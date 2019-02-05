Телефоны «горячей линии» регоператора не выдержали шквала жалоб на вывоз мусора

В последнее время львиную долю обращений в единую дежурно-диспетчерскую службу горадминистрации составляют звонки по поводу проблем с отходами. Большое количество обращений в ЕДДС на рабочем совещании в горадминистрации связали с недоступностью УК «Зеленая роща». Как пояснила начальник юридического отдела регионального оператора Ольга Сидорова, «горячая линия», завязанная на облачной автоматической телефонной станции, не справилась с объемом звонков. В настоящий момент производится подключение дополнительных номеров.

Обратиться в УК «Зеленая роща», в том числе по вопросу корректировки данных, указанных в платежных документах, можно как в офис (ул. Линейная, 143), так и через подразделения Орловского энергосбыта. Регулярно анализируются заявки, поступающие на электронную почту (адреса указаны на квитанциях).

Так, на электронную почту удобнее всего направлять актуальную информацию о количестве проживающих в помещении людей. Согласно правилам предоставления коммунальных услуг, при отсутствии проживающих граждан оплата за обращение с ТКО осуществляется исходя из числа собственников, зарегистрированных по адресу. Для получения объективной информации платежные документы выставлены не на фактическое количество собственников, а на одного человека, пояснила Ольга Сидорова.