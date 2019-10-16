16 октября 2019



«Тариф вырос, а изменений не видно»

№36 (573) от 16 октября 2019 г.

Уважаемая редакция!

Хочу высказать предложения по поводу сбора бытовых отходов.

Для удобства сбора батареек питания и энергосберегающих ламп, бывших в употреблении, нужно обязать принимать их во всех магазинах, которые торгуют такими товарами (просто поставить картонную коробку и поясняющий плакат). Сейчас эти изделия принимает очень ограниченное число приемных пунктов,  расположенных на окраинах города, что не стимулирует граждан сдавать «электронный мусор».  Нужно сделать так, чтобы, покупая новое изделие в любой торговой точке, там же можно было сдать и старое. А организация, занимающаяся переработкой этих изделий, например, раз в два месяца объезжала бы эти точки и собирала их. Это чисто организационное мероприятие, не требующее никаких затрат, но очень полезное для улучшения экологической обстановки в городе.

Для сбора твердых бытовых отходов из металла, стекла,  пластика, бумаги поставить везде, где собирают бытовой мусор, специальный контейнер ( для начала один на все эти виды отходов), покрашенный в яркий отличительный цвет и с соответствующей надписью, и рядом плакат с разъяснением о пользе раздельного сбора мусора. У нас большая часть населения сознательная и охотно пошла бы навстречу этим требованиям, но нам не дают такой возможности, а ведь это значительно облегчило бы сортировку ТБО на мусороперерабатывающем заводе и способствовало бы экологическому воспитанию всего населения.

В нашем доме стоимость сбора, вывоза и захоронения ТБО составляла 51 рубль на двух человек, а теперь выросла  почти в четыре раза. Пора  хоть что-то улучшить в этой области. А то «тариф вырос, а изменений не видно» (слова премьер-министра Д. Медведева).

Я обращался с этими предложениями через нашего депутата, но городские власти ответили мне, что у нас всё хорошо, всё соответствует законам и лучшего не надо. Но я не могу с этим согласиться. Может быть, с вашей помощью дело сдвинется с мертвой точки.

Житель г. Орла В. Блувштейн

 

 

Что у депутатов на уме?
«Спецавтобаза»: спасение продолжается
К кому придет прокуратура?
Опубликовано 16 Окт 2019 в 15:07. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"