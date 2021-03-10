Так говорил градоначальник

№8 (632) от 10 марта 2021 г.

Во вторник, сразу после любимого многими Международного женского дня 8 марта, орловских журналистов пригласили в мэрию на брифинг. Брифинг, само собой, проводил мэр Юрий Парахин. Как сообщалось в приглашении, мероприятие будет посвящено общегородским вопросам – от реализации национальных проектов до локальных проблем. Также каждому представителю СМИ обещали возможность задать интересующие его вопросы. Действительно, вопросов было много – интересных и абсолютно разноплановых. Не менее интересными и разноплановыми были и ответы мэра Парахина – причем, как по содержанию, так и по форме. Полагаем, нашей аудитории будет любопытно если не услышать, то хотя бы прочесть, как градоначальник отвечал на те или иные вопросы. Комментировать ответы мы не будем (хотя могли бы), чтобы читатели сами определили степень компетентности мэра, смогли оценить его владение ситуацией в городском хозяйстве, ну, и умение общаться на русском языке, конечно, тоже. Словом, далее – только прямая речь, в некоторых случаях – вопрос-ответ.

Вступительное слово Парахина

— Коллеги, мы вас пригласили в связи с тем, что чувствуем и сами, и видим со стороны СМИ, что есть определенный голод в общении. Несмотря на пандемию, наша задача быть открытыми перед СМИ, в администрации регулярно проходили планерки с участием СМИ. Мы и сегодня проводим планерки, они проходят у нас в несколько другом формате — по обращениям жителей, в наших социальных сетях, принимаем обращения по оперативному телефону и в письменном виде. Сегодняшнюю встречу предлагаю провести в формате брифинга, задать вопросы, которые волнуют СМИ. Вы для нас будете определенным помощником, мы в дальнейшем будем регулярно встречаться и общаться на любые темы.

Предлагаю обсудить национальные проекты, проблемы с дорогами, общественно-политические вопросы… Здесь присутствуют мои заместители на случай, если потребуются какие-либо дополнения, еще Вадим Николаевич Ничипоров по транспорту дополнит, если будет необходимость.

Мэр отвечает на вопросы о дорогах и о качестве работы городского транспорта

Вопрос:

-Будет ли в этом году изменена работа с теми компаниями, которые делали орловские дороги? Потому что то, что было сделано в сентябре, в январе от этого ничего не осталось. Или, может, будут приглашать Вдовина, он у нас Илья Муромец по дорогам, знает все слабые стороны, может быть, его включать в комиссию, которая принимает дороги? Потому что, действительно, безобразие: раньше со снегом дороги «уходили», а теперь получается, что и снег еще лежит, а дорог уже нет. И второй вопрос: в последнее время я очень много езжу на маршрутках, тот перевозчик, который работал на 22-м маршруте, с ним все было хорошо, что бы там ни рассказывали. Десять машин на маршруте было, проблемы возникали только в вечернее время. Сейчас у перевозчика, который работает на 22-м маршруте, машин своих нет вообще, и в самые «лучшие» дни на его маршруте четыре автобуса. Но главный специалист по транспорту всегда говорит, что все под контролем, машины ездят, на карте они отображаются, хотя я специально провел расследование, три дня я там стоял, больше трех машин я там не видел.

Парахин:

— Не только по Лужкам, но и по Выгонке, по 909-му кварталу, по Алроса в последнее время много жалоб со стороны жителей. Я считаю, мы неплохо урегулировали ситуацию по Выгонке, по Лужкам до сих пор поступают жалобы, в том числе, и в социальных сетях. Ситуация следующая: за все время работы мы выдали девять претензий перевозчикам. Из них три — ТТП и шесть — частным перевозчикам. Перевозчик, который работает в Лужках, не реагировал на наши претензии, поэтому реакция жесткая была со стороны администрации. Что касается нынешних претензий по Лужкам, мы регулярно выставляем там пост для проверки, ну вот по состоянию на сегодня что у нас, Вадим Николаевич?

Ничипоров:

— Была жалоба, что в шесть утра не могли уехать — в шесть утра был автобус…

Парахин:

— Вы знаете, мы пользуемся не только системой Глонасс, мы запустили систему контроля за маршрутами на Яндекс-картах для того, чтоб жителям было удобно контролировать, где находится тот или иной маршрут, и воочию смотрим на конкретных конечных остановках, что происходит.

Журналист:

— Я был в отпуске, потратил три дня, утром были проблемы с маршрутками, вечером вообще лучше не приходить, потому что то, что творится с половины пятого до половины седьмого, когда из 22-го маршрута одна маршрутка проходит, в лучшем случае две на музее Тургенева. Я уезжаю с работы, и с половины пятого до половины шестого можно простоять, не будет ни одной машины.

Парахин:

— Сколько машин там сейчас, Вадим Николаевич?

Ничипоров:

— Сегодня работает там семь.

Парахин:

-У меня есть предложение: давайте с сегодняшнего дня в режиме онлайн и на месте вместе со СМИ проконтролируем 22-й маршрут. Но у меня есть предложение: если сегодня мы «выкинем» это в СМИ, перевозчик может быть подготовлен. Давайте выберем время.

По дорогам. Принято решение по гарантийным обязательствам: мы увеличиваем гарантийные обязательства минимум до семи лет по будущим контрактам. Второе: требования к подрядчику — обязательно иметь в составе для исполнения гарантийных обязательств рециклер, это то оборудование, которое готовит смесь для литого асфальта, которым осуществляется ямочный ремонт. Наличие собственной техники, ну и по поводу комиссии, можно привлечь общественность, депутатский корпус, пожалуйста. И место, где берем пробы, должна указать общественность, а не мы.

Журналист:

-Такое происходит каждый год, а срок службы асфальта все меньше и меньше.

Парахин:

— Что касается дорог, по которым больше всего проблем: это Болховская, Маслозаводской, Комсомольская, Генерала Родина, самое раннее «исполнение» этих дорог — это 2016 год. 2011, 2012, 2013 годы, есть моральный и физический износ этих объектов. По 2016 году — это объекты 450-летия, например, улица Горького — вот результат, сегодня мы увидели его. Я такой же автомобилист, как и все. Согласен, что качество дорог сегодня — на крайне низком уровне, и сегодня погодные условия не позволяют нам оперативно зайти на дороги и горячим асфальтом выполнить ямочный ремонт. Проблемы есть. Мы на Маслозаводском крупную яму заделали за счет спонсорских средств, и дальше там очень много ям. И работы еще очень много предстоит. Приемку будем ужесточать, я предлагаю только добавить в комиссию общественность, депутатский корпус, чтобы не было потом вопросов. Я думаю, депутаты как раз по своим территориям посмотрят. У нас в этом году десять объектов планируется, в том числе капитально отремонтировать те дороги, о которых я говорил: это Болховское шоссе, Октябрьская, Маслозаводской, Генерала Родина.

Парахин отвечает на вопрос о темном городе

Журналист:

— Хотела бы поднять тему достаточно проблемную, по поводу освещения города. Сейчас ситуация такая: есть улицы, где доумощнение произошло… Но в целом город темный. Специалисты говорят, если на те же сети повесить более мощные светильники, то ситуация будет лучше. У вас какие идеи по этому поводу? Как улучшить то, что есть?

Парахин:

— У меня есть большое желание, и настроение, и силы улучшить качество освещения, дорог и качество жизни людей в городе. Вы затронули действующий контракт до 2024 года с Ростелекомом, в рамках этого контракта существенно изменить условия контракта мы не можем. Где-то уже улучшили освещение, но сегодня стоит вопрос и по опорам, на которых держатся и контактные сети ТТП, и плюс освещение — все это в комплексе требует модернизации. И в рамках концессионного соглашения, которое можно заключить только после 2024 года, мы планируем заменить на новые, более качественные светильники в городе освещение, и рассмотреть возможность обеспечения новыми опорами хотя бы на центральных улицах в городе Орле. До 2024 года мы существенно ситуацию не изменим, точечно — на новых объектах — будем стараться проектировать новое освещение, ну а то, что существует, в 2024 году заменить.

Парахин рассуждает об объединении Орла с Орловским районом

Журналист:

— В интервью «Орловской искре» вы говорили о том, что об объединении Орла и Орловского района пока рано говорить, для этого нужно создать муниципальный округ…

Парахин:

— Мне таких предложений не поступало. Об объединении города Орла с Орловским районом достаточно рано говорить. У меня лично в планах этого пока нет. Хотя практика такая существует в других регионах, например, Белгородская область, два города крупных — Старый Оскол и Губкин – объединены с прилегающими районами, Тула и Тульский район, ну и много можно перечислять, в целом по России положительная практика есть. В городе Орле сегодня существует масса проблем, и можно было посмотреть в рамках объединения, например, единая транспортная сеть, когда двузначные и трехзначные маршруты не дублировали бы друг друга. А для Орловского района — общая инфраструктура, которой пользуются сегодня крупные микрорайоны, например, Болховский, не имея на то обслуживающих организаций. Должно быть обсуждение этого вопроса с жителями, а не с чиновниками, и надо проработать вопрос, как это повлияет на жизнь людей. Главное, чтобы отрицательных моментов не было.

Мэр отвечает на «личный» вопрос

Вопрос:

— Прозвучала информация, что брак ваш расторгнут фиктивно, и супруга продолжает с вами проживать – это так?

Ответ:

— Супруга со мной бывшая проживает, да, под одной крышей. Брак не был расторгнут фиктивно, но дальше, я думаю, что, если вы хотите про мою личную жизнь поговорить, я готов с вами пообщаться тет-а-тет.

Как Парахин отвечает на вопросы о мостах

Журналист:

— Фирма Ремспецмонтаж (которая ремонтирует Красный мост. – Прим. ред.) недавно выиграла подряд на строительство моста через реку Сосновка в Ливенском районе на 280 млн рублей. Эта организация будет разрываться сейчас между Красным мостом и этим. Не боитесь, что что-то случится, и через год она уйдет?..

Парахин:

— Данная организация неплохо себя зарекомендовала на мосту Дружба, по сути вытянула этот объект. Сегодня на объекте работают 30-35 сотрудников и 20-25 единиц техники ежедневно. Работы ведутся очень активно. Завтра в очередной раз собираюсь посмотреть. Рисков не вижу. Организация реагирует оперативно на все замечания, опыта у них достаточно для исполнения подобных контрактов.

Журналист:

— Как вы считаете, насколько город справился с перекрытием Красного моста, что еще нужно будет сделать, чтобы улучшить трафик?

Парахин:

— Если по пятибалльной системе, то, думаю, что мы на «четверку» твердую справились с ситуацией по закрытию Красного моста. Был изменен режим работы светофоров, дополнительно обеспечен поворот со стороны улицы Московской на Герценский мост с обеих сторон со второй полосы. Запрещены стоянки и остановки на маршрутах объезда, сделаны дополнительные пешеходные светофоры для жителей улиц Фомина, Речного переулка и для детей, которые ходят в 27-ю школу. Изменен режим работы светофора на улице Розы Люксембург. В ближайшее время нужно привести эти дороги в нормативное состояние… Фомина, Гагарина, все пути объезда. На ямочном ремонте заняты четыре бригады, две — Спецавтобазы и две наемные. Спецавтобаза работает день-ночь.

Журналист:

— Претензии по мосту Дружба в настоящий момент существуют, будут ли там проводиться какие-либо работы? Не так давно ночью проезжал там — что-то латали.

Парахин:

— Претензии есть, в рамках гарантийных обязательств подрядчику направлены претензии, ну они косметического характера по покраске ограждений, по заделке каких-то швов, есть один или два шва, которые текут на проезжей части, подрядчику эти претензии были направлены.

Журналист:

— Ливневая канализация очень интересно там выглядит, когда слив находится выше уровня. Это съезд с моста Дружбы, Черкасская, перекресток. Слив находится выше уровня огромной лужи, соответственно со всеми вытекающими.

Парахин:

— В данный момент заключен контракт на 15 миллионов на прочистку ливневой канализации в городе. Работы уже начались, дополнительно у нас задача вот эти проблемы снять. Посадскую тоже заливает…

Журналист:

— Но этот участок свежеотремонтированный… Как вы считаете?

Парахин:

— Я этой ситуации не видел, честно скажу. Проеду-посмотрю.

Журналист:

— Что вы думаете о безопасности движения пешеходов по Красному мосту и о безопасности будущего пешеходного понтонного моста?

Парахин:

— Я неоднократно там ходил, я вам больше могу сказать – я лазил даже по строительной площадке, что запрещено… Вот этот новый не понтонный мост, а временное сооружение, которое будет сделано по проекту к первому мая текущего года, сегодня там уже несколько десятков свай забито, он находится на расстоянии 16 метров от тела моста, эта новая переправа пешеходная. Я уверен, что она будет безопасна. Спроектирована так, чтобы ни в коем случае никто не пострадал.

А что с банкротством МУПов? Отвечает мэр

Журналист:

— Был подан иск о банкротстве Зеленстроя, не так давно, в феврале. Что будем дальше делать?

Парахин:

— Будем работать. И Зеленстрой будет работать. Вопрос о банкротстве Зеленстроя или других муниципальных предприятий сегодня не стоит. У нас более худшая ситуация в ТТП, я не буду её скрывать, там под 200 миллионов рублей долгов, и там рисков значительно больше, чем у Зеленстроя. По Зеленстрою налоговая требует полтора миллиона рублей.

Парахин отвечает на вопрос о повышении цены проезда в общественном транспорте

Вопрос:

— Уверены ли вы, что повышение стоимости проезда улучшит качество обслуживания?

Ответ:

— Мы не идем на поводу у перевозчиков, мы все работаем в одном городе, и проблемы у нас общие. Сегодня почему перевозчики недовыставляют на маршруты технику? — Не хватает водителей. Второе: последний раз поднимали тариф три года назад. За это время произошла инфляция, повышение цен на ГСМ, на технику. Требования поменялись к перевозчикам. Теперь обязательны требования по Глонассу и видеокамеры… Повышение до тридцати рублей недопустимо, но вопрос по повышению тарифа мы будем обязательно рассматривать. Поддержать и перевозчиков, и Трамвайно-троллейбусное предприятие мы должны. Но это не будет 30 рублей. Новый конкурс, который мы будем проводить в середине года, будет с требованиями по закупке новой техники. То есть люди должны получить совершенно другое качество обслуживания.

Мэр рассказывает, что будет с улицей Ленина

Вопрос:

— Изменится ли «самая красивая улица Европы» — улица Ленина? Останутся ли на ней клумбы-«гробницы», как их прозвали в народе, и отваливающаяся плитка?

Ответ:

— Конечно же, мы не оставляем планов по преображению улицы Ленина, сейчас мы занимаемся ее новым обликом, прорисовываем ее, и я думаю, в течение ближайших там нескольких месяцев мы вытащим ее на обсуждение, на публичное в том числе. Напомню, что до сих пор все еще действуют гарантийные обязательства в отношении этого объекта, и мы должны дождаться, когда они прекратят свое действие, для того чтобы приступить к каким-то работам. Но прежде, соответственно, мы должны сделать проектное решение, такое, которое бы устроило, собственно говоря, горожан. Не думаю, что что-то глобальное там изменится. Возможно, будет внесена иная система расположения этих клумб, они могут поменять свой внешний вид, я думаю, они будут более адаптированы для того, чтобы с ними можно было, условно говоря, работать, жить, общаться – то есть использовать их в банальных простых нуждах для горожан. Это будут они преобразованы в некие скамейки, некие какие-то артобъекты, то есть они будут более адаптированы для того, чтобы ими могло пользоваться население… Что касается Ленинской нашей – самой любимой, самой центральной улицы, я считаю, что нам надо просто всем сесть, спокойно обсудить… ну у нас одно видение… Мы в публичное поле повесим там проект, который мы предлагаем, давайте обсудим, вопросов нет – одна голова хорошо, а сто – лучше.

Парахин отвечает на вопрос, повысят ли тарифы на жилищные услуги?

— Качество обслуживания в жилищно-коммунальном комплексе далеко от идеала. Особенно мы это видим по качеству крыш, которые текут. У нас самое большое количество жалоб сейчас по этому направлению. Второе – это по вывозу снега из дворов. Но тут стоит отметить, что есть и проблема со стороны самих жителей, которые не дают жилищно-коммунальным предприятиям вывозить снег с территорий, заставив все дворы машинами. Такая ситуация тоже существует. Хотел отметить, что мы в рамках фонда капитального ремонта в этом году отремонтируем 62 кровли в городе Орле. И плюс на ежедневном контроле те проблемы, которые нам жители сбрасывают по протечкам крыш, будем ремонтировать – ну тут только текущий ремонт, латочный, в обязательном порядке. Вместе с жилищной инспекцией эти вопросы на контроле у администрации города.

(Под конец Парахин добавил, что выходить в горсовет с инициативой о повышении квартплаты он не планирует. – Прим. ред.).

Парахин объясняет, что сказал губернатор о возвращении городу НДФЛ

— Разговаривали (с губернатором. – Прим. ред.). Но я считаю, что те деньги, которые сегодня поступают в виде дотаций, они значительно превышают тот процент НДФЛ, который мы могли бы получить. Поэтому надо понимать, что и у нас, и у области единый бюджет, если так говорить, консолидированный. И если нам сегодня область передаст те 5% НДФЛ, которые там в каком-то 15 году были приняты решения о передачи части НДФЛ в областной бюджет, то в областном бюджете соответственно будет меньше средств для того, чтобы помогать городу в виде дотаций на сбалансированность и на решение любых других текущих проблем. Два сосуда сообщающихся… По поводу дотаций: на область в прошлом году пришло около 300 миллионов дотаций из федерального бюджета, и большую часть отдали именно городу Орлу. И благодаря этой дотации мы разблокировали до февраля-месяца счета наших бюджетных учреждений – школ, детских садов – и рассчитались по кредиторке с малым и средним бизнесом.

От редакции:

В конце так называемого брифинга, который все-таки оказался пресс-конференцией, мэр Юрий Парахин предложил журналистам встречаться с ним ежемесячно и в течение получаса или часа обсуждать волнующие горожан вопросы. «Орловская среда» горячо поддерживает инициативу мэра, особенно, если ответы будут такими же креативными, содержательными и неформальными, как в этот раз.