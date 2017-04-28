Такой губернатор нам не нужен!

№18 (466) от 2 июня 2017 г.

26 мая в гайд-парке в районе Химмаша состоялся очередной митинг за отставку губернатора Орловской области Вадима Потомского. Инициатор митинга лидер движения «Родной Орел» Алла Борисова не смогла принять участие в мероприятии: накануне митинга сотрудники полиции заподозрили её … в создании ОПГ и организовали обыски на месте её работы.

«Скатертью дорога!»

Как объяснила происходящее участник движения «Родной Орел» Ольга Волкова, Алла Борисова — человек, который не боится сказать правду, поэтому уголовное дело, возбужденное в отношении неё — это попытка заставить лидера общественного движения замолчать.

-Но правда будет на нашей стороне, и она восторжествует, — сказала Волкова.

Среди тех, кто захотел услышать и сказать правду, были депутаты, предприниматели, педагоги, спортсмены, пенсионеры, журналисты, — всего несколько сотен человек. Несмотря на дождливую холодную погоду, на то, что митингующих по воле городских властей «загнали» на самую окраину города и на то, что перед началом протестной акции сюда перестали ходить трамваи, люди собрались к назначенному времени. У многих на дождевиках были наклейки «Потомский, уходи!», такие же наклейки были практически на всех припаркованных рядом с гайд-парком автомобилях.

На месте проведения мероприятия дежурили сотрудники полиции, включая ОМОН, а также «скорая помощь».

На импровизированной сцене разместили дойную корову, символизирующую Орловскую область.

-Мы собрались здесь, чтобы осветить ряд проблем, касающихся каждого жителя нашего региона: это социально-экономическое положение, рост тарифов ЖКХ, закрытие предприятий, безработица, — сказала, открывая митинг, Ольга Волкова.

Слово взял депутат горсовета пятого созыва Игорь Коновалов:

-Четвертый год губернатор Потомский руководит нашим регионом, и уже есть твердая уверенность, что его главная задача — не развитие, а создание для руководства страны и жителей региона иллюзии того, что во вверенном ему регионе нет никаких проблем А они, к сожалению, есть. Обещания губернатора Потомского лопаются, как мыльные пузыри. «Рухнули» так называемая Орловская экономическая зона, нефтеперегонный завод, реконструкция аэропорта, тепличного комплекса «Юбилейный». Средняя зарплата учителей, в нарушение указов президента, не повышалась в Орловской области в течение трех лет. Сорвана программа строительства жилья экономкласса. Все обещания Потомского обернулись фикцией и пшиком.

Коновалов припомнил Потомскому проблемы в аграрном комплексе региона, в частности, его обещания «накормить орловским молоком и мясом всю Европу», ухудшение качества жизни населения, задержки зарплаты — в Орловском регионе самый высокий процент задолженности по зарплате в ЦФО — 76 млн рублей, также депутат вспомнил о том, что за время «работы» Потомского с производственной карты области исчезли ранее успешные заводы «ОРЛЭКС», «Дормаш», «Алроса», «Данон», «Кока-Кола»…

-Я думаю, здесь есть люди, которые трудились на этих предприятиях!- обратился к участникам митинга Коновалов.

-Наши дети работали, а теперь им работать негде!

-Орловская область — регион с самым высоким уровнем безработицы, — продолжил депутат. — В области 24 тысячи безработных. Берутся новые кредиты, и это при том, что сейчас уже задолженность области 17 миллиардов рублей! Планируется взять еще пять миллиардов. Градус социальной напряженности повышается. Вырос транспортный налог, налог на имущество, взносы за капремонт. Это коснулось каждого. Оказалось, что в некоторых регионах взносы в фонд капремонта превышают плату за содержание жилья, в этот список попал и наш город — превышение составило около сорока процентов по сравнению с тем же Санкт-Петербургом.

Юбилей Орла, набережные, улица Ленина, дороги, отремонтированные к юбилею Орла и попавшие затем на «карту убитых дорог» ОНФ, похищенный с юбилейных строек миллиард рублей были названы вершиной айсберга орловских проблем.

-Эти деньги не были украдены под покровом ночи, — уточнил Коновалов. — Чиновники обладминистрации, а большая их часть пришла вместе с Потомским, подписывали договоры и акты, принимали процентовки и счета, проводили экспертизы, давали команды на «проводки» из бюджета. Все это делалось под руководством губернатора. Самое интересное, что областная прокуратура упорно об этом молчит.

Также депутат напомнил об обещанном инвестиционном дожде и о том, сколько средств потрачено на бесцельные путешествия губернатора и приемы многочисленных делегаций, — всё это не принесло региону ни копейки прибыли.

-И это уже не просто неэффективное расходование средств, это их разбазаривание с использованием служебного положения, — заключил Коновалов. — Более трех лет губернатор Потомский ведет войну с Орловщиной и орловчанами, может, действительно, он сел не в свои сани, пора ему в этом честно признаться и уйти в отставку. Потомский, уходи!

-Потомский, уходи!

Скатертью дорога!

Кому помешала ярмарка

Председатель домкома активистка Ариадна Лукьянчикова рассказала о том, сколько неудобств испытывают жители улицы Приборостроительной и соседних улиц из-за того, что власти лишили их ярмарки «Хлебосольный выходной». На самой посещаемой в городе ярмарке люди могли по приемлемым ценам покупать продукцию местных производителей. Добираться до площади Жукова, куда перенесена ярмарка, гражданам неудобно, особенно пенсионерам и инвалидам. Тем более новая ярмарочная площадка находится на пересечении трех дорог.

Многие перестали ездить на ярмарку, люди просто не имеют такой возможности, — рассказала Ариадна Алексеевна. — По поводу закрытия ярмарки мы обращались к губернатору Потомскому, к председателю облсовета Музалевскому, главе города Усикову, мэру Новикову, к депутату Верижникову. Получили отписки, причем впечатление такое, что писались они под диктовку одного человека.

Причины закрытия ярмарки, которые указывались в ответах чиновников, — это угроза терроризма, безопасность дорожного движения, «выяснилось» также, что ярмарка мешает образовательным учреждениям.

На самом деле, убеждены граждане, ярмарка мешает «Пятерочкам» и «Перекресткам», иными словами, создает конкуренцию сетевым магазинам. Не случайно один из чиновников мэрии Митасов, как рассказала Лукьянчикова, в своем ответе гражданам рекомендовал пользоваться магазинами шаговой доступности. А губернатор, пообещавший жителям один ярмарочный день в неделю на Приборке, обещание свое, естественно, не выполнил.

Дело в том, что Потомский привык легко и просто раздавать обещания, но он не способен ни одно из своих обещаний выполнить, да и не собирался он этого делать. Если бы Потомский был человеком совести и чести, он давно бы ушел в отставку, прихватив с собой всю свою «талантливую» команду, привезенную с севера и с юга. Как будто нет у нас своих достойных представителей, достойных занять должность губернатора! Потомский, уходи!

«Крути педали, пока не дали!»

Выступая на митинге, главный редактор еженедельника «Красная строка» Юрий Лебедкин сказал, что считает Потомского болтуном, хвастуном и лжецом.

Юрий Викторович объяснил, почему укрепился в этой мысли:

Он на каждом углу хвалился своим воинским званием подполковник, а в конце прошлого года выяснилось, что его еще в 2015 году лишили и подполковничьих, и майорских погон как незаконно присвоенных. Он везде указывал, что является почетным председателем федерации УКАДО России, а оказалось, что такой федерации в стране не существует с 2012 года. Он к месту и не к месту козырял званием «мастер спорта по дзюдо». Но наша газета в результате журналистского расследования обнаружила, что это абсолютно ничем и никем не подтверждается. У таких людей там, где должны быть честь и достоинство, все бурьяном поросло.

Но это еще полбеды, — продолжил Лебедкин. — Настоящая беда в том, что бездарная команда господина Потомского стремительно добивает и без того лежачую Орловскую область.

Лебедкин привел исследования известного экономиста и ученого, академика РАН Абела Аганбегяна, по мнению которого «в Орловской области все показатели крайне плохие». Потомский однако утверждает, что регион вышел на траекторию устойчивого развития.

«Траектория развития» Потомского, видимо, заключается в полнейшем провале бюджета областного центра: если в 2011 году сумма взятых городом кредитов составляла около 338 млн рублей, то в 2016-м — уже почти 1 миллиард 400 млн рублей. Более того, подчеркнул Лебедкин, основная масса новых кредитов теперь уходит на перекредитование, а это уже долговая кабала.

Главред «Красной строки» убежден: полная катастрофа в том, что людей, приведенных в нашу область Потомским, стали ловить за руку на коррупционных преступлениях, а они, в свою очередь дают показания против самого Потомского и его ближайшего окружения. В том числе сообщают о взятках, переданных высшим должностным лицам региона. Более того, об этом пишут федеральные СМИ, публикуя выдержки из протокола допроса, а от властей — ни объяснений, ни комментариев, ни опровержений.

-Когда в декабре прошлого года из типографии «Труд» был похищен тираж «Красной строки» с острыми критическими статьями, правоохранительные органы изо всех сил постарались дело замять, потому что все следы вели в «Серый дом» на площади Ленина. И мы даже сами выяснили, кто это сделал. Но тогда ущерб был нанесен только нашей редакции. А коррупция среди губернаторов — это прямая угроза национальной безопасности России, — заключил Лебедкин.

Выступивший на митинге житель Мценска Федор Тимохин сказал, что, как и все жители области, устал от лжи, пустых обещаний и очковтирательства.

Потомский: беги, не оглядываясь, как бежали шведы под Полтавой, — призвал Тимохин. — Или, как еще у нас говорят, крути педали, пока не дали!

«Орел, хватит терпеть этих вурдалаков!»

Организатор митинга 8 августа 2016 года, депутат горсовета четвертого созыва Андрей Рослов призвал участников поддержать президента в его борьбе с губернаторами-коррупционерами.

-8 августа мы приняли резолюцию о сборе подписей за отставку губернатора Потомского. 14,4 тысячи человек поставили подписи под петицией, которую я отвез в администрацию президента. Получили ответ: петиция передана в специальное подразделение администрации президента.

Сегодняшнее наше мероприятие посвящено одной теме: народ устал. Народ здесь — власть! Те люди, которые пытаются сейчас руководить нами, на самом деле — ОПГ, и это сейчас стало очевидно. Кунакам Потомского уже надевают браслеты, они дают признательные показания, называя пароли и явки, куда уходят бюджетные деньги, наши с вами, наших детей, наших внуков. Улицу Ленина превратили в убожество, в скопище надгробий, которые развалились, не выдержали первой зимы. Давайте посмотрим на наши дороги: у нас не осталось дорог, одни направления. Последние предприятия «легли». На «Дормаше» больше нет рабочих, только охрана. Больше нет «Дормаша» — завода, который строил мой отец, где он проработал до своей смерти. Наши с вами отцы, бабушки и дедушки выстраивали Орел. Возродили в полностью разрушенном Орле промышленность. Что стало с этой промышленностью? Где мы и где наше будущее? Орел! Просыпайся! Орел, хватит терпеть этих вурдалаков! Мы помним наш Орел, каким он был, и знаем, каким он должен стать! Нам с вами его возрождать ради наших детей! Потомский, уходи! Нам не нужны горе-капитаны, нам не нужны лжеподполковники, мистические мастера спорта, которые не могут подтвердить не одного своего поединка. Где его первый пул, основной состав? Уже из дублеров никого не осталось! Все бегут с этого корабля под названием «Беда»! Поэтому, друзья, за отставку Потомского! За наше будущее!

Ольга Волкова: