Тарифы на вывоз мусора могут возрасти, а отказаться от договора теперь будет невозможно

В Орле жителей начали готовить к изменениям системы сбора и утилизации коммунальных отходов. В частности, на районной встрече с руководителями ТОС было отмечено, что если раньше не было юридических рычагов воздействия на жителей частного сектора, чтобы они заключали договор на вывоз отходов, то теперь такие рычаги появились. Между тем именно проблема незаключения договоров много лет не давала муниципальным властям возможности навести порядок в частном секторе. В ближайшее время ситуация начнет меняться.

Как рассказал замначальника управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Александр Филатов, в каждой области будет создан Региональный оператор по обращению с отходами. До конца этого года он появится и в Орловской области. Оператор станет получателем платежей по строке «сбор и вывоз ТБО», он же будет выбирать подрядчиков для выполнения этих работ.

Кроме того, в Орле, по всей вероятности, будет пересмотрена тарифная политика. Дело в том, что установленные нормы накопления отходов, не соответствуют фактическим объемам, которые скапливаются на контейнерных площадках. Стало больше упаковок, коробок, картонок, а ведь именно исходя норм рассчитывается плата на вывоз мусора. Так что людей начали готовить к необходимости пересмотра норм накопления, а значит, и повышения тарифа, — сообщает пресс-служба горадминистрации.