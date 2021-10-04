4 октября 2021



Татьяна Крымова назначена и.о. первого заместителя председателя правительства Орловской области

О кадровом решении  3 октября сообщил в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Клычков пояснил, что первый заместитель председателя правительства области Валентина Нордстрем уволилась по семейным обстоятельствам.

«Я принял решение назначить на эту должность исполняющей обязанности Татьяну Владленовну Крымову, которая была руководителем департамента образования Орловской области», — сообщил Андрей Клычков.

В течение недели планируется определить кандидатуру нового руководителя департамента образования.

Также Клычков пообещал, что скоро будут приняты и другие кадровые решения.

 

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Опубликовано 04 Окт 2021 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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