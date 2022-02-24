Танцы с мэром

№7 (676) от 23 февраля 2022 г.

В начале марта в Орле должен состояться чемпионат области по танцевальному спорту. Его с нетерпением ждут десятки юных спортсменов, которые занимаются в нескольких танцевальных студиях, входящих в областную Федерацию танцевального спорта. Правда, в Федерации в последнее время происходят некие процессы, которые могут поставить проведение чемпионата под угрозу. Причем организаторы этих процессов используют излюбленный прием орловской псевдоэлиты: козыряют (уж простите за просторечие, но, на наш взгляд, это наиболее подходящее слово) тесными связями с высокопоставленными чиновниками, считая, что тем, у кого эти связи имеются, позволено многое.

Федерация танцевального спорта Орловской области существует много лет. Три года назад в ней сменился президент: эту должность заняла опытный тренер, а в прошлом – успешная спортсменка, назовем ее К. Срок полномочий госпожи К. как раз равнялся трем годам, и когда он подошел к завершению, в Федерации были назначены выборы президента. Помимо действующего президента, свою кандидатуру на этот пост выставил еще один член Федерации, которого мы назовем Г. Однако с первой попытки выборы провести не удалось: никто из претендентов не набрал необходимых 2/3 голосов присутствующих на перевыборном собрании членов Федерации (ими являются руководители клубов). Вторая попытка и вовсе закончилась скандалом: сторонники Г. просто покинули собрание, сорвав выборы. В результате их перенесли на 23 мая, а Федерация стала готовиться к чемпионату и первенству Орловской области по танцевальному спорту, которые были запланированы на 6 февраля. Возглавляет ее по-прежнему госпожа К., к должности которой добавилась приставка и. о.

— По результатам чемпионата и первенства области победители получают путевки на участие в чемпионате России, комплектуется сборная Орловской области. Для этого необходимо подготовить документы, подать их в областной спорткомитет, должен быть издан соответствующий приказ. Кроме того, многие спортсмены сборной получают бюджетное финансирование для участия в чемпионате (если, конечно, средства в бюджете есть). Но в любом случае документы надо подавать заблаговременно: помогут – хорошо, нет – сами что-то придумаем. Но все это должно происходить пошагово. Поэтому дату 6 февраля мы посчитали оптимальной: дети после зимних каникул имеют время потренироваться, выйти на областной чемпионат, мы успеваем подать документы, а 23 марта начинается первый этап чемпионата России, — рассказала президент Федерации.

Однако 6 февраля чемпионат области так и не состоялся. Формальной причиной стала эпидемиологическая обстановка: Федерацию убедительно попросили перенести соревнования на месяц – на 6 марта.

— Хорошо, — рассказала госпожа К. – Мы отказались от счетной бригады, от судей, которые уже приехали в Орел из других регионов (потому что о переносе стало известно 4 февраля)… Кубки и медали, слава богу, не имеют срока годности и ждут своих призеров. Но! Дети рассчитывали на чемпионат в феврале, дети были морально к нему готовы. Хорошо, мы объяснили ситуацию и детям, и родителям – все ждут 6 марта.

Однако, как утверждает президент федерации, на очередной встрече с ней претендент на президентскую должность Г. сказал, что сделает все возможное, чтобы и 6 марта чемпионат не состоялся, и московские кураторы из Федерации танцевального спорта России увидели, что действующий президент некомпетентна. Разумеется, К. удивилась и поинтересовалась, а какими же такими чрезвычайными полномочиями обладает Г., чтобы не допустить проведения чемпионата области? И вот тут последовал очень любопытный ответ.

Как утверждает К., ее оппонент заявил следующее:

— Ну вы же знаете, кто у меня в клубе занимается.

Как выяснилось, в клубе Г. занимается дочь мэра Орла Юрия Парахина. Причем – отметим это особо – занимается очень успешно: благодаря своему трудолюбию и таланту девушка выполнила необходимые нормативы на чемпионате ЦФО и автоматом получила путевку для участия в чемпионате России (с чем мы ее совершенно искренне поздравляем. – Прим. ред.).

А вот ее педагог почему-то решил, что успехи дочери градоначальника дают ему некий карт-бланш. Дескать, поскольку девушка уже и так имеет право участвовать в чемпионате страны, мэру абсолютно все равно, состоится ли чемпионат области или нет. При этом, как мы поняли, господин Г. рассчитывает, что по какой-то причине мэр Парахин посодействует ему в его замысле отменить проведение регионального чемпионата (интересно, а сам Парахин об этом знает?). При этом организаторам намекают, что препятствия будут чиниться с использованием надзорных органов – например, Роспотребнадзора – благо, обстановка способствует.

— Мы ничего не нарушаем. У нас на соревнованиях зрителей нет, выступления расписаны по часам, у нас разные коридоры – два выхода, два входа, дети не пересекаются, у нас работают волонтеры с кюар-кодами, все привиты, родители все знают, что присутствовать на соревнованиях нельзя – посмотреть можно в прямой трансляции, — объясняет президент К. – Да, родителям это не нравится, но такова ситуация: либо мы живем по правилам, либо мы не проводим соревнования совсем. И в этот раз мы всех предупредили, как это будет проходить. Родители согласились – лишь бы детей не лишали праздника.

В итоге, как говорит президент Федерации, соревнования 6 марта – под вопросом: никто точно не знает, состоятся они или нет.

— Но мы готовимся. Мы готовы ко всему. Даже к тому, что к нам придет Роспотребнадзор. Что придет налоговая – причем, никто не знает, почему она придет, но уже обещают. Идет просто запугивание. Чтобы Г. мог стать президентом любым путем.

При этом господин Г., претендующий на пост президента федерации, объясняет, что за ним – мэр Парахин и еще некий замгубернатора, фамилию которого он, впрочем, держит в тайне.

Что интересно – федерацию танцевального спорта Орловской области нельзя назвать коммерческой организацией, получающей прибыль от своей деятельности. И как утверждает госпожа К., пост президента не предполагает каких-либо существенных доходов. Так что скорее здесь вопрос статуса, который – чисто теоретически – можно использовать с умом: например, продвинуть какого-либо спортсмена на престижные соревнования или поспособствовать, чтобы кому-то присвоили разряд или звание. А за такое многие бывают благодарны…

Сейчас в федерации подобные вещи невозможны, утверждает госпожа К.

— Знаете, в свое время была такая ситуация: одна из преподавателей принесла мне документы и попросила подписать, сказав, что отнесет их в спорткомитет. Я спросила, можно ли прочесть. Она удивилась: а зачем? И объяснила: ей надо включить двух спортсменов в состав сборной. Я ей говорю: подождите, в состав сборной дети попадают автоматически после чемпионата области. Если они не попали в состав сборной, значит они либо не выполнили нормативы, либо их не было на чемпионате. Она мне протягивает бумажку, я вижу, что да, это два хороших спортсмена, сильных, кандидаты в мастера спорта – это ее дочь и зять. Я отказалась подписывать бумагу, потому что они не вышли на чемпионат области. Она говорит: и что? Они же классные. Да, классные. Но как это объяснить родителям детей, которые выходят на чемпионат даже с травмами? Зачем они тогда это делают?.. Аналогичная история была и с Г. Мне позвонили из спорткомитета, говорят: Г. подал документы мальчика на первый разряд. На каком основании, если у мальчика вообще нет никакого разряда? Опять то же самое: он классный. Но почему другие дети должны идти к этому разряду по ступенькам, а твой такой классный – сразу? Если он классный, он заработает очередной разряд за два-три месяца, потом следующий – благо у нас множество официальных соревнований в Орловской области, даже ехать никуда не надо. И за год можно спокойно получить первый разряд, если спортсмен действительно классный.

При этом, как рассказывает К., отдельные члены федерации недовольны тем, что президент не ставит их судить соревнования.

— А зачем? – говорит президент. – У наших судей слабые категории – третьи, вторые, а к нам приезжают судьи всероссийской категории, и благодаря этому мы можем присвоить спортсменам звания кандидатов в мастера спорта. И еще это независимое судейство. Никто не будет тянуть своих. Все знают, что судьи приехали из других регионов, они наших спортсменов не знают, то есть все судят честно. Сейчас есть сайт Федерации танцевального спорта России, на котором опубликованы все документы, все правила, и только ими мы руководствуемся. Федерация отслеживает каждый наш шаг. Чтобы присвоить даже третий юношеский разряд, надо предоставить протокол, приказ, подтверждающий, что спортсмен выполнил необходимые требования. Если требования не выполнены – до свидания…

Высшим уровнем соревнований в танцевальном спорте считается Кубок мира. Из орловских спортсменов в подобном турнире не участвовал пока никто. Но при желании, как говорит президент Орловской федерации, все возможно. Ну а пока юные спортсмены ждут чемпионата области – для них это не менее значимые соревнования, чем для кого-то – Кубок мира. И если они не состоятся из-за чьих-то интриг, ребята не смогут поехать на чемпионат России. Не будет сформирована сборная региона. И Орловскую область будет представлять не сильная команда, а лишь отдельные спортсмены, выполнившие нормативы на чемпионате ЦФО, в том числе, кстати, и дочь орловского мэра Парахина (за что ей, повторим, большой респект). Если же чемпионат области все же состоится, то на соревнования всероссийского уровня смогут поехать тридцать орловчан. Есть разница? Есть. И дело не только в престиже области.

— Понимаете, насколько важно для ребят участвовать в соревнованиях подобного уровня? У них же глаза горят! — говорит президент Федерации, и у нее тоже горят глаза. – Они занимаются, готовятся, они их ждут. Это честь! Ну и, конечно, им важно показать себя. А еще это шанс, чтобы их заметили, как в свое время заметили, например, меня. Приехал судья на чемпионат области, увидел мое выступление, и потом меня пригласили в Москву – танцевать с партнером, на полное обеспечение. Родители, правда, не отпустили, — улыбается госпожа К., — но я не сильно расстроилась, я люблю Орел. А для кого-то это шанс – и может быть, единственный в жизни…

Мы очень надеемся, что чемпионат Орловской области по танцевальному спорту, назначенный на 6 марта, все же состоится. Что орловские спортивные чиновники, от которых во многом зависит его проведение, не поддадутся никакому влиянию и не пойдут на поводу ни у кого – будь то сам мэр или тренер дочери мэра. Впрочем, мы вполне допускаем, что в данном случае Юрий Парахин может быть и не в курсе, что его имя и должность кем-то используются в определенных целях. Да дело даже и не в именах и должностях. Дело в нехорошей тенденции, которая, к сожалению, имеет место в Орловской области уже давно – и с годами только усиливается. В советское время эту тенденцию называли блатом. Сейчас помягче – нужными связями. Сколько раз в нашей повседневной жизни мы сталкивались с ситуациями, когда эти самые нужные связи превалируют над профессионализмом, талантом, образованием, трудолюбием, а порой и над здравым смыслом? В Федерации танцевального спорта Орловской области эту нехорошую тенденцию постарались сломать – и, как видим, это почти удалось. И пошло на пользу всем – и юным спортсменам, и Федерации, и Орловской области. И очень хочется верить, что Федерация останется верна своим принципам, а наши ребята поедут на чемпионат России и покажут всей стране настоящий класс. Без блата и связей.

Анастасия Ларионова