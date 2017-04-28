Там жить нельзя

№20 (468) от 14 июня 2017 г.

Многодетную семью пытаются принудительно вселить в «нехорошую» квартиру

Орловский районный суд оставил без удовлетворения иск овдовевшего отца четырех детей, один из которых инвалид детства, Вадима Полехина к администрации п. Знаменка о признании незаконным постановления чиновников, предоставляющим многодетной семье квартиру в бывшем общежитии дорожников.

Как рассказал «Орловской среде» Вадим Полехин, ни один из доводов о невозможности проживать в сырой квартире, требующей капитального ремонта, не был принят во внимание. Таким образом, Вадим Полехин и его осиротевшие дети в скором могут быть принудительно вселены в квартиру, ставшую причиной трагедии в некогда счастливой и благополучной многодетной семье.

У Потомского на контроле

Напомним, Наталья Полехина, несколько лет боровшаяся за право своего малолетнего ребенка-инвалида на благоустроенную жилплощадь, умерла из-за внезапно открывшейся язвы желудка. Многочисленные суды, через которые пришлось пройти молодой женщине, и черствость ответственных чиновников не прошли для неё даром: инвалиду детства девятилетнему Ване, двойняшкам Паше и Лизе, которые в этом году пойдут в первый класс, и младшенькому трехлетнему Славику придется научиться жить без мамы.

Семья с 2011 года отстаивала свое право на социальное жилье. Первая обещанная администрацией Орловского района квартира «ушла» в неизвестном направлении: сначала ключи обещали вручить в мае, потом в сентябре, в итоге пришлось добиваться жилья через суд. Вторая — оказалась «сараем» с канализационной трубой в жилой комнате, старыми «глухими» окнами и косметическим ремонтом, с помощью которого «замазали» и заклеили все то, что нужно было менять.

Чиновники утверждают, что жить здесь можно и даже нужно, но Вадим Полехин убежден в обратном: квартире по меньшей мере требуется капитальный ремонт, она категорически не подходит для проживания не только ребенка-инвалида, но и всех остальных детей: жилье небезопасно с точки зрения санитарных норм, к тому же оно находится вдали от школ и детсада, куда ходят дети.

Оставшийся без жены с малолетними детьми на руках Полехин решил идти до конца и добиваться справедливости. Поэтому после смерти Натальи, не найдя понимания у районных и региональных чиновников, он обратился к журналистам НТВ.

О связанном с их приездом скандале написали почти все местные СМИ. Журналистам к Потомскому удалось попасть далеко не с первой попытки. Подчиненные губернатора утверждали, что его нет на месте, однако им никто не поверил. Как оказалось, не зря. Потомский, конечно же, был на месте. Он заявил, что о семье Полехиных ему хорошо известно, она «была у него на контроле», однако Потомский якобы не знал, что предложенная квартира для проживания ребенка-инвалида не пригодна.

Казалось бы, после того, как губернатору стало об этом известно, должна была последовать адекватная реакция с его стороны. Думаем, поручить выяснить, в каком действительно состоянии находится квартира на Знаменке, ему не составило бы труда.

Однако на это могут надеяться граждане, которые в Орловской области не проживают. К Вадиму Полехину же после приезда столичных журналистов пришли с проверкой: комиссия в составе представителей полиции, пресс-службы губернатора и телеканала «Первый областной» объяснила ему, что явилась по заявлению некой гражданки, обвинившей мужчину в употреблении наркотиков и избиении детей.

Мы не будем давать оценку действиям, которые находятся за гранью добра и зла. Думаем, что Потомскому, который рассуждает на православном телеканале на тему Божьего суда для всех, и самому есть о чем подумать на досуге.

А ты попробуй докажи

Как рассказал «ОС» Вадим Полехин, доказать, что спорная квартира непригодна для проживания ребенка-инвалида и остальных его детей, в нынешней ситуации практически невозможно. Есть заключение управления госжилинспекции Орловской области о том, что квартира соответствует правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, на которое, видимо, и опирался районный суд.

Как утверждает представитель Полехина, это был визуальный осмотр, без привлечения экспертов надзорных и контролирующих органов, соответственно он не выявил тех масштабных проблем, которые Вадиму Полехину придется решать, как только он станет нанимателем жилья, а именно: избавляться от сырости, из-за которой появляется плесневый грибок, от ржавых труб и радиаторов; нужно будет менять пол, окна, переделывать и стеклить балкон, чтобы обезопасить детей.

В апелляционной жалобе на решение Орловского районного суда, в частности, говорится об отклеивающихся обоях, неработающих розетках, желтых пятнах на потолке и стенах, обрывках проводов, об облупившейся краске на радиаторах и проступающей ржавчине. «Окна и форточки не открываются, стекла в оконных рамах имеют трещины и сколы, зимой внутри оконных рам лежит снег, на полу лоджий — листы ДСП, которые начали гнить, от стены отваливается керамическая плитка…». Где многодетной семье взять на все это деньги?

Всё «лучшее» — детям?

Девятилетний Ваня, страдающий целым комплексом серьезных заболеваний, не сможет самостоятельно, без помощи взрослых подниматься и спускаться на третий этаж. Мамы больше нет, а на руках у отца и бабушки еще трое, каждому нужны внимание и уход. Тем более ребенок растет, и в дальнейшем ни отец, ни бабушка не смогут поднимать его на верхний этаж дома без лифта. Ване нельзя переохлаждаться, как скажется на его здоровье проживание в сырой квартире?

«Полехин Иван требует постоянного наблюдения и заботы родителей и педагогов. Он не может сам себя обслуживать и нуждается в постоянном уходе. Ваня обучается в специализированной школе-интернате. При невозможности посещать учебное учреждение по состоянию здоровья ребенок-инвалид проходит обучение на дому, которое осуществляют педагоги коррекционной школы. Ребенку показаны индивидуальные занятия с психологом, логопедом, дефектологом, которые также проводятся в городе Орле. При предоставлении жилья ребенку-инвалиду необходимо это учитывать», — говорится в апелляционной жалобе.

Просьба отсрочить принятие судебного решения до экспертного заключения о состоянии квартиры, которое будет дано в рамках возбужденного уголовного дела, была отклонена ( напомним, 19 марта, на следующий день после выхода в эфир сюжета НТВ, Следственным управлением Следственного комитета по Орловской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи также намерены расследовать причинно-следственную связь между гибелью женщины и отношением должностных лиц к проблемам многодетной семьи). Других возможностей доказать, что «убитая» квартира с косметическим ремонтом непригодна для проживания малолетних детей, у Вадима Полехина нет.

Думаем, окажись на месте Полехина какой-нибудь чиновник, которого на время выписали из Петербурга в Орел, никаких экспертных заключений ему бы не понадобилось. Согласитесь, трудно себе представить, чтобы Потомский или кто-то из руководителей департаментов или управлений областной администрации был помещен в служебную квартиру, подобную той, которая предлагается для постоянного проживания семье с ребенком-инвалидом. Трудно себе представить, чтобы они проживали — даже временно — в домах, где текут крыши, в квартирах с канализационными трубами в жилых комнатах, с пузырящимися обоями и жуткой сантехникой.

Вадиму Полехину и его детям, по их мнению, все это подходит.

В конце мая Вадим Полехин подал апелляционную жалобу в Орловский областной суд на решение Орловского районного суда. «Орловская среда» будет следить за развитием событий.

Наталья Зарубина