Тактика торможения

№18 (642) от 9 июня 2021 г.

Почему в Орловской области буксует нацпроект «Производительность труда»?

Едва ли не каждую неделю на официальном сайте прокуратуры Орловской области появляются сообщения о выявленных прокурорами нарушениях при реализации в регионе национального проекта «Демография» и возбужденных по результатам проверок уголовных делах, исчисляемых уже десятками. Не исключено, что в скором времени государево око обратится и к особенностям претворения в жизнь в отдельно взятой области и другого национального проекта, не столь разрекламированного чиновниками, как та же «Демография», но не менее важного. Речь идет о нацпроекте «Производительность труда», на реализацию которого только в этом году Орловской области выделено около 20 миллионов рублей. На эти деньги местные власти должны организовать так называемый региональный центр компетенций (РЦК) и учебную производственную площадку «Фабрика процессов», где руководителей орловских предприятий будут обучать современным методам организации производственных процессов. За реализацию проекта отвечает недавно назначенный, но уже успевший прославиться своими, так сказать, чудачествами, и.о. руководителя департамента промышленности Орловской области Максим Петров. Функции же непосредственного исполнителя возложены на Фонд развития промышленности Орловской области, которым руководит Геннадий Парахин (ранее возглавлявший тот же самый департамент). Последний и рассказал, что не так с реализацией нацпроекта и почему – при этом не только журналистам, но и в обращении к прокурору Орловской области Владиславу Малкину.

Обратиться в прокуратуру, как признался Геннадий Парахин, его заставило, мягко говоря, странное поведение господина Петрова, который, как уже говорилось, отвечает за реализацию в Орловской области нацпроекта «Производительность труда».

— Петров ориентирован в своей деятельности на систему так называемых быстрых побед. А быстрые победы он связывает с «захватом» системы финансирования региональных институтов развития, — рассказал Геннадий Парахин «Орловской среде». – Финансирование Фонда развития промышленности на этот год – около 250 миллионов рублей. Естественно, пропустить это он не может.

Какую он выбрал тактику? Он выбрал тактику торможения субсидий. В фонд поступают три вида субсидий. Одна из них – это субсидия на реализацию национального проекта «Производительность труда». Финансирование региона по этому нацпроекту было предусмотрено Минэкономразвития с 1 января 2021 года. При этом ранее наш регион занял пятое место по России по реализации данного нацпроекта без финансирования. Я писал многочисленные письма, просил довести субсидию до Фонда, потому что проект предусматривает кучу мероприятий, есть график их выполнения, график освоения кассового плана и так далее. В ответ либо ничего не сообщалось, либо писался бред типа «вы сами виноваты, надо было готовить документы на субсидию в прошлом году, и это вы умышленно такую ситуацию создали». Я пытался воззвать к разуму: соглашение (о выделении субсидии. – Прим. ред.) было подписано 29 декабря 2020 года, а действие субсидии – с 1 января 2021 года. Сумма субсидии – 19,5 миллиона на 2021 год, и по 12 с лишним миллионов на 2022-2023 годы.

Поскольку мои просьбы довести субсидию до фонда ни к чему не приводили, я был вынужден обратиться в прокуратуру и донести до них эту информацию. Кроме того, я поставил в известность о происходящем Тарасова (замгубернатора по финансам. – Прим. ред.) и попросил его обеспечить нормальный документооборот. После этого Петров прислал мне ответ на мои письма. (В ответе, в частности, указано, что предыдущий руководитель департамента промышленности, то есть сам Геннадий Парахин, «умышленно не обеспечил разработку и утверждение необходимой нормативной правовой документации для выделения субсидии на реализацию данного проекта». И что решение о выделении финансовых средств на реализацию предусмотренных проектом мероприятий будет принято после утверждения департаментом «нормативного правового акта Орловской области, регламентирующего порядок предоставления из областного бюджета субсидий на соответствующие цели». – Прим. ред.). Я писал Петрову, к чему это может привести, я сообщал, что не могу заключить договоры на адресную поддержку и так далее. При этом господин Петров был вынужден писать в Министерство экономического развития объяснительные по неосвоению кассового плана. Он их писал в январе, феврале, марте, апреле и мае. Он обещал все ускорить и догнать, а сам все тормозил. При этом он же писал докладные Клычкову о том, что Парахин проявляет халатность, не заключает договоры, а как я могу их заключить, пока нет субсидии? И еще: Фонд – это некоммерческая организация, но это не значит, что я должен транжирить государственные деньги направо и налево. В соглашении с Федеральным центром компетенций прописано, как я должен принимать людей, на каких основаниях (есть специальная инструкция), прописана моя ответственность. Если я заключаю договор, например, на аренду помещения, то в течение пяти рабочих дней я должен сделать предоплату, четко прописано, как я должен выбирать помещение, и договор на аренду должен заключаться на основании акта о том, что оно пригодно для указанных целей (в нашем случае – для размещения учебной производственной площадки «Фабрика процессов». – Прим. ред.). В противном случае мы получим неэффективное расходование казенных денег – и я отлично это понимаю. Последний срок для запуска регионального центра компетенций (пока он создан только формально) в рамках реализации нацпроекта был установлен 31 мая 2021 года. Порядок выдачи субсидии до меня довели 13 апреля. Соглашение о выдаче субсидии датировано 30-м апреля. Потом пошли технические сложности с казначейством, и 13 мая это соглашение было расторгнуто, и заключено новое. В результате субсидия поступила на счет фонда только 27 мая. И сейчас есть риск, что часть денег, которые мы не освоили с января, у нас просто отзовут, — говорит Парахин.

При этом, как рассказал Геннадий Парахин, господин Петров с определенного момента времени стал откровенно лоббировать интересы одного из весьма известных орловских предпринимателей. Так, по словам Парахина, Петров начал требовать, чтобы договор аренды помещений для размещения Регионального центра компетенций был заключен с ООО «Х», причем в срок до 27 апреля, то есть, когда субсидия в Фонд развития промышленности еще не поступила. Парахин на это не согласился. Поскольку в соответствии с соглашением, подбор помещений для аренды – его прерогатива как директора Фонда. Причем помещения должны соответствовать определенным критериям, и «добро» на их аренду должна дать специальная комиссия. Надо сказать, что одно из таких помещений Парахин подобрал. Но Петрова оно не устроило. Почему, он объяснил в письме к Парахину со свойственным Максиму Игоревичу «тонким» чувством юмора. Так, Петров сообщает, что ООО «Х» готово предоставить Фонду помещение на набережной Дубровинского, 70 в аренду за 162 тысячи 672 рубля в месяц и дает обязательство до 20 мая это помещение отремонтировать. А подобранное Парахиным помещение на ул. Тургенева, 23, принадлежащее ООО «Y», обойдется Фонду в 182 тысячи 250 рублей в месяц. Далее Петров проводит ликбез для Парахина, ссылаясь на учебное издание «Математика: учебник-собеседник для 5-6 классов средней школы», согласно которому, «из двух целых положительных чисел больше то, которое дальше стоит в ряду натуральных чисел, таким образом, стоимость аренды помещения по адресу Дубровинского, 70 меньше, чем стоимость аренды помещения по адресу Тургенева, 23». Математическую аргументацию чиновник усиливает ссылкой на то, что помещение ООО «X» согласовано для аренды вышестоящим начальством.

Впрочем, Парахин ни юмор, ни математические выкладки Петрова не оценил и… написал заявление прокурору Орловской области Владиславу Малкину. В нем директор Фонда развития промышленности сообщил не только о том, что гражданин Петров неоднократно – как устно, так и письменно – требовал заключить договор аренды с ООО «X», но и о том, что тот же Петров, «не имея полномочий, ведет переговоры о предоставлении займов от НО «ФРП ОО» и представляет интересы коммерческих компаний ООО «A», ООО «B», ООО «C», ООО «D», настаивая на рассмотрении заявок на льготное финансирование, нарушая порядок, установленный стандартами НО «ФРП ОО». Бенефициарным владельцем вышеуказанной группы компаний, а также ООО «X» является xxxx» (конец цитаты).

Не сошлись Петров с Парахиным и в вопросе о кандидатуре будущего директора Регионального центра компетенций. У каждого нашелся свой претендент на должность, и к компромиссу, насколько нам известно, стороны прийти не смогли. Наконец, в обращении к прокурору Геннадий Парахин указывает на попытки Петрова напрямую управлять финансовой деятельностью Фонда развития промышленности «путем принуждения к заключению договора с ООО «Афина» по ведению бухгалтерского учета на внешних исполнителей». При этом Парахин указывает, что выполнение этих требований приведет к финансовым нарушениям, поскольку «действующим законодательством предусмотрена финансовая ответственность директора НО «ФРП ОО» Парахина Г.П.».

— Национальный проект «Повышение производительности труда» в значительной степени идеологический, — говорит Геннадий Парахин. – В чем заключается идея государства? В том, чтобы внедрить новые методы управления и производственных отношений на предприятиях. За основу взята технология «Бережливое производство», признанная во всем мире. Что это даст? Серьезный эффект нефискального характера. То есть, не вкладывая большие деньги, но организовав соответствующим образом производственный учет, оптимизацию потерь, производственные отношения на предприятиях, можно повысить производительность труда, внедрить на предприятиях международные стандарты, которые однозначно помогут им получить выход на внешний рынок. Курирует этот проект Федеральный центр компетенций; Фонд развития промышленности Орловской области является исполнителем проекта в регионе. Наша задача – обучить людей этим методам организации производства, обучение рассчитано на девять месяцев, и обучать должны профессионалы с очень серьезной подготовкой. У Петрова, на мой взгляд, понимания этого нет, как нет и управленческого опыта – одни амбиции. И лоббирования каких-то интересов здесь никак не может и не должно быть, здесь надо все выстраивать красиво и грамотно, начиная с помещения. И мы подобрали такое помещение, но у господина Петрова свое видение. У него ООО «Х». И он требует заключить договор. Потом он набрал каких-то людей по непонятным критериям и требует, чтобы я немедленно устроил этих людей на работу. А для подбора специалистов в соглашении по нацпроекту тоже предусмотрены четкие критерии – мы еле-еле пятерых отобрали для консультаций из 250-ти. И этих пятерых кандидатов мы должны будем представить в Москве, в Федеральном центре компетенций, где с ними проведут собеседование и потом дадут нам рекомендации.

При этом, как пояснил Геннадий Парахин, в помещениях, которые Максим Петров предлагает арендовать у ООО «Х» и которые пока находятся в стадии ремонта, на площади 57 кв. метров с технологическими проходами должны разместиться четыре площадки:

— Это что, Шанхай? Это центр компетенций, куда должны приходить руководители предприятий. Такое ощущение, что человек не понимает, что делает… Я долго терпел, неоднократно пытался вразумить Петрова, а потом подал заявление в прокуратуру…

Надеемся, прокуратура Орловской области самым внимательным образом проверит изложенные в обращении Парахина факты и при необходимости разъяснит господину Петрову то, чего он, по мнению Геннадия Парахина, не понимает. И бюджетные миллионы по нацпроекту действительно пойдут на повышение производительности труда на орловских предприятиях, а не благосостояния отдельных граждан.

Федор Крюков