Таксисты решили помочь орловским медикам

Одна из служб такси заявила о том, что обеспечит за свой счет развоз медиков, которые будут выезжать на вызовы пациентов. Правда, коснется это только тех больных, у которых нет симптомов коронавируса или подтвержденного диагноза. На первом этапе к проекту подключатся 13 городов. И Орла, увы, в этом списке нет. А вот на втором этапе подобную помощь смогут получить и орловские медики. Проект продлится до 31 января 2021 года. Когда это новшество стартует в нашем городе — пока не сообщается. Всего будет задействовано 26 городов (13 на первом этапе и 13 на втором).

Известно, что участие в развозе медиков для водителей будет добровольным. Служба такси пообещала за свой счёт обеспечивать таксопарки необходимым количеством СИЗов, — пишет издание “Кадара.ру”.