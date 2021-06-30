Татьяна Кузьмина: «Спасибо, дорогой мэр, за такую работу!»

№21 (645) от 30 июня 20212 г.

Татьяну Александровну Кузьмину – известного орловского журналиста и в прошлом главного редактора «Орловской среды» — в Орле и за его пределами знают еще и как экс-председателя первого в нашем городе ТСЖ «Виктория». Жильцы дома №10 по ул. Холодной в Орле и лично Кузьмина как председатель ТСЖ на личном опыте убедили многих собственников жилья не только в Орле, но и в других городах, что именно жители могут и должны рачительно и эффективно управлять своим домом. ТСЖ «Виктория» на протяжении двух десятилетий остается одним из лучших в Орле: дом содержится в образцовом порядке, на счете всегда есть денежные средства, за которые ТСЖ строго отчитывается перед собственниками. Впрочем, недавно кое-кто из орловских чиновников решил, что последним слишком хорошо живется, а потому не грех бы им поделиться деньгами с… Фондом капремонта. Резкая на слово Кузьмина считает, что это – попытка запустить руку в карман граждан. И намерена ей противостоять. О чем она и рассказала «Орловской среде».

«Наше ТСЖ было первым в городе и одним из первых в России. И все это время мы шли методом проб и ошибок и наработали очень хорошую практику, — говорит Татьяна Кузьмина. – Мы обслуживали себя сами: у нас был свой дворник, у нас был слесарь, был электрик. Они работали по договорам, так как дом был новый и постоянного обслуживания не требовалось. Слесарь, например, регулярно осматривал оборудование и при необходимости устранял неисправности. Наше ТСЖ всем ставили в пример. А потом настали тяжелые времена. После принятия Жилищного кодекса стали издавать различные постановление, причем часто одно противоречило другому. И пошла, грубо говоря, обдираловка. Привожу пример из своей практики председателя ТСЖ. Перед началом отопительного сезона вызывают в администрацию, говорят: необходимо проверить ваше оборудование, иначе не дадим допуск и пятое-десятое. Все напугались. Я думаю: я ответственный человек, нашла организацию, которая проводит это обследование, составили договор, пришел человек с двумя чемоданчиками. Зашел в подвальное помещение, мы ему электрощитовую открыли, там все как положено – коврики резиновые, перчатки, сапоги… 10 минут – 4 или пять тысяч, уже не помню. Просто ни за что. Правительство так решило. Еще пример. У нас крышная котельная. Обслуживать ее сами мы не можем и не имеем права. Поэтому в городе существуют специальные фирмы, где есть обученные специалисты, с допусками, с сертификатами, и с этими фирмами заключаются договоры на обслуживание котельных. У меня в ТСЖ – 53 квартиры, где живут обычные люди. И вот нам присылают бумагу… Я как председатель ТСЖ должна пройти обучение по обслуживанию этой котельной, и еще у меня в штате должно быть два сотрудника, чтобы эту котельную тоже могли обслуживать. Это придумал Ростехнадзор.

Я пожилой человек с гуманитарным образованием! Я, конечно, начала возмущаться. А мне говорят: вы обязаны. А я и так по договору за обслуживание плачу специализированной организации, и по договору она несет ответственность, если что случится. А некоторые ТСЖ пошли – заплатили за это обучение по пять тысяч рублей. Хотя какое там обучение, если люди просто ничего в этих омах-амперах не понимают? Но деньги берут, удостоверения дают… В общем, посмотрели мы на это, срок моих полномочий подошел к концу, мы провели собрание – все чин-чинарем, и решили передать дом на обслуживание управляющей компании, которая выставляет нам квитанции, и мы платим за их услуги. При этом ТСЖ мы не ликвидировали, наш счет у нас остался, более того, мы решили собирать деньги на капремонт на свой собственный счет, тем более что законодательство это позволяет. И тут возникла проблема.

Дело в том, что через год-полтора после создания ТСЖ мы создали резервный фонд. Платежи в этот фонд входили в общую квитанцию, он не был специально выделен, эти деньги отдельно не аккумулировались. Когда я стала председателем ТСЖ, я подумала, что это неправильно, и предложила сначала правлению, а потом и общему собранию вывести деньги резервного фонда на отдельный счет и собирать их отдельным платежом. Я открыла второй специальный счет, и на нем копились эти средства. Более того, мы приняли положение о резервном фонде – я его разрабатывала с нуля – где было четко прописано, как он собирается, где он хранится, при каких обстоятельствах им можно воспользоваться, как им можно воспользоваться. Это был хороший, солидный документ, и многие ТСЖ, и в том числе из других городов, ко мне потом обращались, чтобы я помогла им разработать такой же. И в положении было указано: средства берутся только на ремонт дома по решению правления на основании смет. Решение правления должно было при этом утвердить общее собрание – и только после этого деньги можно использовать. К тому времени, когда мы передали обслуживание дома управляющей компании, на этом счете находилось 400 тысяч рублей… Потом мы избрали нового председателя правления, меня избрали ревизором. Мы посмотрели – у нас два счета. Причем на один деньги уже не поступают, поскольку мы платим управляющей компании. И мы решили один счет закрыть, а один оставить и, по решению собрания, перевели на него все деньги. И вот через какое-то время мы решили поменять свою крышную котельную. Нашли оборудование, нашли компанию, которая нам все это поменяла за лето – в общем, по решению опять же общего собрания потратили наши же деньги на замену котельной. Кому от этого плохо? Затем отремонтировали крышу. Это разумно? Зачем нам ждать 39-го года, когда до нас очередь дойдет на капремонт, и неизвестно, что нам сделают. В общем, отремонтировали. Начал сыпаться фасад – подремонтировали фасад. Сидим себе довольные, денежки собираем, счет растет, то, что мы потратили, уже возместили и даже преумножили. Ни у одного дома в городе таких денег нет! И тут выясняется: в жилищной инспекции сидит некто товарищ Бабенко. Решил он наше ТСЖ проверить: как мы собираем деньги на капремонт. Десять лет это никого не интересовало. И вдруг в этом году всех заинтересовало. Мое личное мнение – за мнение, как известно, не судят – они увидели, что у них полная …. Они с программой капремонта не справляются, а там, где капремонт делают, люди идут в суды. И вот он решил нас проверить. А мы совершили ошибку. Мы деньги с резервного счета перевели на наш первый счет, а тот закрыли. Что по сути изменилось? По большому счету? Собственники пострадали? У них что-нибудь украли? Нет. Дом пострадал? Нет. Люди получили ущерб? Нет, люди получили благо. С этого счета брались деньги и шли на те ремонты, о которых я говорила. Кому от этого стало хуже? Видимо, Бабенко стало хуже. И он начал к нам привязываться. Весь апрель мы писали письма и объяснялись, объясняли, что исправим ошибку. Нет, ни в какую! Более того, на нашего председателя правления – честнейшего, порядочного, интеллигентного человека – он написал заявление в полицию. Он и меня обвиняет в том, что я якобы покрывала ее финансовые махинации – я же ревизор. Полиция взяла объяснения, и, как мне кажется, там даже не поняли, из-за чего все это…

А дальше – еще интереснее. В мае добрые люди прислали мне по электронной почте постановление мэра Парахина о том, что на основании обращения Жилинспекции администрация приняла решение сформировать фонд капитального ремонта для нашего дома на счете регоператора, то есть регионального фонда капремонта. То есть собирать деньги на капремонт мы должны не на свой специальный счет (поскольку мы, по версии Бабенко, якобы не выбрали способ формирования этого фонда), а на счет РФКР. На самом деле счет у нас есть, и чтобы сделать его спецсчетом, надо провести общее собрание. Но сейчас лето, многих просто нет в городе, но через некоторое время мы собрание проведем. Еще Бабенко ставит нам в вину, что когда мы ремонтировали крышу, котельную меняли, мы не проводили экспертизу. А вы проводили экспертизы, когда дома на Ленинской ремонтировали, где сейчас крыши текут и фасады обваливаются? Проводили. А у нас ни одной бюджетной копейки нет, какие экспертизы мы должны проводить? Выполненные работы принимались, и акты подписывались в присутствии специалистов и представителей собственников – и у нас все в порядке, все работает, ничего не течет.

— Я смотрю все выступления Владимира Владимировича Путина. И во всех его выступлениях ключевые слова – «работайте с людьми, слушайте людей». Бабенко, наверное, этого не понимает. Или не слышал? И какое дело чиновнику до наших денег, если собственники этих денег, люди, которые живут в нашем доме, очень довольны? По-хорошему, ему надо было бы нам сказать: вы допустили формальную ошибку, я вам рекомендую ее исправить. Какие вопросы? Но он этого не делает. Думаю, причина в том, что денег нет в Фонде капремонта – и вот мэр выносит свое постановление перечислять наши деньги в этот фонд.

А мэру я вот что скажу: ты бы, мэр, посмотрел, что у тебя творится на помойках: на Колхозной, на Гагарина, по всему городу. Чтобы из нашего дома мусор вывезли, мало того, что управляющая компания без конца в «Зеленую рощу» звонит, мы сами в офис их красивый ходим ругаемся! Это когда такое было? Это при Парахине стало. Спасибо, дорогой мэр, за такую работу! В городе асфальта после зимы нет, ездить невозможно.

Я наш город называю «город-сирота». Идешь в театр – вокруг плитка, чисто, красиво, а ступеньки обваливаются – каблуки сломаешь. С фасада красиво, а на задворках разруха. Мэр должен заниматься своей работой, а не лезть в чужой карман.

Я активный, добропорядочный, законопослушный гражданин, я патриот – я не хочу никаких потрясений в своей стране. Я хочу, чтобы все решалось по закону. А вот такие, как Бабенко и примкнувший к нему Парахин – это мое личное мнение – толкают добропорядочных людей в оппозицию. А какой есть способ бороться с этим произволом, когда совершенно ничего не понимающие и ни в чем не заинтересованные чиновники могут только отчитываться: вот, я выявил нарушение, вот, я в фонд денежки принес… Зачем терроризировать людей – причем ни за что? Вы наоборот должны нас лелеять и холить – люди у вас ничего не просят, обходятся без вас, сами крутятся и сами все проблемы решают. И если Парахин и Бабенко все же переведут наши деньги на счет фонда капремонта, я выйду на площадь с пикетом, я соберу все средства массовой информации, я позвоню на Первый канал, я позвоню везде – я буду рассказывать об этих двух… всем!

Конечно же, я обязательно обращусь в суд. Я также хотела бы обратиться к депутату Рыбакову, чтобы он донес до депутатского корпуса, что творят с избирателями. За 20 лет никто из чиновников не поинтересовался, какие у нас проблемы, что нам нужно, и мы ни у кого ничего не просили и не требовали. Зато все приезжали к нам, смотрели, восхищались, ставили в пример, говорили, опыт надо распространять. У нас образцовый дом. Квартира, выставленная на продажу, покупается моментально, хотя они не дешевые. В подъездах – цветы, чистота, уют, никто не курит. Дом в цветах утопает. У нас даже цветочная аллея есть между газонами. Она называется аллея Екатерины. Так звали женщину, которая жила в нашем доме. Они с супругом все время на газонах цветы сажали. И она умерла. И мы назвали эту аллею в ее память. В каком еще доме с таким почтением относятся к человеку?..»

В конце нашего разговора Татьяна Александровна Кузьмина цитирует известную песню Семена Слепакова под названием «Панамера». Процитируем и мы:

«В нашем городе очень плохие дороги.

На тротуарах люди ломают ноги.

Из-под земли сочится канализация.

Школам необходима электрификация.

В больнице рентгена нет, все гораздо проще –

Врачи переломы определяют наощупь.

На обустройство мусорных урн и скамеек

Потрачено ровно ноль рублей, ноль копеек.

В квартирах трубы текут, в асфальте дыры растут,

Жилые здания рушатся там и тут.

А у мэра — Порш Панамера

А у мэра — Порш Панамера

А у мэра — Порш Панамера».

— У этого мэра Панамера, а у нашего – дорожка к дому, — заключает Кузьмина. И добавлять ничего не хочется. Да и не надо.