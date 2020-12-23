23 декабря 2020



Таксисты решили помочь орловским медикам

Одна из служб такси заявила о том, что обеспечит за свой счет развоз медиков, которые будут выезжать на вызовы пациентов. Правда, коснется это только тех больных, у которых нет симптомов коронавируса или подтвержденного диагноза. На первом этапе к проекту подключатся 13 городов. И Орла, увы, в этом списке нет. А вот на втором этапе подобную помощь смогут получить и орловские медики. Проект продлится до 31 января 2021 года. Когда это новшество стартует в нашем городе — пока не сообщается. Всего будет задействовано 26 городов (13 на первом этапе и 13 на втором).

Известно, что участие в развозе медиков для водителей будет добровольным. Служба такси пообещала за свой счёт обеспечивать таксопарки необходимым количеством СИЗов, — пишет издание “Кадара.ру”.

 

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Опубликовано 23 Дек 2020 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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