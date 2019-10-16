«Тариф вырос, а изменений не видно»

№36 (573) от 16 октября 2019 г.

Уважаемая редакция!

Хочу высказать предложения по поводу сбора бытовых отходов.

Для удобства сбора батареек питания и энергосберегающих ламп, бывших в употреблении, нужно обязать принимать их во всех магазинах, которые торгуют такими товарами (просто поставить картонную коробку и поясняющий плакат). Сейчас эти изделия принимает очень ограниченное число приемных пунктов, расположенных на окраинах города, что не стимулирует граждан сдавать «электронный мусор». Нужно сделать так, чтобы, покупая новое изделие в любой торговой точке, там же можно было сдать и старое. А организация, занимающаяся переработкой этих изделий, например, раз в два месяца объезжала бы эти точки и собирала их. Это чисто организационное мероприятие, не требующее никаких затрат, но очень полезное для улучшения экологической обстановки в городе.

Для сбора твердых бытовых отходов из металла, стекла, пластика, бумаги поставить везде, где собирают бытовой мусор, специальный контейнер ( для начала один на все эти виды отходов), покрашенный в яркий отличительный цвет и с соответствующей надписью, и рядом плакат с разъяснением о пользе раздельного сбора мусора. У нас большая часть населения сознательная и охотно пошла бы навстречу этим требованиям, но нам не дают такой возможности, а ведь это значительно облегчило бы сортировку ТБО на мусороперерабатывающем заводе и способствовало бы экологическому воспитанию всего населения.

В нашем доме стоимость сбора, вывоза и захоронения ТБО составляла 51 рубль на двух человек, а теперь выросла почти в четыре раза. Пора хоть что-то улучшить в этой области. А то «тариф вырос, а изменений не видно» (слова премьер-министра Д. Медведева).

Я обращался с этими предложениями через нашего депутата, но городские власти ответили мне, что у нас всё хорошо, всё соответствует законам и лучшего не надо. Но я не могу с этим согласиться. Может быть, с вашей помощью дело сдвинется с мертвой точки.

Житель г. Орла В. Блувштейн