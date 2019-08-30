Теперь и жители Железнодорожного района могут сделать Орел лучше

В понедельник, 2 сентября, жители Железнодорожного района смогут оценить работу приложения «СделайОреллучше» и направить заявку о проблеме по вывозу мусора, стихийных свалках. Напомним, что во время презентации сайта «СделайОреллучше.рф», которая состоялась в июне этого года, разработчики пообещали, что до конца года все орловцы смогут пользоваться этим приложением. Оценить работу приложения первыми смогли горожане, проживающие в Советском районе, 22 июля оно доступным и для орловцев Северного района и, вот пришла очередь Железнодорожного района.

Разработчики отмечают, что за время тестовой эксплуатации в «СделайОреллучше» были добавлены новые функции. Так, к заявке можно приложить несколько фотографий для более детального описания существующей проблемы, а также для исключения спорных ситуаций на каждой фотографии, отправляемой через мобильное приложение «СделайОреллучше», формируется дата и время создания снимка. Помимо этого, были добавлены правила приема заявок, с которыми можно ознакомиться перед ее подачей.

Отметим, что инициатором создания такого приложения выступил мэр города Василий Новиков. По мнению мэра, это поможет увидеть реальную картинку по всему областному центру и ежемесячно можно будет делать выводы о работе перевозчиков, исполнения ими своевременного вывоза мусора согласно графику.