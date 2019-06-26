«Такого идиотизма еще не было»

№22 (559) от 26 июня 2019 г.

В Орле на площади им. Ленина оборудовали площадку для пляжного волейбола. Как сообщает пресс-служба губернатора, которому и принадлежит эта идея, соревнования по пляжному волейболу пройдут до 21 июля.

21 июня состоялось первенство Орловской области по пляжному волейболу среди юношей и девушек. На церемонии награждения победителей турнира Андрей Клычков присутствовал в качестве почетного гостя.

В эти дни проходит чемпионат области среди мужчин и женщин; далее состоятся соревнования на Кубок Орловской области и Кубок губернатора.

Спортивная площадка, включающая в себя три корта, оборудована раздевалками и душевыми кабинами, установлены трибуны для зрителей. Сооружения установлены за счет спонсорских средств, выделенных Знаменским селекционно-генетическим центром, информирует Официальный портал Орловской области.

Пляж в центре города вызвал неоднозначную реакцию у горожан. Прежде всего потому, что жителям депрессивного Орла, погрязшего в долгах и безработице, вместо «хлеба» предлагают очередное сомнительное зрелище: по центральной площади «литературной столицы» теперь прыгают полуголые волейболисты. Очевидно, что спортсменов, которые могли бы играть в волейбол, к примеру, на пляже озера Светлая жизнь, как это всегда и было, чиновники решили использовать в качестве «гладиаторов». А основной частью «амфитеатра», как мы понимаем, стало здание областного правительства, из окон которого на происходящее взирает сам губернатор.

Своим мнением относительно чиновничьих забав горожане делятся в соцсетях, и многие из них детскую радость власть имущих не разделяют. Кто-то шутит, что Орёл может войти в книгу рекордов Гиннесса как город, где установили самый большой лоток для животных, кто-то недоумевает, зачем главной площади пляж, когда достаточно нормально оборудовать традиционные места отдыха горожан.

— Вот, друзья, я вообще-то не злая и стараюсь находить в жизни разумное, доброе, вечное и красивое. И здесь своими находками делюсь. Но вчера я испытала очень деструктивные чувства во время вечерней прогулки, прокомментировала в Фейсбук орловчанка Надежда Рипинская. — И поскольку, проснувшись, сразу вспомнила виденную вчера картинку, поняла, что зацепила она меня сильно. Орловчане знают, а друзьям из других уголков России расскажу: на центральной площади Орла насыпали пляж. Не удивляйтесь. Для пляжного волейбола. Чтобы спорт в литературной столице продвигать. Полуголые мужики в полусемейных трусах бегают и прыгают на фоне театра драмы имени Тургенева (само по себе драматично), прямо перед окнами губернатора. Кстати, это его инициатива. Чтобы мог любой чиновник выйти в обед и размять окаменевшие от сидячей позы части тела. Ну, и народ тоже пусть поиграет. Я была в администрации на той неделе, парковаться пришлось рядом с пляжем. И когда ветерок поднял песчаное облако, осталось утираться салфеточкой и запивать скрипящий на зубах песок. НО! Вчера я увидела на площади новый креатив. Честно, сначала подумала — поставили раздевалки для пляжа. Потом мелькнула мысль, что сортиры. Оказалось — реально, креатив: рекламные конструкции, кубы из древплиты, постеры на которых рассказывают нам про «Амбициозный проект — молодые кадры Орловщины». Дёшево и ещё раз дёшево. Паззл сложился: песочек, кубики, чего же боле… Короче: если кто-то хочет заглянуть в Орёл, друзья, поторопитесь. Пока ещё осталось немного красивых исторических мест, куда амбициозные креативные руки не дотянулись».

Далее следуют комментарии пользователей соцсети:

Надежда Горбенкова

Не пойму, во что превратили площадь? Такого идиотизма ещё не было.

Светлана Свеженцева

Вот и мне слово «идиот» в первую очередь на ум пришло.

Jarosław J Cieśliński

«Когда это кончится, уже не спрашиваю»…Cпешу разочаровать … Это только начало. Исторического процесса не остановить. Это столкновение западного дебилизма и восточного пофигизма.

Валерий Бурковский

А вы сами предложите, что там на площади должно быть. Хаять-то проще. А вот предложить и сделать это……

Надежда Рипинская

Валерий Бурковский, площадь должна быть площадью. Главная площадь — лицо города. И на ней всё, что должно быть, уже есть. Те, кто площадь Ленина проектировал, были профессионалами, спасибо им за прекрасный ансамбль. Есть вещи и места, куда просто не надо ничего добавлять. Лишь сохранять и поддерживать: мыть плитку и памятники, цветы сажать, газоны стричь.

Вероника Каткова

Какая власть, такие и «конструкции». А сортирами заставить площадь — идея богатая! Еще около каждого бабку посадить, чтоб плату взимала. Чтоб на халяву не писали.

Светлана Свеженцева

Валерий Бурковский достойное применение:). А песочек очень хорошо для собачек и кошечек подходит. Наверное, бегают туда по ночам:)