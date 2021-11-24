Техника «Спецавтобазы» «переобулась» к зиме

«Спецавтобаза» перешла на демисезонное содержание улично-дорожной сети. Около 80% автопарка «переобуты» к зиме и подготовлены к уборке снега. Дежурная бригада в составе 10 комбинированных дорожных машин и фронтального погрузчика круглосуточно следит за погодными условиями. Основанием для выхода техники служат стабильные осадки. Всего предприятие планирует использовать зимой порядка 80 единиц спецтехники. В частности, это 17 КДМ. Также в «арсенале» Спецавтобазы: 17 самосвалов и 17 плугощёточных машин, 7 фронтальных погрузчиков, 4 грейдера и два снежных погрузчика.

Особая роль отводится пескоразбрасывательным машинам. В автопарке муниципального предприятия их достаточное количество. Есть небольшой дефицит по самосвалам, однако Спецавтобаза заключила договоры по использованию привлеченной техники.

Зимой Спецавтобаза продолжит проводить ямочный ремонт. К работам готовы четыре компрессора и три рециклера, ведётся заготовка литого асфальта, который можно укладывать и при минусовых температурах.

В этом году областная столица планирует докупить 13 тыс. тонн песка и 2,2 тыс. тонн специальной соли. Поставщики уже определены. Сейчас на предприятии с прошлых сезонов осталось 19,4 тонн смеси с 20%-м содержанием соли и более 1,1 тыс. тонн с 10%-м содержанием соли. Есть также порядка 1,5 тыс. тонн смеси с 50%-м содержанием соли.