравнили результаты отопительного сезона 13/14 и 14/15 годов, то выяснилось, что благодаря новой системе только за первый год удалось сэкономить 2 106 000 рублей! При этом вся система обошлась в два с половиной миллиона. То есть окупилась практически за один год, а дальше позволила бы экономить деньги жильцов еще многие и многие годы. Вот только счастье было недолгим. Система состоит из нескольких модулей (на каждый подъезд свой) и понижает температуру теплоносителя, как только на улице наступает оттепель. Естественно, такая сложная электронная система требовала тщательнейшего ежегодного обслуживания. И на собрании собственников было принято решение, чтобы УК заключила договор обслуживания с организацией или ИП, кто мог бы поддерживать систему в работоспособном состоянии. Естественно, были предусмотрены и деньги на оплату этих работ. Вот только УК «Наш дом» мало того, что взяла деньги жителей, так еще и не заключила никакого договора обслуживания. И это длилось три года! В итоге минувшей зимой система вышла из строя — в квартирах началась «Африка». Клапаны заржавели, испортилось и другое оборудование, которое необходимо было все эти годы обслуживать. Сейчас на носу холода, а, как мы уже упоминали, денег на восстановление системы (по версии руководства УК) на счету дома нет.

Отписки высшего пилотажа

Просто потрясающе на фоне всего происходящего выглядят официальные ответы областных чиновников на письма председателя домкома. Например, Светлана Сороковая жалуется, что управляющая компания отказывается предоставлять акты выполненных работ. И заявительнице цинично отвечают: «Акты выполненных работ были предоставлены и подписаны старшей по дому». Вы думаете, дно цинизма пробито? Нет. Этот документ просто шедеврален и дает представление о том, как местные бюрократы бесконечно совершенствуют мастерство отписок.

Например, возьмем ситуацию с системой контроля температуры теплоносителя, о которой мы подробно рассказали чуть выше. Чиновники обладминистрации ответили домкому, что, оказывается, УК «Наш дом» все эти годы систему обслуживала совместно с монтирующей организацией! И ведь что характерно, «ответчиков» не смутил ни тот факт, что система вышла из строя, ни то, что опять же нет никаких актов выполненных работ по обслуживанию этой системы. Главное, что есть ответ. А соответствует ли он действительности или нет — неважно. Не нравится — читайте «Орловскую правду». Там УК «Наш дом» показана с той стороны, о которой обитатели многострадальной девятиэтажки даже не догадываются. И не надо верить своим глазам: каким-то заржавевшим вентилям и отказам «аварийки» устранять порывы труб. Есть же официальная пресса и официальные ответы. А на бумаге у орловских чиновников всегда все гладко.

Сергей Миляхин