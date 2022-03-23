«Техническая ошибка» номер два

№10 (679) от 23 марта 2022 г.

В прошлом номере «Орловской среды» мы опубликовали статью наших коллег из издания FLB.RU «Мэра Орла Парахина «МАГНИТОМ» тянет к Абрамовичу». Речь в ней шла о том, как собственники квартир в доме №62 по Наугорскому шоссе столкнулись с неприятным сюрпризом: на первом этаже новостройки, где люди купили квартиры, вместо предусмотренных проектом офисных помещений разместился магазин «Магнит». Со всеми вытекающими последствиями: шумным кондиционером, потоком покупателей, перманентными погрузочно-разгрузочными работами и прочими прелестями, на которые собственники, приобретая жилье в доме №62, совсем не рассчитывали. И вот на прошлой неделе история получила любопытное продолжение.

Итак, напомним вкратце суть проблемы, описанной в материале FLB.RU.

Дом, о котором идет речь, строился ООО «Холикон-развитие» в 2018-2021 гг. «В актуализированной проектной декларации, рекламных проспектах, опубликованных планах и иных документах было указано, что на первом этаже здания будут офисные помещения, — отмечало издание. — Поэтому ещё не обманутые дольщики дома на Наугорском шоссе, 62 лета 2021 года были уверены в том, что в офис вот-вот въедут арендаторы, поставят компьютеры, посадят офисных служащих, и никаких конфликтов не будет».

Собственником офисных помещений на первом этаже является гражданин Константин Абрамович, который приходится близким родственником известному орловскому предпринимателю Игорю Абрамовичу. Так вот, Константин Абрамович, как пишет FLB.RU, сдал свой офис на десять лет в аренду краснодарскому АО «Тандер», а учредителем АО «Тандер» является ПАО «Магнит».

«И естественно, в июне на первом этаже вместо тихого офиса начал строиться магазин «Магнит». Работали отбойные молотки и дрели, велась активная перепланировка первого этажа, разрушалось общедомовое имущество, использовать которое можно было только с согласия общего собрания собственников. Во время подготовки Константином Абрамовичем площадей для размещения магазина вместо офиса, как считают жильцы дома, подававшие заявления в различные инстанции, была «самовольно использована и присоединена часть общего имущества», что можно считать незаконным, — говорится в материале FLB.RU. — Собственники квартир требовали обязать Абрамовича «самостоятельно за свой счёт вернуть в первоначальное состояние планировку нежилого помещения, устранив последствия произведённого переустройства», демонтировать «пристройку из металлопрофиля, разгрузочно-погрузочную площадку, освободив и восстановив незаконно захваченную под это часть земельного участка, являющегося общей собственностью владельцев помещений в многоквартирном доме».

А еще жильцов не устраивало то, что прямо под их окнами (на общем имуществе – фасаде дома) были установлены две группы промышленных кондиционеров. Собственников квартир, заплативших за них реальные деньги и ожидавших обещанных комфортных и спокойных условий проживания, цинично обманули», — резюмирует издание.

Самое интересное, что разрешение на перепланировку офисного помещения дал ни много ни мало – сам орловский градоначальник Юрий Парахин. Несмотря на то, что депутаты Орловского горсовета, где данная проблема обсуждалась отдельно, рекомендовали мэрии этого не делать без согласования со всеми собственниками жилых и нежилых помещений. Такого согласования представлено не было, но это не помешало мэру подписать постановление о согласовании перепланировки офисного помещения в магазин буквально в предпоследний день прошлого года – 30 декабря. При этом к моменту согласования перепланировка давно уже была осуществлена – причем явно незаконно. В связи с этим, как отмечали журналисты FLB.RU, инициативная группа из управляющей компании и собственников помещений в доме № 62 по Наугорскому шоссе обратилась в Арбитражный суд Орловской области. Дело начали рассматривать 20 декабря 2021 года.

И вот, в ходе очередного заседания, состоявшегося 16 марта, выяснилось, что проект перепланировки офисного помещения в магазин, на основании которого мэр Парахин, собственно, и подписал постановление о согласовании, существует в двух разновидностях. Один проект – с шифром 133-21-АР собственник офисного, а теперь магазинного помещения представил в управляющую компанию. А второй – с шифром 133/1-21-АР – в администрацию Орла на согласование.

Примечательно, что об этом в суде сообщил, между прочим, представитель городской администрации. А стало быть, чиновникам откуда-то было известно о втором проекте. Интересно, откуда, если в мэрию представили лишь один? Или все же два?

При этом, как пояснили ОС представители собственников жилых помещений дома №62, проекты идентичны на 90 процентов. Различаются они лишь одним пунктом – 1.6 раздела 1, в котором, собственно, и описаны этапы перепланировки.

Итак, согласно проекту, представленному в мэрию, мэр Парахин согласовал следующие (повторим, уже выполненные) работы по перепланировке и переустройству помещения:

демонтаж самонесущих перегородок,

устройство самонесущих перегородок,

закладывание проема без дверей,

демонтаж умывальника и унитаза в комнатах №№6 и 7 и монтаж умывальника и унитаза в комнате №9, а также мойки в комнате №10,

подключение сантехнических приборов к стоякам канализации.

Как видим, речь здесь идет исключительно о внутренних работах, тогда как по факту были выполнены и наружные: демонтаж ступенек для монтажа гидравлического стола для приема товара, оборудование приямка, а также устройство ограждения. Все эти виды работ перечислены в проекте, представленном в управляющую компанию, но отсутствуют в «мэрском» варианте.

Правда, в этот вариант проекта вкралась досадная ошибка: если из текстовой части упомянутые выше работы исключены, то в графической они остались и были согласованы мэрией

Таким образом, есть все основания полагать, что имела место двойная игра. Вот только кто именно в нее играл? Один гражданин Абрамович? Или имел место командный матч – совместно с чиновниками мэрии? Пока что на этот вопрос ответа нет – полагаем, факт существования двух проектов привел в замешательство даже суд, неслучайно после выступления представителя администрации судебное заседание отложили…

В материале FLB.RU, опубликованном в прошлом номере «Орловской среды», его автор, размышляя, как в случае чего мэр будет оправдывать свою подпись на постановлении, согласовывающем незаконную переделку офисного помещения в магазин без согласия всех собственников, иронизировал насчет пресловутой технической ошибки, которой Парахин уже объяснял, почему «он подписал акты и справки по контракту с фирмой, которая вопреки этому самому контракту отремонтировала дорогу от дома его тестя до дома, где проживает он сам». Оказалось – как в воду глядел: на этот раз «техническая ошибка» появилась и в деле гражданина Абрамовича в виде двух разных проектов. Правда, на юридическом языке такие ошибки обычно называются по-другому и описываются в статьях Уголовного кодекса. Произойдет ли это в данном случае? Не знаем. Но будем следить за развитием ситуации.

Федор Крюков