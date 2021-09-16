16 сентября 2021



Тело убитой девятилетней Вики Гнедовой нашли в подвале её дома

Вчера Следственный комитет РФ сообщил о задержании по подозрению в убийстве 9-летней Вики Гнедовой местного жителя. Тело девочки обнаружили в подвале двухэтажного дома, где она жила.

Напомним, Вика Гнедова пропала 18 июня 2021 года, она ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района и не вернулась. Ребенка все это время искали правоохранители и волонтеры.

15 сентября СК РФ сообщил следующее: «Следственными органами Следственного комитета России по Орловской области при участии следователей-криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра Следственного комитета Российской Федерации) в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 18 июня 2021 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области 9-летней Виктории Гнедовой, при проведении грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен  схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей ее идентифицировать.

По подозрению в совершении убийства задержан местный житель. В отношении него проводятся следственные действия.

В настоящее время следователями проводился осмотр места происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается».

Как сообщила СМИ официальный представитель МВД России Ирина Волк, » оперативники ГУУР МВД России во взаимодействии с коллегами из региона и сотрудниками ФСИН России установили мужчину, 61-летнего местного жителя, который может быть причастен к противоправному деянию в отношении девочки. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и сейчас находится под стражей».
15 сентября прокурор Орловской области Владислав Малкин выехал на место для дальнейшей координации действий правоохранительных органов.

 

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Опубликовано 16 Сен 2021 в 11:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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