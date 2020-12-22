“Театральными” делами в Орле заинтересовался СК. Спустя шесть лет

По материалам прокуратуры и УФСБ возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками «Орелгосзаказчика». По данным следствия, еще в 2014 году между «Орелгосзаказчиком» и ООО «Синктел» был заключен государственный контракт на выполнение работ по реконструкции театра имени И.С. Тургенева. Генподрядчик ООО «Синктел», получив выплаченный аванс в сумме более 26 миллионов рублей, частично отработал предусмотренный объем работ. Но при этом допустил неоднократное нарушение установленных контрактом сроков. Должностные лица «Орелгосзаказчика», которые контролировали весь ход работ, имели основания и возможность расторгнуть в одностороннем порядке контракт. После чего взыскать за счет банковской гарантии ранее выплаченный неотработанный в полном объеме аванс. Однако, чиновники в нарушение законов подготовили и направили отказ от своих прав по банковской гарантии в ОАО КБ «ЕвроситиБанк». Этими действиями чиновники, по версии следствия, лишили «Орелгосзаказчик» права возврата авансового платежа и возмещения имеющихся неустоек, как на момент направления отказа так и в последующем. Кстати, банковская гарантия была выдана на сумму более 30 миллионов рублей!

По мнению следствия незаконные действия должностных лиц повлекли причинение материального ущерба «Орелгосзаказчику» на общую сумму более 11 миллионов рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.