Татьянин день в Орле

24 января в Орловском государственном аграрном университете им. Н.В. Парахина состоится праздник, посвященный Дню российского студенчества (16+).

В 15.00 акцию «Поздравь студента!» откроет театрализованное представление «Студенческие годы – палитра красок ярких». Оно будет состоять из трех частей, посвященных представителям разных эпох: Михаилу Ломоносову, Дмитрию Менделееву и Петру Капице. Лучшие студенты будут отмечены почетными грамоты и благодарностями, сообщает администрация Орла.