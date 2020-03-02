2 марта 2020



Талисманом Всероссийской переписи населения -2020 стал цыплёнок

Жюри конкурса по созданию талисмана Всероссийской переписи населения (ВПН) 2020 года назвали лучшей работу архитектора и иллюстратора из Самары. Созданный им цыплёнок ВиПиН появится на печатной, информационной и рекламной продукции.

По мнению заместителя руководителя Росстата Павла Смелова, ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля предстоящего события.

На звание талисмана ВПН-2020 претендовали более 900 работ из 74 регионов России. Наиболее активными оказались жители Московской, Ленинградской и Саратовской областей. Многие конкурсанты прислали сразу по две-три работы.

Среди представленных работ с большим отрывом лидировали образы медведя, мыши, собаки и пернатых: участники прислали 20 изображений аистов, 15 — филинов, двух жар-птиц и одного утенка. Треть участников учла, что ВПН-2020 — первая цифровая перепись, и снабдила свои талисманы электронными планшетами и смартфонами.

ВПН пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий.

 

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Опубликовано 02 Мар 2020 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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