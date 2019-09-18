Татьяна Филева: Что ищет депутат Бутусов в Медведевском лесу?

№32 (569) от 18 сентября 2019 г.

Колонка редактора

В начале этой недели орловская мэрия обнародовала итоги голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Благоустраивать городские пространства будут в 2010 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла в 2018-2024 гг.» Среди пространств, которые выбрали граждане на первом этапе голосования (оно проводится в два этапа), оказалась и опушка Медведевского леса, официально именуемая «территория по ул. Рощинской, находящаяся под спортивной площадкой д. №18 и расположенная между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес». «Благодарить» за это следует прежде всего депутата Орловского горсовета Владимира Бутусова, который в последнее время (начиная примерно с весны этого года) активно ратует за «облагораживание» лесной опушки.

Сам депутат Бутусов, демонстрируя похвальную скромность, на своей странице в соцсети Фейсбук благодарит всех, кто поддерживал его идею и заявляет, что выход опушки Медведевского леса во второй этап голосования – это их общая заслуга. Чья именно? Перечислю. Итак, номер один, как уже говорилось, депутат Бутусов. Далее – старшие по домам, которые расположены на округе депутата Бутусова; сотрудники компаний, принадлежащих депутату Бутусову; сотрудники Центра детского развития, учредителем которого является депутат Бутусов; волонтеры, привлеченные депутатом Бутусовым для агитации граждан; сотрудники и студенты архитектурно-строительного института, которые по просьбе депутата Бутусова изготовили несколько проектов предложений по благоустройству опушки; а также: родительские комитеты школы №18, студенты и сотрудники Орловского технологического техникума, музыкальной школы №3, районного центра детского творчества, Дворца металлургов, то есть городских бюджетных учреждений, руководство которых не может отказать депутату Орловского горсовета Бутусову, если он о чем-нибудь попросит.

Разумеется, депутат Бутусов выражает благодарность и жителям района, и даже тем, кто критиковал его инициативу. Последних он почему-то называет противниками парка активного отдыха, который депутат Бутусов намерен оборудовать на опушке Медведевского леса в ходе ее благоустройства. Я являюсь как раз противником, но не парка активного отдыха, а идеи его размещения в лесной зоне. Противником уничтожения лесной экосистемы, которой сейчас является опушка Медведевского леса. Противником расположения на опушке коммерческих объектов, которые там неминуемо появятся, если депутату Бутусову удастся продавить свои идеи. Свою позицию я выразила несколько дней назад в соцсети Фейсбук. Спустя пару дней депутат Бутусов опубликовал свой ответ на мой пост. Чтобы читателям было понятно, о чем, собственно, идет дискуссия, «Орловская среда» опубликует оба мнения по вопросу благоустройства опушки Медведевского леса – мнение Татьяны Филевой и мнение депутата Бутусова. Хочу особо подчеркнуть: свое мнение я выражала именно как житель Северного района Орла. А вот как журналист свою позицию я изложила в комментарии к ответу депутата Бутусова.

Депутат Бутусов, выйдите из леса!!!

Депутат горсовета Владимир Бутусов тут развернул активную агитационную кампанию: агитирует граждан голосовать на сайте мэрии за «благоустройство» опушки Медведевского леса. Даже листовку напечатал. Призывает превратить опушку леса в «парк активного отдыха». Утверждает: «В Северном районе нужен свой парк». Может быть, парк и нужен. Но, по моему глубокому убеждению, идея превращения в этот самый «парк активного отдыха» именно опушки леса – во-первых, вредная, а во-вторых, глупая. Почему я так считаю? А вот почему.

Во-первых, Медведевский лес сейчас – это практически единственная лесная экосистема в черте города Орла. И опушка леса – часть этой экосистемы.

Я чуть ли не с рождения живу на микроне (буду называть эту часть Северного района именно так, уж не обессудьте), как раз рядом с Медведевским лесом. От моего дома до той самой опушки – только дорогу перейти. И я перехожу ее часто – особенно летом. С тех пор, как себя помню. На эту опушку я ходила с родителями. Потом – с одноклассниками, с друзьями. Сейчас хожу с внуком. С любимым мужчиной тоже хожу. Точно так же туда ходят мои соседи, друзья и знакомые – те, кто живет на микроне, для кого пойти вечером после работы или в выходные в лес – это обязательный ритуал. Туда же приезжает народ из других районов города – целыми семьями. Потому что эта опушка имеет удивительное свойство: ты отходишь 10 метров от дороги, которая отделяет лес от улицы Рощинской – и оказываешься в другом мире. Здесь трава, цветы и деревья. Здесь бегают ежики (а если повезет – и зайца увидеть можно – я видела). Здесь растут грибы и ягоды (да-да, растут!). Здесь шумит только листва – и практически не слышен городской шум. Здесь можно сесть на бревнышко, вытянуть ноги и забыть обо всем. А можно разжечь костерок, пожарить мясо (сосиски, рыбу, хлебушек в конце концов), напечь картошечки и съесть под стаканчик чего-нибудь. «Вот-вот! – уже представляю, как потирают руки адепты ЗОЖ, — все вы туда ходите побухать!». Представьте себе, и побухать ходят тоже. Но не все. Кроме бухающих, здесь гуляют мамы и бабушки с детьми, мои пожилые соседки совершают променады или сидят на скамеечках, молодежь, подростки, а также их родители играют в бадминтон, «качаются» на турниках, мяч на футбольном поле гоняют. Внук мой, например, изучает местную флору – с каждой прогулки мы домой чуть ли не гербарий целый приносим. В общем, каждый на этой лесной опушке находит то, за чем пришел.

Однако депутат Бутусов почему-то считает, что нам всего этого мало. Он почему-то решил, что нам не хватает активного отдыха и всяких «интересных и полезных занятий». И почему-то ему кажется, что все эти занятия надо организовать именно здесь, на опушке. И превратить ее в некий парк. Попросту говоря – уничтожить как экосистему. Потому что в нескольких так называемых проектах «благоустройства», которые депутат Бутусов предлагает на суд общественности – практически во всех – предусматривается разместить на опушке леса кафе, торговые точки, игровые зоны – как то: веревочный комплекс, скейт-парк или, скажем, зону для скалолазания и даже кинотеатр. Есть и более щадящие варианты, но практически все предлагают выложить естественные тропинки плиткой или иным искусственным покрытием и нагромоздить кучу искусственных же сооружений. Предполагаю, хотя об этом в открытую не говорится, что ряд этих проектов предусматривают и вырубку части деревьев и кустарников – ибо где же все это добро располагать? В общем, в результате «благоустройства», по замыслу депутата Бутусова, мы получим, как любят выражаться нынешние обитатели «серого дома» на площади Ленина, этакую точку притяжения: тут вот будут по веревкам лазать, тут в волейбол играть, тут концерты устраивать. В общем, как выразился в комментариях уважаемый мной градозащитник Илья Кушелев, — капец лесу. Ибо после подобного благоустройства это будет все, что угодно, но только не опушка леса.

Во-вторых, депутат Бутусов в своих агитках благоразумно умалчивает о том, что изрядная часть предполагаемых объектов в «парке активного отдыха» как пить дать будут платными, поскольку, скажем, какой-нибудь веревочный парк и т.п. надо будет обслуживать, поддерживать в рабочем состоянии, и понятно, что бесплатно это никто делать не будет. Далее – в проектах предусмотрены пункты проката спортивного инвентаря – то есть опять же коммерческие объекты. Разборные ярмарочные конструкции – по всей видимости, их планируют сдавать в аренду торговцам. Плюс кафе и торговые точки – само собой (кстати, как быть с санитарными нормами, Владимир Петрович? Водопровод и канализацию на опушку будете проводить?). Про кинотеатр вообще не говорю. Словом, вместо лесной опушки мы получаем площадку для размещения коммерческих объектов с парой-тройкой бесплатных игровых зон для детворы.

Это вкратце о том, почему идея «благоустройства» опушки Медведевского леса вредная. Теперь о том, почему она глупая. Знает ли Владимир Петрович Бутусов, как живут его избиратели в Северном районе? Знает ли он, какой процент работающих граждан здесь живет? И знает ли он, каковы их доходы? Если знает, то должен бы сообразить, что мало кто из микроновских окажется готов платить за все вышеперечисленные «полезные и интересные занятия». Следующий вопрос – не очень политкорректный, но как есть, так есть: знает ли Владимир Петрович Бутусов, что такое микроновская, пардон, гопота? Которая с наступлением сумерек пойдет по привычке «тусить» в парк активного отдыха? Понимает ли депутат Бутусов, что будет с этим парком через пару недель? Или он намерен обнести его забором? Охрану возле каждого объекта выставить? Ну-ну…

Может, все-таки открыть глаза, оставить фантазии и посмотреть в лицо реальности? А реально на опушке, как я считаю, надо сделать следующее.

— Установить детскую площадку – причем на старом месте (ориентир – оставшаяся с 70-х годов горка)

— Привести в порядок существующее футбольное поле и трибуны (они в достаточно приличном состоянии, ничего нового городить не требуется)

— Отремонтировать имеющиеся скамейки и, если уж так необходимо, поставить десяток новых

— Установить урны и мусорные контейнеры (сейчас только два на выходе)

— Туалеты тоже не помешали бы – пусть и платные.

И наконец, самое главное и самое сложное: необходимо развернуть широкую кампанию за чистоту леса. Как это сделать – надо думать: привлекать волонтеров для контроля, разворачивать наглядную агитацию, может быть, даже какие-то репрессивные меры придумать для тех, кто оставляет мусор и поощрительные (хотя бы символические) для тех, кто убирает. В общем, здесь очень бы пригодилась та кипучая энергия, с которой депутат Бутусов ныне агитирует за превращение нашей лесной опушки черт знает во что. Искренне надеюсь, что ему это не удастся.

Ответ Татьяне Филевой!

Вчера редактор и журналист Татьяна Филева написала в Фейсбуке про мою инициативу по благоустройству опушки Медведевского леса и созданию там парка активного отдыха. Непонятно почему она ее раскритиковала. Потом ее мнение перепечатали «Орловские новости».

Странно, что Вы, Татьяна как житель района и тем более журналист можете быть против того, чтобы эта территория получила средства на благоустройство. Пока что тут, несмотря на усилия работников спортивно-оздоровительного центра много мусора, потому что нет урн и каждый день собираются компании, которые оставляют после себя пакеты, бутылки и другой мусор.

Я сам бываю в Медведевском лесу и вижу последствия этих пикников и спящих в кустах людей асоциального поведения.

Да, там есть любители бега, и пацаны, которые приходят играть в футбол, и мамы с детьми и пожилые люди. Многие живут на моем округе, многие рядом с лесом. Они говорят, что там нужно что-то делать. Что все районы Орла благоустраиваются, а в Северном ничего нет. Что здесь негде провести выходные с детьми. Все они за то, чтобы навести тут порядок.

Да и Вы, Татьяна, ведь тоже за порядок. Вы пишете, что нужны лавочки, урны, освещение, детская площадка, туалет. То есть вы тоже понимаете, что лучше гулять и заниматься спортом в чистоте и на ухоженной территории. Но при этом почему-то убеждаете всех во вредности моей инициативы.

Не могу понять, почему Вам не нравится, что «Бутусов почему-то решил, что нам не хватает активного отдыха и всяких «интересных и полезных занятий». И почему-то ему кажется, что все эти занятия надо организовать именно здесь, на опушке. И превратить ее в некий парк».

Да, депутат Бутусов так считает. Но так думают и жители. Эта идея вообще родилась из разговоров с моими избирателями. И сейчас наши волонтеры ходят с листовками по микрорайону, агитируют за включение территории в программу благоустройства и практически все, с кем они разговаривают, поддерживают нас в том, что в Медведевском лесу нужно организовать место для отдыха и занятий спортом, а не только для алкогольных компаний.

А вот каким может быть «некий парк» я и предлагаю подумать всем вместе.

Для этого и представляю всем, кому интересно, концепции студентов города Орла. Они так видят развитие Медведевского леса. А нам нужно, чтобы люди высказались: что из предложенного нравится, что нет. И я удивлен, Татьяна, что Вы приняли наработки студентов как окончательное решение. Ведь Вы не хуже меня знаете, что настоящая проектно-сметная документация разрабатывается только после выделения денег. И только потом выносится на официальное общественное обсуждение. А пока мы предварительно изучаем интерес людей к территории и собираем мнения, что они хотят там видеть.

И мне очень жаль, что Вы напрямую не задали мне этих вопросов как житель и как журналист.

И вообще у меня сложилось впечатление, что Вы и мои посты читаете невнимательно. Иначе бы заметили, что я постоянно повторяю, что концепции, которые выложены на моей странице и на моем сайте это только предложения для обсуждения. Я очень благодарен талантливым ребятам, будущим архитекторам, которые откликнулись и подумали, как превратить опушку леса в место для полезного отдыха. Кто-то представил более современные идеи, другие, наоборот, считают, что надо сохранить территорию почти в неизменном виде, только добавить инфраструктуру.

Ни о какой вырубке деревьев не идет речь ни в одном студенческом проекте. И на опушке, наоборот, надо добавлять деревьев и кустарников, там их сейчас очень мало.

Про то, что часть спортивной инфраструктуры может быть платной. А почему не может? Веревочный парк в Мечте одно из любимых развлечений для всех возрастов. Почему подобного не может быть в Медведевском лесу? Это 100% экологично, это развивает ловкость, дает рабочие места. Да, такие услуги могут быть платными. И это правильно. Частные инвестиции в развитие места — это отчисления на содержание и охрану территории, чтобы микроновская гопота, как Вы назвали некоторых жителей района, тут не творила что зря.

Но я уверен и буду стоять на том, что основная часть инфраструктуры должна быть бесплатной. Уличные тренажеры, разнообразные спортивные и детские площадки, места для спокойного отдыха, проведения мероприятий должны быть доступны всем.

Вы еще писали про платежеспособность … ну зачем передергивать. В других районах у людей тоже разные доходы. Кто-то может больше себе позволить, кто-то меньше. Наша задача — предоставить возможности для всех категорий, не только по признаку величины зарплаты, но и по возрасту и физическому состоянию.

Дальше про кафе. Есть разные и не обязательно стационарные. Сейчас много вариантов мобильных фуд-модулей — в других городах, за границей они широко используются. Их привозят на день, на ночь увозят. Если не захотят жители кафе, можно на таком варианте остановиться. Кофе и мороженое — это лучше, чем еда из магазинов.

И я рад, что мы с Вами одинаково считаем, что туалет необходим и Вы даже согласны на платный. Хотя туда точно нужно подводить канализацию.

И еще — субботник у нас тоже в планах.

Получается, что мы с Вами говорим об одном и том же. И хотим одного: ПОРЯДКА. Но я думаю что для женщин с колясками и бабушек, которые занимаются скандинавской ходьбой, нужны хорошие дорожки. Что детям лучше играть на качественном футбольном поле и на детских площадках, которые соответствуют современным требованиям. Потому что это вопрос безопасности. Чтобы мусор люди могли бросать в урны, а не в кусты. И чтобы места для отдыха были цивилизованные, а не на диванах из мусорки и ящиках из-под пива. Только наверное, я смотрю немножко шире, чем Вы.

Так что спор есть, а предмета спора нет.

В заключение я хочу выразить Вам благодарность за Ваше неравнодушие и Вашу позицию, которая, как оказалось, совпадает с моей.

Я призываю Вас вместе с друзьями и соседями поучаствовать в обсуждении — как оборудовать территорию, и отдать голос за ее включение в программу благоустройства. Еще раз повторю -это необходимо, чтобы на нее были выделены средства.

Пользуясь случаем, я снова прошу всех, кому небезразлична жизнь в микрорайоне, принять участие в голосовании на сайте администрации города за «Территорию по ул. Рощинская, находящаяся под спортивной площадкой, д. N 18 и расположенная между автомобильной дорогой и урочищем Медведевский лес».

Нам надо победить, чтобы сделать в Медведевском лесу отличное место для спорта и отдыха!

Комментарий к ответу депутата Бутусова:

Владимиру Петровичу Бутусову следует отдать должное: отмалчиваться он не стал, ответил на критику развернуто и адекватно. Правда, не сам. По признанию честного депутата, текст ответа составляла его помощница – юрист, но выразила в нем исключительно мысли Бутусова, за что им обоим большое спасибо. Потому что если до публикации этого текста и были какие-либо сомнения относительно намерений депутата, то теперь их нет.

Итак, из совместного ответа депутата Бутусова и его помощницы совершенно ясно следующее: в результате «благоустройства» на опушке Медведевского леса появятся, во-первых, искусственные покрытия, во-вторых, платные спортивные (а возможно, и развлекательные) объекты, в-третьих, точки общепита в виде кафе (стационарных или передвижных, пока вопрос). Кроме того, из того же текста следует, что частные предприниматели будут платить за размещение своих коммерческих объектов арендную плату. Хорошо это или плохо? Полагаю, плохо. Прежде всего потому, что – повторю еще раз – лесная опушка не место для размещения коммерческих объектов и даже некоммерческих искусственных сооружений. И уж тем более не место, где следует укладывать плитку и прочий искусственный материал, уничтожая при этом травяное покрытие и естественные тропинки. Лесная опушка – не место для торговли. Ни едой и напитками, ни чем-либо другим. И уж тем более лесная опушка – это не место, которое должны патрулировать охранники, находящиеся на содержании торгующих здесь коммерсантов. Как это объяснить депутату Бутусову, я, честно говоря, не знаю. Я не знаю, как еще объяснить, почему я (и не только я) против уничтожения опушки леса как экосистемы в результате подобного «благоустройства»: прочитав мой пост, депутат Бутусов и его помощница, как они сами признаются, так и не поняли, почему просто лес – с его тишиной, травой, деревьями, поющими птицами и неповторимыми запахами лучше, чем нагромождение объектов и сооружений. И чтобы сохранить это все и поддерживать в порядке, вовсе не требуются ни специальные программы, ни миллионы бюджетных денег. Тем более, что, повторю, и турники, и футбольное поле, и трибуны, и остатки волейбольной площадки и даже место для теннисного стола сохранились здесь с советских времен – их вполне можно было бы обновить либо восстановить – и заниматься. Заметьте, бесплатно. На это, думаю, вполне хватило бы, например, средств, которые выделяют депутату Бутусову из бюджета на выполнение наказов избирателей, не так ли Владимир Петрович? Пусть не за один год, пусть за два-три. Однако за долгие годы депутатства с подобными инициативами Владимир Бутусов, ратующий за активный отдых и здоровый образ жизни, не выходил ни разу.

Если же, по мнению депутата, для полноценного активного отдыха так уж необходимы кафе, веревочные парки и скейт-площадки, то почему бы их не разместить на территории рядом с тем же ДК «Металлург», включив в программу благоустройства именно эту площадку, которая сейчас находится не в лучшем состоянии? Я, кстати, высказывала эту мысль в комментариях к одному из постов депутата Бутусова в соцсетях, но он ее проигнорировал. Ускользнула от внимания депутата Бутусова и совершенно заброшенная площадка рядом с лицеем №18 — с вырубленной аллеей и заросшим травой некогда футбольным полем – и аналогичная – рядом со школой №13 (почему-то родительские комитеты, помогавшие депутату лоббировать благоустройство опушки Медведевского леса, не указали на эти проблемные объекты). А ведь там можно было бы создать и зону активного отдыха, и зону релаксации. Вот правда, коммерческие объекты рядом со школами вряд ли кто-то разрешит разместить. Так может, все дело как раз в коммерции?

Ни для кого не секрет, что депутат Владимир Бутусов – успешный коммерсант, и все его проекты приносят ему неплохие дивиденды – будь то торговля автомобилями, будь то благотворительная деятельность. В свое время именно Владимир Петрович выступил с идеей открыть в микрорайоне тот самый Центр детского развития, сотрудники которого опять же помогали и, думаю, будут помогать и дальше продавливать «благоустройство» Медведевского леса. Идея, что и говорить, замечательная: в центре занимаются с детишками, которые имеют различные проблемы в развитии, помогают им социализироваться, адаптироваться к окружающему миру, занимаются коррекцией различных нарушений, оказывают психолого-педагогическую помощь – словом, благое дело. Центр входит в структуру благотворительного фонда «Вера и возрождение», учредителем которого является Владимир Бутусов. Фонд также помогает больным детям – кому-то, например, коляску приобретет, кому-то лечение профинансирует. Откуда берутся финансы? Логично, что в благотворительном фонде – от благотворительных же пожертвований. А кто вносит эти пожертвования? Конечно, всех жертвователей мы не знаем, но знаем об определенной их части. Это – родители больных детей, которые занимались или занимаются в том самом центре детского развития. Дело в том, что занятия в центре платные. С 2012 года, когда центр только открылся, стоимость одного занятия составляла 350 рублей. То есть, если мама или папа приводили ребенка в центр, скажем, на три занятия – к примеру, с психологом, дефектологом и логопедом, то должны были заплатить больше тысячи. При этом, как рассказала «Орловской среде» мама одного из бывших воспитанников центра (назовем ее Елена Л.), она не припомнит ни одного случая, когда бы ей после оплаты услуг на руки выдали чек или квитанцию. А спустя некоторое время в центре и вовсе установили терминал, а рядом повесили инструкцию, как совершить платеж.

— По этой схеме надо было зайти в личный кабинет, и, совершая платеж, нажать кнопку назначения – «благотворительность», а получатель платежа – фонд «Вера и Возрождение», — рассказала Елена. – Это ни от кого не скрывалось.

То есть, повторю, благотворительные пожертвования в пользу больных детей совершали родители других больных детей – причем не всегда обеспеченные. По словам Елены (а у редакции по определенным причинам есть все основания им доверять), некоторые мамы, которые воспитывают детей одни и живут фактически только на пенсию ребенка, не могли оплатить каждое занятие – в этом случае им предоставлялась отсрочка, но ни скидок, ни каких-либо других преференций не предусматривалось. При этом для своего центра все возможные преференции депутат Бутусов получил. Дело в том, что в свое время именно депутат Орловского горсовета Владимир Бутусов в буквальном смысле «пробил» решение того же горсовета о выделении под центр муниципального помещения на улице Раздольной, 86 (по тому же адресу, кстати, «прописан» и фонд «Вера и Возрождение»). Помещение выделили бесплатно. Арендная плата за него, насколько нам известно, также в городской бюджет не поступает. При этом центр явно оказывает коммерческие услуги, оплата за которые именуется благотворительностью. Согласно отчету о целевом использовании средств фондом «Вера и Возрождение» за 2018 г., сумма «добровольных имущественных взносов и пожертвований», поступивших в фонд, составила 3,6 миллиона рублей. Сумма «целевых» взносов – 4,8 миллиона. Какова в этих «взносах» доля родительской платы за занятия с больными детьми, в отчете, разумеется, не сообщается. Может быть, депутат Бутусов подскажет? Надеюсь также, что депутат Бутусов прольет свет и на ряд вопросов, которые лично у меня как у журналиста возникли после посещения сайта Центра детского развития, на котором обнаружилась очень интересная информация, датированная аж 2013 годом, под заголовком «Центру Детского Развития исполнился год». В самом конце данного материала говорится следующее: «Бутусов намерен расширять линейку коррекционных и развивающих услуг, обучать специалистов, помогать всё большему количеству детей и их родителей, интегрировать воспитанников в здоровое общество, давать им посильные трудовые навыки и т. д. Ещё одна из задумок Владимира Бутусова касается использования части Медведевского леса под создание базы для физического развития детей с ограниченными возможностями». (http://vera-vozrojdenie.ru/deal/news/czentru-detskogo-razvitiya-ispolnilsya-god).

Судя по всему, тогда реализовать свою задумку депутату Бутусову не удалось. Может быть, он решил сделать это сейчас? В связи с этим — вопросы. Намерен ли депутат Бутусов в рамках проекта благоустройства опушки Медведевского леса, который в случае его реализации будет осуществляться за бюджетные средства, инициировать создание здесь базы (или площадки под такую базу) для физического развития детей с ограниченными возможностями? В случае создания такой базы (площадки под такую базу), кому она будет принадлежать? Если база (в случае ее создания), будет принадлежать фонду «Вера и Возрождение», то на каких условиях? Будет ли фонд платить арендную плату в бюджет города Орла? Опять же, если такая база будет создана, будут ли занятия на этой базе бесплатными для детей с ограниченными возможностями? Или родителям опять придется заниматься «благотворительностью»? С нетерпением жду очередного ответа от депутата Бутусова или, на крайний случай, от его помощницы-юриста.

Татьяна Филева, журналист и житель Северного района города Орла

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