Талант удивлять и удивляться

№36 (484) от 25 сентября 2017 г.

В минувшее воскресенье в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина открылась совершенно уникальная и по форме, и по содержанию выставка творческих работ Василия Верижникова. Творчество в данном случае – это огромные коллажи из старых советских книг и журналов, яркие фантазийные картины и панно автора, навеянные его тревожными снами, и даже его стихи, которые сам он не рекомендовал читать пришедшим на вернисаж, «дабы не омрачать праздничного настроения». Василий – человек, достаточно известный в неформальных художественных кругах. Несмотря на свою молодость, он уже многое имеет за плечами – и в творческом, и в житейском плане. Как и положено настоящему художнику, он совсем не жирует. Тем не менее все его беды и невзгоды, включая хроническую нехватку презренного металла, не сделали его агрессивным и мрачным типом. На открытие длинноволосый «именинник» явился в кожаных штанах и… пионерском галстуке! На открытии выставки присутствовало множество друзей и поклонников таланта Василия, среди которых оказались маэстро эстрадного вокала Павел Поляков, известный график и книжный иллюстратор Захар Ящин и дизайнер-педагог Виктор Панков, учивший Василия неполных 4 года и потому так подробно представивший собравшимся виновника торжества. Тем не менее лучше самого Василия рассказать о его «странном» творчестве, пожалуй, не сможет никто. Кстати, тем, кто придет на выставку сразу после прочтения этой заметки, ещё может достаться одна из брошюр, где Василий сам отвечает на заранее известные ему вопросы о нем и его искусстве. Выставка работает в библиотеке имени Пушкина (ул. Гостиная, 2) ежедневно с 10.00 до 20.00, кроме 26 октября (санитарный день).

В. Стасов

 

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Опубликовано 25 Окт 2017 в 16:15. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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