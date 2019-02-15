Тариф растет — автобусы разваливаются

В соцсети появилось видео, как у маршрутки в Орле на ходу отваливается колесо. ДТП снято на видеорегистратор — оторвавшееся колесо продолжило движение и разбило бампер машине с регистратором. Запись опубликовал пользователь под ником OLL Cool.

Напомним, ранее в ГИБДД рассказали, что с начала года в регионе зарегистрировано 26 ДТП с участием водителей автобусов. Из них в 2 ДТП 5 человек получили травмы. По мнению инспекторов, количество автобусов в городе Орле и Орловской области растет с каждым годом. Это способствует конкуренции и, как следствие, росту нарушений ПДД, таких как: превышение скоростного режима, несоблюдение приоритета при перестроении и т.д.