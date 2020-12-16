Такой бюджет нам не нужен

№44 (623) от 16 декабря 2020 г.

Депутаты Орловского горсовета единым фронтом выступили против проекта бюджета на 2021 год, который мэрия Орла вынесла 9 декабря на публичные слушания. Команда городских чиновников под управлением мэра Парахина, сверставшая главный финансовый документ, фактически оставила без денежной помощи целый ряд льготников. И не только их. Ознакомившись с финансовыми планами мэрии, депутаты, независимо от партийной и фракционной принадлежности, пришли к единому выводу: такой бюджет городу не нужен.

Деньги важнее людей?

Одним из первых в публичном пространстве свое мнение относительно разработанного в недрах администрации Орла бюджета на следующий год высказал присутствовавший на публичных слушаниях вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. В соцсетях он опубликовал пост с красноречивым заголовком «Не ищите деньги там, где их нет».

Далее – цитируем:

«Такую фразу я произнёс на публичных слушаниях по проекту бюджета города Орла на 2021 год. Такого единодушия депутатов, несмотря на их партийную принадлежность, я не наблюдал давно. Все выступающие отметили, что в таком виде представленный проект бюджета принимать нельзя. Основная причина – это отсутствие финансирования на социальные льготы населению, которые финансировались всегда, даже во времена, когда были задержки в выплате заработной платы.

Я помню, когда я был депутатом горсовета, с каким трудом мы находили средства на поддержку инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетным семьям, на обеспечение льготного проезда граждан и других социально-незащищённых граждан. И вдруг администрация города решила не предусматривать финансирование на эти цели. Наверное, администрация сошлётся на некие рекомендации комиссии федерального казначейства, которые, кстати, никто не видел. Но мне хотелось напомнить базовый принцип Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым органы местного самоуправления самостоятельны в принятии решений и в т.ч. самостоятельны при принятии и исполнении бюджета, и никто не имеет права вмешиваться в их деятельность.

А что касается рекомендаций, то они лишь являются рекомендациями, и если им следовать буквально, то у нас в области нужно закрыть половину школ и больниц, а в городе сократить половину социальной и культурной сферы…» (конец цитаты).

В конце поста Вдовин напоминает городским властям, что им стоило бы прислушаться к мнению президента России Владимира Путина, который на одной из встреч заявил, что руководитель (в контексте высказывания – президент, а в широком смысле – любой облеченный властью человек) должен принимать решения в интересах живых людей, пусть даже эти решения не всегда являются рациональными.

«Новый порядок» мэра Парахина

В данном случае намек Вдовина на рекомендации казначейства и решения, принятые не в интересах людей, более чем прозрачен: он напоминает о том, как в октябре внезапно, без объявления войны, городские власти урезали зарплаты сотрудникам детских садов и объяснили это как раз рекомендациями федерального казначейства, которое в начале 2020 года проводило проверку в Орле. Тогда якобы и выяснилось, что так называемые технические сотрудники работают больше положенного (12 часов вместо 10), а значит, и получают слишком много денег. В результате их зарплаты сократили примерно на три тысячи рублей. При этом, как ранее писала «Орловская среда», потеряли в зарплатах и воспитатели, но об этом ни мэрия, ни кто-либо еще никаких официальных заявлений не делали. Помнится, тогда свеженазначенный мэр Парахин пообещал подумать, как помочь пострадавшим сотрудникам, и вот, наконец, путем мозгового штурма, предпринятого им совместно с губернатором Клычковым, «было принято окончательное, единственно правильное решение – оказать вспомогательному персоналу детских садов материальную помощь. Она позволит возместить потерю части заработной платы за период с 1 октября по 31 декабря текущего года». Об этом на днях сообщил на своей странице в ВК Юрий Парахин, без толики смущения назвавший тех самых живых людей, в интересах которых он, собственно, и должен работать, вспомогательным персоналом.

О размере материальной помощи мэр, правда, не обмолвился ни словом, зато поведал, что уже «в январе 2021 года администрация Орла вынесет на рассмотрение депутатов Орловского городского Совета новый порядок оплаты труда в дошкольных учреждениях». И опять же умолчал о том, что чиновники уже пытались «продвинуть» этот «новый порядок» через горсовет, но рабочая группа, инициативу мэрии не поддержала. Дело в том, что чиновники предложили внести в Примерное положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Орла некие изменения. В соответствии с ними на оплату ставок (окладов) заработной платы работников из числа административного, обслуживающего и учебно- вспомогательного персонала (а это фактически все работники детских садов, кроме воспитателей) не должно идти более 35% от суммы средств на оплату труда всех работников детских садов. Депутаты справедливо посчитали, что такое новшество приведет к существенному снижению зарплат всех перечисленных категорий работников и предложение мэрии отклонили. Однако мэр Парахин, славящийся своим упорством (или упертостью?), похоже, не намерен отступать и будет добиваться установления «нового порядка». Что ждет работников детских садов в Новом году, станет известно уже в январе, на сессии горсовета.

На ком экономить будем?

Позицию Михаила Вдовина поддержал и его однопартиец – председатель комитета по бюджету Орловского горсовета Тимур Нерушев. Как сообщила пресс-служба горсовета, на публичных слушаниях он обратил внимание, что «в проекте бюджета на будущий год отсутствуют расходы на финансирование ряда принятых ранее обязательств по социальной поддержке граждан. А именно: инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в частном жилищном фонде города; участникам вооружённых конфликтов, получивших инвалидность; отдельным категориям граждан – компенсация за содержание лифтового хозяйства; ​ малоимущим гражданам; расходы на летний отдых детей в пришкольных и загородных лагерях; финансовая поддержка молодых специалистов – работников образования и культуры.

Кроме того, отмечается в пресс-релизе, в проекте бюджета не нашла своего отражения кредиторская задолженность прошлых лет, которая к концу текущего года составит более 1 млрд. рублей и которую надо погащшать, а значит, выделять на это средства.

Впрочем, список, озвученный депутатами-единороссами, далеко не полный. Депутат из «Справедливой команды» Сергей Елесин, участвовавший в заседании согласительной комиссии, дополнил его несколькими пунктами, о которых умолчали представители депутатского большинства.

Так, среди выброшенных из бюджета статей Елесин назвал такие, как расходы на питание школьников (как во время учебного процесса, так и в пришкольных летних лагерях), субсидии перевозчикам (в том числе и МУП ТТП) на перевозку льготников и, наконец, средства на выполнение наказов избирателей. То есть, повторим, выделять деньги на эти расходы, администрация Орла под руководством Юрия Парахина не намерена. И, похоже, жесткая позиция депутатского корпуса по бюджетному вопросу чиновников не смущает. Как рассказал Сергей Елесин «Орловской среде», исполнительная власть не выразила никакого желания искать компромисс: мэр Орла Юрий Парахин на заседание комиссии не явился, а его заместитель по финансовым вопросам Игорь Краличев заявил, что после публичных слушаний никаких изменений в проекте бюджета нет и не предвидится…

По словам Елесина, не будет ничего удивительного если на декабрьской сессии горсовета бюджет не будет принят, потому что, по мнению депутата, голосовать за него в таком виде нельзя. Однако не факт, что депутатское большинство в который раз не пойдет на компромисс с чиновниками и не поднимет руки за бюджет, из которого исключены живые люди. В обмен на призрачные обещания исправить все когда-нибудь потом…

Комментирует депутат Орловского горсовета Сергей Елесин:

— 9 декабря прошли публичные слушания по проекту бюджета города Орла на 2021 год, где я и мои коллеги-депутаты высказали свою позицию по тем статьям расходов, которые не были включены в проект бюджета. А конкретно, по всем социальным обязательствам, которые муниципалитет на сегодняшний день принял на себя. В частности, это оказание поддержки малоимущим гражданам, участникам вооруженных конфликтов, меры социальной поддержки молодых специалистов, питание школьников, наказы избирателей, кредиторская задолженность муниципальных учреждений города Орла. Но, к сожалению, к заседанию согласительной комиссии, которое прошло в минувшую пятницу, администрация не подготовила никаких изменений в проект бюджета, хотя этот проект должен был претерпеть колоссальные изменения. Это первое. Второе: на заседание комиссии не пришел мэр Парахин, чья подпись, соответственно, стоит под проектом бюджета. Руководитель финансового блока администрации Краличев пояснил, что никаких изменений нет, и ничего менять в данный момент они не собираются.

При этом расходы, скажем, на образование, заложены в сумме 60% от имеющейся потребности. То есть где-то к концу июля следующего года у нас закончатся деньги по этой статье. Такой бюджет принимать ни в коем случае нельзя. К тому же из пяти миллиардов рублей финансовой поддержки, выделенной муниципалитетам из областного бюджета, Орлу досталось всего лишь 350 миллионов рублей. Это очень мало. Без помощи области невозможно как-то сверстать бюджет и свести концы с концами. Что касается кредиторской задолженности бюджетных учреждений, то к концу года она достигнет миллиарда, и более половины этой суммы – задолженность учреждений образования. То есть наши школы, детские сады и другие образовательные учреждения на сегодняшний день имеют заблокированные счета. При этом в проект бюджета на будущий год не заложено ни копейки на погашение кредиторской задолженности. То есть получается, что мы будем отдавать долги только тем кредиторам, которые получат соответствующие решения суда и исполнительные листы. При этом городу придется платить огромные пени, штрафы и компенсировать судебные расходы истцов.

На сегодняшний день понимания, как будет решаться вопрос по бюджету на следующий год, нет. Решение я вижу только одно: не принимать бюджет и смотреть, что будет предлагать администрация со своей стороны.

Отдельно хотел бы сказать о финансировании программы выполнения наказов избирателей. За свои депутатские пять лет средства, предусмотренные на наказы избирателей, я тратил непосредственно на создание комфортной среды для проживания граждан. Это благоустройство придомовых территорий, оборудование детских игровых и спортивных комплексов во дворах, установка скамеек, урн и прочие полезные для жителей города дела. То есть эти деньги непосредственно тратились в интересах граждан, за которыми стоит депутат. И лишение депутатов данной статьи расходов бьет прежде всего по гражданам и противоречит самому принципу депутатской работы.

Ну и напоследок хотелось бы напомнить чиновникам позицию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что детей в школах необходимо кормить. Я понимаю, что статья расходов на питание школьников не относится к обязанностям муниципалитета, но депутаты горсовета прошлого созыва приняли решение организовать питание для учеников младших классов. И эта позиция была согласована с губернатором. А отмена питания даже для младших школьников кажется мне кощунственным решением.

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