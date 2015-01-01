Таких не берут в президенты

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

№10 (458) от 29 марта 2017 г.

«Центр политического анализа» и NPR Group опубликовали политический доклад о причинах внутрипартийного кризиса в КПРФ и путях их преодоления. В докладе нашлось место и для орловского губернатора Потомского.

Имя Потомского фигурирует в двух разделах доклада – «Борьба за власть» и «Возможные кандидатуры на пост председателя ЦК КПРФ и кандидата от КПРФ на выборах президента-2018».

Среди борцов за власть в партийных рядах орловский губернатор, по мнению экспертов, занимает место в группе «независимых сильных фигур». «Потомский сосредоточен на работе в исполнительной власти, не вмешивается в дела регионального отделения партии на Орловщине и, кроме организации крупного экономического форума под эгидой КПРФ в Орле, не демонстрирует интереса к партийной жизни», – говорится в докладе. Однако столь неприглядная партийная характеристика не помешала тем же самым экспертам зачислить Потомского в число кандидатов на пост «коммуниста номер один» в том числе и по той причине, что он обладает авторитетом среди однопартийцев. Как человек, практически не участвующий в партийной жизни, может обладать авторитетом среди товарищей по партии, для нас загадка, но коммунистам с экспертами, конечно, виднее. Впрочем, покойный беглый экс-депутат Вороненков тоже когда-то авторитетом в КПРФ пользовался…

Среди прочих достоинств Потомского эксперты также отметили такие удивительные качества орловского губернатора, как харизма, бойцовский характер и – внимание! – положительный опыт управления сложным депрессивным регионом. То есть Орловской областью. Подозреваем, что в депрессивном регионе самим экспертам побывать не довелось, иначе жители этого самого региона поведали бы им о положительном опыте губернатора по превращению депрессивной области в крайне депрессивную.

Но не станем отказывать экспертам в объективности. Помимо достоинств, они обнаружили у Потомского и недостатки. Числом два. Во-первых, как отмечается в докладе, Потомскому не всегда удается совладать с эмоциями, что приводит к ляпам. И эти самые ляпы могут даже дискредитировать партию. Во-вторых, в число недостатков эксперты почему-то записали сосредоточенность Потомского на губернаторской работе. Вообще-то, губернатор и должен быть на ней сосредоточен, но политику с амбициями это, видимо, мешает.

Так вот, как мы поняли, если бы не два этих маленьких неприятных нюанса, то, по мнению мудрых экспертов, Потомский вполне бы мог поучаствовать в президентских выборах. Но пока эти недостатки не изжиты, эксперты сомневаются, что Вадим Владимирович включится в политическую борьбу. А ведь «его темпераментность могла бы сослужить хорошую службу как партии, так и Кремлю». Интересно, в Кремле об этом знают?

Татьяна Филева