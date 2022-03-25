25 марта 2022



Тарифы на проезд в транспорте в Орле теперь будут повышать ежегодно

Заммэра Алексей Степанов предложил внести изменения в решение горсовета (принятое в 2017 году) «Об утверждении Порядка установления (изменения) регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла и внесении изменений в отдельный муниципальный правовой акт». Смысл изменения — упрощение процедуры индексации регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла. Если изменение тарифа не превышает инфляцию, администрация города получает право сделать это самостоятельно.

Увеличение, регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла выше уровня инфляции на основании экономически обоснованных расчетов подлежит обязательному согласованию с горсоветом. Также подлежит обязательному согласованию с горсоветом вновь устанавливаемый регулируемый тариф на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Орла.

О каких-либо конкретных цифрах изменения тарифов, как и о возможных сроках для принятия новых тарифов, на прошедшей сессии городского Совета не говорилось

 

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Опубликовано 25 Мар 2022 в 16:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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