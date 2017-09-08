Текущие и капитальные

В жилинспекции рассказали о главных проблемах орловского ЖКХ

№3 (496) от 31 января 2018 г.

Орловцы сталкиваются с большим количеством проблем в коммунальной сфере. Об этом свидетельствуют сухие цифры: только в 2017 году, по данным орловской жилинспекции, было выявлено более трех тысяч различных нарушений. Львиная доля (2922) – это нарушения правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Кроме того, за год было проведено 664 проверки по установлению платы за жилищно-коммунальные услуги. В итоге управляющим организациям было выдано 398 предписаний о перерасчетах платы за ЖКУ. Всего же за год управляющим компаниям было предъявлено штрафных санкций за нарушение предписанных сроков выполнения работ на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. Такие данные привел на пресс-конференции начальник областной жилинспекции Анатолий Гаращенко.

Жильё как бы и не моё

Орловцы так до конца и не прониклись идеей, что в их многоэтажках существует общедомовое имущество и только сами собственники должны следить за тем, как управляющая компания (УК) выполняет взятые на себя обязательства по поддержанию этого имущества в исправном состоянии. До сих пор остро стоит проблема по придомовым территориям, которые орловцы не спешат оформлять в установленном порядке и получают головную боль там, где ее можно было бы избежать. В Орле порядка 80% многоэтажек не прошли процедуру межевания. И граждане остаются инертными, даже невзирая на то, что процедура межевания не так уж и сложна, а цена вопроса составляет всего порядка 10 тысяч рублей, – отметил начальник жилинспекции Анатолий Гаращенко.

При этом достаточно провести общее собрание и определиться с источником финансирования работ. В качестве примера была приведена давняя проблема орловцев – нехватка парковочных мест во дворах. К ее решению невозможно подойти без межевания земельных участков – и здесь все зависит от жильцов. Имея на руках документы по земле, проще решить и проблему с установкой игрового оборудования на детских площадках. При этом соседи могут договориться и о приоритетах – что им важнее: зеленый двор или стоянка для «железных коней». Кстати, в Орле появились и оригинальные решения – георешётки, которые позволяют убить сразу двух зайцев: и сохранить зеленый газон, и поставить на нем машину без ущерба для растительности. Но пока, увы, георешетки, скорее, исключение из правил.

Штрафы, штрафы и штрафы

Суровая орловская действительность такова, что многие УК не хотят работать без понуждения. Как бы это парадоксально ни звучало, но только штрафы порой способны заставить УК пошевелиться и выполнить свою работу (за которую они исправно получают с жителей ежемесячные платежи). В качестве примера Анатолий Гаращенко привел две цифры. Если в 2016 году в городской бюджет было перечислено штрафов на 900 тысяч рублей со всех УК по всей Орловской области, то в 2017 году жилинспекция ужесточила подход к коммунальщикам – до середины года суммы штрафов росли, как снежный ком, и только с лета управляющие компании наконец-то поняли, что им проще качественно выполнять свою работу, чем платить. До середины лета штрафов было выписано на 4,5 миллиона рублей. За вторую половину года – еще на два миллиона. Благодаря жестким мерам прекратились вопиющие случаи, когда УК выполняли предписания жилинспекции формально. Теперь они действительно исправляют те недочеты, которые вскрываются в ходе проверок по обращениям жителей.

При этом, наконец, прекратились и «спекуляции» УК по поводу штрафов, которые выписывает жилинспекция. Дело в том, что раньше представители УК пытались убедить собственников жилья, что накладываемые штрафы потом будут взяты со счета дома, и жильцы, обратившиеся в жилинспекцию с жалобами, будто бы «сами себя высекли». На самом деле штрафы списываются исключительно из тех денег, которые являются прибылью управляющей организации. При этом, несмотря на внушительную сумму каждого штрафа (до 200 000 рублей), инспекция будет выписывать их вновь и вновь – до тех пор, пока не будут устранены замечания, а УК не начнет нормально работать. Есть, конечно, и третий вариант – в Орловской области уже отмечены случаи, когда УК не смогли наладить работу и были вынуждены покинуть этот бизнес.

Капитальная проблема

В этом году жилищная инспекция столкнулась с огромным потоком жалоб по фактам нарушений в ходе капитального ремонта. За год инспекторы провели 73 выездных и 12 документарных проверок деятельности регионального фонда капремонта. Было выявлено 75 нарушений нормативно-технических требований и качества работ подрядными организациями. Одна из самых больших проблем – полное отсутствие либо недостаточный контроль за действиями подрядчиков на объектах в ходе капремонта. Самое интересное, что фонд проводит аукционы по определению компаний, которые должны осуществлять такой контроль, но компании-победители либо самоустраняются от этой работы, либо подписывают акты с нарушением целого ряда требований. Не контролируются поставляемые материалы. Не проводится контроль качества выполнения скрытых работ. Недостаточно внимания уделяется приемке выполненных работ. При этом, как уже неоднократно заявлялось, сам фонд фактически не обладает достаточными силами и средствами, чтобы в полном объеме контролировать все объекты, на которых ведутся работы. На каждого сотрудника приходится по 10–12 объектов. И нет ни одного автомобиля для посещения объектов, разбросанных по всей области. Для сравнения: в «Орелгосзаказчике» порядка 7 заместителей руководителя, и за каждым закреплен персональный автомобиль.

Проверки правоохранительных органов показали, что по факту в ходе капремонта допускается и подмена материалов на более дешевые (то есть некачественные), и нарушения по объему выполненных работ. Например, по документам стропила на крыше заменены на новые, а по факту – гнилые балки прихватывают по бокам досками, чтобы только крыша не обвалилась. Да и само кровельное железо вместо 7-миллиметрового по факту оказывается 4-миллиметровым, которое не только дешевле, но и, самое главное, имеет совершенно другой срок эксплуатации. Если же по документам все принято и подписано, то жильцы вряд ли смогут потом поменять сгнившую кровлю в только что отремонтированном доме. Плюс проблема, о которой говорили уже на всех уровнях: в Орле в ходе капремонта раскрывают кровлю до того, как на объект поставлены все необходимые материалы. В итоге люди месяцами живут под полиэтиленом. Вода через протечки портит мебель и внутреннюю отделку квартир. И эта беда, увы, не единичный случай.

Есть и такие факты, когда в ходе аукциона на право строительного надзора за ходом капремонта претенденты выходили «на ноль». Естественно, в такой ситуации можно предположить, что имеет место сговор с подрядчиком. Только после самого капремонта «контролеры» смогут неплохо заработать на приемке якобы выполненных работ – иначе как фирма планирует честно заработать на госконтракте с нулевой ценой?

Кстати, на пресс-конференции прозвучало интересное предложение: наделить «Орелгосзаказчик» функцией строительного контроля за объектами капитального ремонта. В этом случае фонд капремонта мог бы напрямую заключать договор со специалистами «Госзаказчика», а результаты капремонта не приводили бы к жуткому разочарованию жильцов и появлению массы проблем.

Зимний дождь с потолка

Как рассказал Анатолий Гаращенко, при выезде на объекты приходится констатировать, что жители годами воюют со своими УК из-за протечек кровли.

И хотя жалобы граждан носят сезонный характер, поражает тот факт, что на протечки кровли орловцы сетуют и зимой. Скопившаяся под кровлей вода в холода замерзает, а после оттепели выливается через трещины в квартиры. При этом ремонтировать подобные зимние протечки довольно сложно, так как зимой ремонт не делают, а летом такие трещины себя не проявляют – для этого нужен перепад температур.

Во многих осмотренных квартирах на стенах грибок из-за постоянной сырости, отслоившиеся обои и осыпающаяся штукатурка. А тазики и ведра для воды с потолка становятся непременным атрибутом жизни в таких «нехороших» квартирах. УК пытаются что-то латать, но вопросов масса: начиная от технологий ремонта и используемых материалов и заканчивая квалификацией сотрудников, которые делают этот бесконечный и безрезультатный ремонт.

Интересное решение было принято одной из УК, которая помимо компьютеризированного учета жалоб решила еще и выстроить систему по реагированию на жалобы. В частности, в качестве эксперимента были сформированы специальные бригады «хаузмастеров» с полной оснасткой и необходимыми материалами для ремонта. Теперь по вызову на место будет выезжать полностью экипированная бригада, и, если эксперимент окажется успешным, возможно, орловцы смогут наконец-то забыть о вечно текущих кровлях.

«Мастера» по обсчитыванию жителей

Среди жалоб рядовых жителей особое место занимают письма о неправильном начислении коммунальных платежей. В частности, как отметил Анатолий Гаращенко, сейчас в суде рассматривается сразу несколько дел этого профиля. В первую очередь речь идет о правильности начисления платежей за общедомовые нужды, которые с начала 2017 года должны были рассчитываться по параметрам, указанным в техническом паспорте дома. Однако сразу несколько УК пошли по собственному пути, и теперь точку в споре должен поставить суд.

Еще один спор возник между УК и жилинспекцией по поводу платежей за содержание, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Суть спора в том, что некоторые УК стали считать как АСКУЭ обычные узлы учета электроэнергии, хотя такие не требуют никаких затрат на содержание. Более того, все обычные счетчики уже заложены в соответствующую строку оплаты и финансируются по совсем другой строке. Но и этого оказалось мало – новый тариф, который должны были разделить на все приборы учета, предприимчивые УК стали применять к каждому счетчику персонально. В итоге, по мнению жилинспекции, не только плата по факту выставлена незаконно, но она еще и искусственно увеличена в три-четыре раза. В этом деле также точка еще не поставлена – в жилинспекции надеются совместно с депутатами более точно прописать формулировки, чтобы УК не могли ущемлять права жителей, прикрываясь нестыковками и неточностями в постановлениях.

Сергей Миляхин