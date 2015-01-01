Темные стороны Светлой жизни

№17 (510) от 6 июня 2018 г.

Чиновники объявили городской пляж на озере Светлая жизнь готовым к купальному сезону. Формально – а иначе в этом городе дела не делаются – на пляж завезен песок, покрашены грибки и иные конструкции, покошена трава, вывезен мусор, очищено дно водоема.

В реальности мы видим не вывезенный после выходных мусор, заросший пляж – песка привезли так мало, что его едва хватило бы для двух детских песочниц, деформированные «грибки» и дорогу к пляжу, напоминающую стиральную доску. Таксисты уже отказываются подъезжать к озеру; из окон других автомобилей, которые едут по «пляжной» дороге, слышится исключительно нецензурная брань. Если кому-то из отдыхающих понадобится помощь медиков, водителю «скорой» и самому пострадавшему придется непросто.

Ямы и ухабы, чудом уцелевшие с советских времен, но уже изрядно проржавевшие пляжные конструкции – визитная карточка этого чудесного пляжа, куда высокопоставленные чиновники, естественно, не заглядывают.

Пляж на озере Светлая жизнь, который при минимальных затратах можно было бы превратить в самое живописное и привлекательное место отдыха для горожан, – живая иллюстрация отношения чиновников к налогоплательщикам, которых держат за дойных коров. Собственно, и сам пляж больше напоминает место водопоя для парнокопытных.