ТЕНЕВЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОРЛОВСКОЙ «НЕДВИЖИМОСТИ»

№29 (653) от 25 августа 2021 г.

FLB: Торгово-офисные центры, магазины, киоски, павильоны, склады, гаражи и квартиры, квартиры… Объекты Литваков-Парахиных есть во всех районах Орла

Богомолов Алексей

https://flb.ru/2/4407.html

Чем дальше продвигается расследование череды криминальных ситуаций, связанных с именем орловского мэра Юрия Парахина, одна из которых уже привела к уголовному делу, тем больше подробностей появляется у следователей и оперативников. И эти подробности начинают, как водоворот, втягивать в орбиту уголовного преследования как известных, так и находившихся до этого в тени действующих лиц: мэра, его жену, тёщу и тестя (формально бывших), других родственников, а также многолетних деловых партнёров.

Эти люди, доверившись неоднократно продемонстрированной «неуязвимости» Юрия Николаевича для правоохранительных органов, вроде бы проецировавшейся и на них, принимали участие не только в совместном ведении различных проектов с Парахиным, но и, как нам представляется, в легализации финансовых средств, достававшихся ему в разное время и различными путями. Тех самых средств, происхождение которых он, по понятным причинам, не хочет афишировать. Конечно же, до поры до времени Юрию Парахину помогало то, что он был членом президиума регионального политсовета партии «Единая Россия». Но это до поры – сейчас в связи с уголовным преследованием его членство в партии приостановлено.

Средства были немалые – сотни миллионов рублей, а возможно и больше. И сегодня они по большей части вложены. Вложены, как метко выразился Юрий Николаевич в одном из своих интервью, «в недвижимость, которая хорошо работает».

Мэр Орла Парахин подписывает прокурорское предостережение. А сейчас он знакомится с обвинительным заключением по своему уголовному делу

Какая недвижимость у мэра? Формально – вообще минимум. Одна квартира в собственности, полквартиры в пользовании, дом с участком – тоже в пользовании и используемый гараж.

А в реальности Юрий Николаевич Парахин, его родственники, а также деловые партнёры являются крупнейшими владельцами коммерческой и солидными обладателями жилой «недвижимости» во всех районах города Орла и в Орловском районе Орловской области. Практически вся она была приобретена в 2006-2020 годах. Причём в основном приобретения были сделаны в 2013-2014 годах, в тот период, когда Парахин был заместителем председателя правительства Орловской области – руководителем блока финансово-экономического развития. Часть этой недвижимости, ценой в десятки и сотни миллионов рублей, находится в собственности доверенных лиц, другая – собственность совместных ООО, доли в которых мэр наконец-то передал в управление формально не связанному с ним лицу. Но давайте по порядку и с самого начала…

РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ И ВТОРЖЕНИЕ «НАСЛЕДНИКОВ»

Один из бывших руководителей орловской милиции как-то в сердцах сказал мне: «Достали уже эти дети! (на самом деле, выражение было более крепким) – куда ни сунешься с оперативниками, там то сын Уварова, то сын Парахина, то друг сына Парахина, то одноклассник друга…» Под Парахиным и Уваровым, понятное дело, имелись в виду ректор Орловского аграрного университета Николай Васильевич Парахин и мэр Орла Василий Игнатьевич Уваров.

А вот «другом сына» был не очень заметный в бизнесе и формально почти не светившийся (в разное время одно ИП, одно гендиректорство и одна доля в помещении магазина на 1-й Посадской) О. Л. Литвак. Кстати, почему «был»? Он до сих пор состоит в самых дружеских и деловых отношениях с мэром Орла, которые, как нам рассказывали, правда, заметно поколебало уголовное дело.

Почему? Причина тут одна: семейные дела Парахиных и Литваков в последние пятнадцать лет переплелись таким тесным образом, что сейчас следователям предстоит нелёгкая работа: выяснять, какая часть формально принадлежащей частным лицам и компаниям недвижимости на самом деле принадлежит им, а какая – Юрию Парахину.

Мы уже не раз рассказывали о том, как в 2005-2006 годах специально созданное для не самой чистоплотной комбинации семейное предприятие Парахиных-Литваков под названием ООО «Партнёр», при непосредственном содействии тогдашнего мэра Орла Василия Уварова, получило в собственность принадлежавший муниципалитету участок земли с муниципальным же зданием на нём. На этой земле был построен торгово-офисный комплекс, минимальная цена которого сейчас – более 325 миллионов рублей.

Торгово-офисный комплекс на Московской, 31. См. «Криминальный дебют будущего мэра Орла Юрия Парахина»

Участок и здание до сих пор в собственности ООО «Партнёр». А кто же был его учредителями? Вот эти граждане: Литвак С. А. (с 7 июля 2005 г.) и до сих пор владеет 40% ООО, а 60% в разное время принадлежали Парахиной Т. В., Парахину Юрию Николаевичу, Парахиной А. Н..

А вот другое «совместное предприятие» — ООО «Универсал», на которое зарегистрированы как минимум 6 земельных участков и 14 объектов недвижимости. Это, приобретённый Парахиными-Литваками в 2013 году Южный рынок на Комсомольской, 287. Это в разное время и в разных долях – Парахин Н. В., Парахина Т. В., Круглова А. Г., Парахин Юрий Николаевич, Парахина А. Н. и, конечно же, Литвак С. А. (50 процентов до сих пор).

Кстати, Комсомольская улица вообще привлекательное место для Литваков – Парахиных. Принадлежащие сегодня по большей части (думается, что формально) С. Литвак (это мать О. Литвака) участки и здания расположены по адресам: ул. Комсомольская, дом 65а, ул. Комсомольская, д. 77, ул. Комсомольская, д.189, ул. Комсомольская, д. 240, ул. Комсомольская, д. 256, ул. Комсомольская, д. 257, ул. Комсомольская, д.д. 270 и 270а и, наконец, ул. Комсомольская, д. 287.

Отчёт о передаче прав на помещение № 52 из муниципальной собственности во владение Парахиных – Литваков

То, как распределяются доли в этих объектах, найти удаётся не всегда. Но, например, с магазином Fix Price (помещение №52 площадью в 311 кв. м) в доме на ул. Комсомольская, д. 270 всё ясно. Сначала он был муниципальной собственностью, в апреле 2012 года перешёл в хозяйственное ведение МУП совхоз «Коммунальник», а в августе 2012 года стал собственностью известного нам ООО «Партнёр». А в 2017 году собственниками 50 на 50 стали Т. В. Парахина и С. А. Литвак. 6 декабря 2019 года «парахинская» половина перешла к Юрию Николаевичу Парахину (в справке об имуществе он это не указывал), а потом стала собственностью А. Н. Парахиной, каковая и является владельцем её до сих пор.

Некоторые объекты Литваков – Парахиных были скандально известны жителям Орла. Например, до сих пор стоящий недострой на Комсомольской, 65а, где Литваки планировали построить торговый центр, но «переборщили» с этажностью, что вызвало массовые протесты горожан и судебное решение о сносе «лишнего» этажа.

Или бывший магазин «Океан», он же ресторан «Океан». В двухтысячных его занимало ЗАО «Молодёжный ночной клуб «Океан грёз», 25% которого находились фактически в областной собственности (ОАО АПК «Орловская Нива»), а 75% — у гендиректора «Нивы» Александра Судоргина. В 2009 году «Ниву» приватизировали, причём проект курировал зампред председателя правительства Орловской области Юрий Парахин. В отношении Судоргина возбудили уголовное дело, и он тихо отошёл в сторону. Но здание «Океана грёз» всё же оставалось в государственной собственности.

А потом, 14 декабря 2010 года, Департаментом имущества, промышленности и информатизации Орловской области, входившим, понятно, в сферу влияния Юрия Парахина, был объявлен аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений по адресу: г. Орёл, ул. Комсомольская, 286 — первого этажа ресторана «Океан» и магазина «Океан», назначение: объект торговли, общей площадью 3215,5 кв. м., этаж 1, адрес объекта: Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, 256, площадью 1991,5 кв. м, состоящего из: нежилого помещения №49, площадью 903,6 кв.м, номера комнат по плану строения №№ 1, 3, 6-14, 16, 17, 19, 96, 101, 102 литера «А1», №18 литера «А, А1», №№ 15, 20, 22-31, 33-40 литера «А»; нежилого помещения №50, площадью 1087,9 кв. м, номера комнат по плану строения №№ 41-63 литера «А», №№ 21, 32, 64-83, 83а, 84-95, 95а, 95б литера «А1».

Недострой на ул. Комсомольской, д. 65а, много лет уродующий центральную улицу Орла

Аукцион был проведён несколько странно, а одна из имевших к нему отношение чиновниц, как рассказывают сведущие люди, получила в подарок приличную новую автомашину. Решение от 9 февраля 2011 года было таким: признать победителем аукциона «индивидуального предпринимателя Литвак С. А., ОГРНИП 306575225600ХХХ, зарегистрирован 13.09.2006 г. инспекцией Федеральной налоговой службы по Заводскому району г. Орла, заявившего последнее предложение размера годовой арендной платы в сумме 4 443 235 (четыре миллиона четыреста сорок три тысячи двести тридцать пять) рублей 65 копеек».

Другой недострой семьи Литваков на ул. Комсомольской, д. 256. Теперь это уже их собственность

Семейство попыталось развернуться и построить в проходном месте трёхэтажный торговый центр, расширив подвал и надстроив ещё один этаж. Но всё это в 2014 году вызвало негодование жителей. А там подоспело и первое уголовное дело в отношении «куратора» Юрия Парахина, и он временно выпал из властной обоймы. Строительство пришлось приостановить.

В 2016 году некогда опальный Юрий Николаевич Парахин нашёл-таки общий язык с экс-губернатором Орловщины Вадимом Потомским и был с его подачи избран главой Орловского района. Возвращение Парахина сыграло свою роль: в декабре 2016 года объект «Океан» из муниципальной собственности города Орла перешёл в частную собственность С. А. Литвак.

Отчёт о переходе права собственности на помещение «Океана»

Многих жителей Орла терзали смутные сомнения относительно того, действительно ли именно С. А. Литвак так лихо приобретала различные объекты недвижимости, управляла долями в предприятиях и организациях, осуществляла все функции собственника. И чаще всего в качестве реальных владельцев недвижимости на сотни миллионов рублей называли Юрия Парахина и О. Литвака.

Собственность попадала в руки двух семейств по-разному. В списке из более чем ста позиций объектов недвижимости, имеющих отношение к С. Литвак, торгово-офисные, торгово-бытовые и просто торговые центры, магазины и киоски, мини-маркеты и павильоны, склады, сараи, гаражи, котельные, проходные, нежилые помещения и здания и квартиры, квартиры… Объекты Литваков-Парахиных есть во всех районах Орла.

Способы приобретения были разные, в том числе и сравнительно честные. Вот, например, фрагмент из решения Арбитражного суда Орловской области:

«16 марта 2012 года по результатам состоявшихся торгов конкурсным управляющим Задоровой-Масло А.А., Латышевым Б.В. (продавец) и Литвак С.А. (покупатель) был заключен договор купли-продажи №1, согласно которому продавец передал в собственность, а покупатель принял следующее имущество:

— магазин общей площадью 75,70 кв. м, находящийся по адресу: г. Орел, ул. Черкасская, д. 75а;

— магазин общей площадью 47,50 кв. м, расположенный по адресу: г. Орел, ул. Нормандия-Неман, д. 8а;

— магазин общей площадью 55,3 кв. м, расположенный по адресу: г. Орел, ул. Максима Горького, д. 82а;

— торговые киоски, расположенные в г. Орле по следующим адресам: ул. Саханская, д. 3; ул. Черкасская, д. 72, ул. Бурова, д. 30, ул. Полесская, д. 45, пер. Ягодный, д. 2, пер. Ягодный, д. 15, ул. Мезенская, д. 1, ул. Приборостроительная, д. 21, ул. Горького, д. 82, ул. Революции, д. 30, Московское шоссе, д. 113, Московское шоссе, д. 166, ул. Металлургов, д. 24, ул. Металлургов, д. 46, ул. Рощинская, д. 37, ул. Раздольная, д. 45, ул. Машкарина, д. 4, ул. Васильевская, д. 119, ул. Силикатная, д. 28».

Стоили киоски и магазины 3 825 000 рублей.

Часть торговых объектов по адресам: ул. Московское шоссе, д. 166, ул. Металлургов, д. 24, ул. Металлургов, д. 46, ул. Бурова, д. 30, ул. Приборостроительная, д. 21, ул. Черкасская, д. 72. С. Литвак тогда пришлось вернуть, поскольку они принадлежали другому собственнику.

Но, отметим ещё раз, земельные участки и объекты недвижимости Парахиных – Литваков расположены по всему городу: Солнцевская, д.12 Б, Черкасская, д.75а, М. Горького, д. 82а, Спивака, д. 81, Кромская, д. 2, Тамбовская, д. 2а, Черкасская, д. 75а, Лескова, д. 1, Приборостроительная, д. 21а, Покровская, д. 106 и так далее…

Южный рынок – совместная собственность Парахиных — Литваков

Настоящая «жемчужина» в совместной недвижимости Литваков – Парахиных – это, конечно, Южный рынок с огромными офисными и торговыми площадями, асфальтированными участками земли, а также всей необходимой инфраструктурой. Этот рынок перешёл к совместному предприятию ООО «Универсал» в 2013 году, как раз в то время, когда Юрий Парахин был вице-премьером правительства Орловской области и «пробил» многомиллионный кредит в «Сбербанке» под замечательно выгодный процент для семейной фирмы.

Кстати, для управления Южным рынком было создано ещё одно совместное предприятие – ООО «Союз». Кто учредители? Те же известные нам лица. Всё время 50% принадлежали С. Литвак. Поначалу другой половиной владели родители Юрия Парахина, потом половиной владел Юрий Николаевич Парахин, а дальше появилась с 25% А. Г. Круглова, а доля Юрия Парахина в 25% перешла к А. Парахиной. Сейчас формально парахинские доли находятся в управлении другого лица, но контроль над Южным рынком он до сих пор сохраняет.

Сегодня никто не может дать гарантию, что реально значительная часть из перечисленного нами списка недвижимости (более 120 единиц, несколько из них, правда, сняты с учёта) не принадлежит Юрию Николаевичу Парахину, пока ещё мэру Орла, и не является «недвижимостью, которая хорошо работает» на него и его семью…

САНИТАРНАЯ ЗОНА ВОКРУГ МЭРА?

Когда в 2020 году по поручению прокуратуры Орловской области проводилась проверка по строительству дороги в деревне Кондырева Неполодского сельского поселения Орловского района Орловской области, которая вместо ул. Свободы и ул. Бугристая прошла по ул. Мира к дому мэра Орла, в документе о проверке (имеется в распоряжении FLB.ru) был упомянут следующий факт: «Согласно договору купли-продажи земельных участков от 15.12.2013 № 01/12 гражданкой Литвак С.А. были приобретены 6 земельных участков … на общую сумму 856 244 руб.». Один из этих участков она 16 июня 2015 года продала тёще Юрия Парахина Т.Л. С-ко.

Ну ладно, шесть участков – это не латифундия в конце-концов, так, пара гектаров в элитном месте. Но на самом деле нынешние владения семейства Парахина окружены не шестью участками, которыми формально владеет семейство Литваков. По нашим данным, подтверждаемым сведениями из Единого государственного реестра недвижимости, этих участков не менее 24 штук. И общая площадь их примерно 5,23 га. А это уже серьёзно. И все эти участки находятся вокруг единственного дома, построенного на ул. Никольской, 1 – дома мэра Орла Юрия Парахина! Кстати, напомним, участков было 25, и только один из них (за 8 лет) был продан. Продан тёще Юрия Парахина…

Фрагмент из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 31 мая 2020 г. с указанием о действиях сына Светланы Литвак по доверенности

Так кому же на самом деле принадлежат участки в деревне Кондырева? Действительно ли С. Литвак не только владеет ими, но и осуществляет некоторые манипуляции, связанные со строительством дорог, благоустройством и пр.? А может быть, этим занимается её сын? Ведь существует доверенность № 57 АА 0708496 от 19 октября 2016 года, по которой интересы С. Литвак представляет О. Л. Литвак. И догадки многих орловчан, а также представителей правоохранительных структур о реальных владельцах и распорядителях орловской недвижимости начинают обретать более чёткие очертания…

И пока Юрий Николаевич Парахин, мэр Орла, членство которого в президиуме Орловского регионального политсовета партии «Единая Россия» приостановлено в связи с уголовным преследованием, живёт со своим семейством в уединённом особняке, участки вокруг которого (большинство из них принадлежит С. Литвак) почему-то никто не спешит разрабатывать. Никто не хочет жить рядом с мэром? Никто по-соседски не желает поприветствовать его, вместе покурить с ним на завалинке, а то и совместно шашлычок пожарить. Как вы думаете, уважаемые читатели, почему ближайшее жильё находится от дома мэра (формально – дома бывшей тёщи мэра) почти в полукилометре? Это его личная санитарно-защитная зона?

В этом расследовании мы коснулись только одной стороны гигантского по меркам Орла массива недвижимости, находящегося в собственности родственников и деловых партнёров мэра Орла, находящегося, напомним, под уголовным преследованием. Есть ведь ещё многочисленные квартиры, помещения, принадлежащие близким мэра, другие связанные с ним ООО, в собственности которых находятся различные объекты. Но это – дело будущего и, поверьте, это будущее будет интересно увидеть и читателям, и правоохранительным органам…

Опубликовано 24.08.21 9:20