15 февраля 2021



Татьяна Крымова рассказала, при каком морозе дети могут не ходить в школу

Как сообщила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова, школьники могут остаться дома при следующих погодных условиях:

для учеников 1-4 классов – при температуре −28 градусов без ветра, −25 градусов с ветром (при скорости не менее 4 м/с);

для учеников 5-9 классов – при температуре −30 градусов без ветра, −28 градусов с ветром;

для учеников 10-11 классов – при температуре −32 градуса без ветра, −30 с ветром.

С учениками, которые, несмотря на холодную погоду, придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию.

«Принимать решение о посещении школьных занятий родители должны самостоятельно. Но о пропуске занятий необходимо сообщить классному руководителю или администрации школы по телефону. Затем следует написать заявление, которое в школу позже должен передать ученик. В этом случае пропущенные уроки не будут считаться пропусками по неуважительной причине», — пояснила Крымова.

 

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Опубликовано 15 Фев 2021 в 12:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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