«Такое впечатление, что кладбище бомбили враги…»

№45 (669) от 29 декабря 2021 г.

Одно из самых старых орловских кладбищ — Крестительское — постепенно превращается в кладбище старых деревьев. Недавний ураган повалил несколько деревьев, они, в свою очередь, повредили ограды и памятники.

Как рассказала жительница Орла Наталья Г., неоднократно обращавшаяся к разным губернаторам области, включая Потомского, и мэрам Орла по поводу состояния городских кладбищ, засыпанных мусором и заросших древесной растительностью, порядка как не было, так и нет.

«Десятого декабря текущего года я пошла навестить могилы своих родных на Крестительское кладбище, — рассказала Наталья Ивановна. — И то, что я там увидела, повергло меня в шок: дорога, ведущая к могилам, была завалена огромными деревьями, а самое большое дерево, растущее в десяти-пятнадцати метрах от захоронения, упало на памятник моей мамы, выбив наполовину его из основания. Ограда была разбита на мелкие части. Разбита и вторая ограда, стоящая параллельно, где тоже захоронены мои родные. Моя мама — Алёшина Клавдия Михайловна – с июня 1941-го по май 1945 года была на фронте. За проявленные смелость и отвагу награждена орденами и медалями. В результате полученных ранений она стала инвалидом первой группы и сильно болела. Мой дядя — Колобаев Евгений Михайлович — офицер, участник Великой Отечественной войны, умер от ранений и похоронен на Крестительском кладбище. Наша семья свято чтит память родных и постоянно заботится об их могилах. Какую же моральную боль и слёзы вызвало у меня увиденное! Такое впечатление, что кладбище бомбили враги.

Удивляет тот факт, что 30 ноября был ураган, поваливший много старых деревьев, а за двенадцать дней разрушения всё ещё не были устранены. К моему горькому сожалению, это уже второй случай, когда старые деревья падают и разбивают памятники, ограды. В мае 2015 года произошел аналогичный случай: огромный сук дерева упал и разбил ограду, цветочницу и плитку вокруг могил в мелкие осколки. И только после моего обращения к Потомскому в июне 2015 года старое дерево было спилено. В течение двух лет я полностью восстанавливала, благоустраивала захоронение мамы на свою небольшую пенсию».

Как стало известно «Орловской среде», к моменту выхода номера упавшие деревья на Крестительском кладбище убрали. Однако это не решает проблемы. На кладбище десятки очень старых деревьев, они растут среди могил, и к большинству из них невозможно подъехать. Чтобы избавиться от них, нужно привлекать альпинистов. Однако воспользоваться этой услугой, как мы предполагаем, городские власти не спешат. Им, видимо, дешевле убрать поваленные деревья, чем срубить аварийные. А уж граждане пусть сами восстанавливают ограды и памятники.

Опасные деревья продолжают угрожать не только благоустроенным за средства граждан захоронениям их близких, но и посетителям кладбищ: при нынешних ураганных ветрах, которые возникают внезапно, шансов спастись от падающего дерева, оказавшись среди могил, крайне мало.

Администрацию Орла под чутким патронажем любителя тротуарной плитки губернатора Клычкова почему-то беспокоят совсем другие деревья: те, что украшают наши парки и скверы. Сколько их, живых и здоровых, вырублено на территории областного центра за последние три года?

Стараниями чиновников наш некогда зелёный город Орел превращается в безжизненное пространство с засыхающими саженцами, за которыми никто не ухаживает. На орловских кладбищах деревья тоже умирают …и разбивают могилы.

Ольга Рождествина