ТЕПЕРЬ КЛЫЧКОВУ БУДЕТ ДОЛГО СНИТЬСЯ ПЛЕМЯННИК БЕЛОЗЕРЦЕВА

№11 (635) от 31 марта 2021 г.

FLB: «Дружба глав регионов» — губернатора Орловской области Клычкова и арестованного недавно губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева – полна взаимными услугами и подгонами

Воронецкий Сергей

FLB.RU

https://flb.ru/2/4332.html

Губернатор Орловской области Андрей Клычков – человек вроде бы уже ставший звеном системы власти. Из ярого оппозиционера, громко скандировавшего на Болотной площади «Едро, отдай мандат!», он превратился в рядового и вроде бы послушного губернатора, прекрасно уживающегося с «Единой Россией» во всех её проявлениях. Впрочем, в этом ряду он обычно плетётся в рейтинговом арьергарде.

За время своего пребывания в должности Андрей Евгеньевич несколько раз попадал в двусмысленные ситуации, когда в отношении приглашённых им специалистов или членов областного правительства возбуждались уголовные дела, либо возникали громкие коррупционные скандалы. Именно таким образом сейчас губернатор попал впросак с мэром Орла Юрием Парахиным и своим советником Сергеем Лежневым, над которыми нависла угроза уголовного преследования.

Но есть ещё один, безусловно близкий к Андрею Клычкову человек, с которым у него сложились самые дружеские взаимоотношения. И этот человек сегодня находится в московском СИЗО в связи с обвинением в многомиллионной взятке. Этот человек – друг и коллега Андрея Евгеньевича – теперь уже бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Как рождалась их дружба, какие «подарки» фигурировали в их взаимоотношениях и как это вписывается в клычковскую систему защиты своих близких связей «до последнего», мы и расскажем в данном материале.

КАРЬЕРА ПЛЕМЯННИКА БЕЛОЗЕРЦЕВА В ОРЛЕ: «ВЗЯТКА» ИЛИ «ПОДАРОК»?

В 2018 году, ещё будучи врио губернатора Орловской области, во время посещения Петербургского экономического форума Андрей Евгеньевич Клычков познакомился с авторитетным и состоятельным губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Затем встречи стали систематическими. В Пензе, Орле и Москве. После второй (пензенской) встречи Клычков опубликовал в своём Facebook множество совместных фотографий и выразил робкую надежду на то, что старший и более опытный во всех делах коллега дарует ему личную дружбу: «Если коротко, от соглашения о сотрудничестве, заключенного в рамках XXII ПМЭФ, активно перешли к дружбе между двумя субъектами РФ. И, надеюсь, между главами регионов».

А теперь о том, каким образом «оплачивалась» губернатором Орловской области Андреем Клычковым, а потом и председателем Орловского областного Совета народных депутатов Леонидом Музалевским эта самая «дружба».

СМИ писали о том, что в декабре 2020 года главным врачом орловской поликлиники №3 стал племянник Ивана Белозерцева. Но никто почему-то не интересовался вопросом о том, откуда он вообще взялся в Орле и какую роль в его карьере сыграли первые лица региона Андрей Клычков и Леонид Музалевский.

Л. Селищева, Иван Белозерцев и Андрей Клычков 30 августа 2018 года

Всем известно, что подследственный экс-губернатор Иван Белозерцев родом из Ливенского района Орловской области. Там, кстати, живёт и работает достойный человек, уважаемый учитель Л. А. Селищева, которая приходится Белозерцеву старшей сестрой. Её некоторые граждане по глупости и недалёкости пытались обвинить, что она, благодаря брату, стала депутатом областного совета. Неправда! Была она депутатом задолго до того, как Белозерцев стал губернатором, причём не на постоянной основе, а продолжала профессионально руководить (кстати, с 1987 года) ливенской гимназией.

Но вот история с племянником пензенского губернатора выглядит очень некрасиво, более того, она скорее всего привлечёт внимание правоохранительных органов. Давайте займёмся реконструкцией событий, которые помогли Роману Селищеву за два года с помощью Андрея Клычкова и Леонида Музалевского сделать серьёзную профессиональную карьеру.

Знакомство Белозерцева и Клычкова 24 мая 2018 года

На Петербургском международном экономическом форуме, встречаясь с Андреем Клычковым 24 мая 2018 года, Иван Белозерцев, как утверждают, обмолвился относительно того, что в Ливенском районе проживает его племянник Роман Селищев, который 26 февраля 2018 года был уволен с поста директора ООО «Регион Мед» в Ливнах.

А затем случилось чудо! 30 мая 2018 года, менее чем через неделю после упомянутого разговора и по случайному, как мы абсолютно уверены, совпадению – в день начала визита орловской делегации во главе с Клычковым в Пензенскую область – племянник губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Роман Селищев, до этого когда-то работавший директором частного ООО, был стремительно назначен главным врачом Должанской Центральной районной больницы. Андрей Клычков, по сообщению The Penza Post, опубликовавшего 120 фотографий визита, в тот же день «с восхищением отозвался о достижениях, которые увидел в регионе».

Лучший подарок – не ваза, а карьера для племянника!

Должанская ЦРБ – не самое хлебное место для медицинской карьеры, да и рассматривалась такая должность для Селищева как трамплин. Достаточно сказать, что через некоторое время после того, как он покинул Долгое и переехал в Орёл, на должность вернулся уволенный в связи с назначением Селищева главврач Магомедсаид Шахбанов.

С 28 по 30 августа 2018 года пензенская делегация во главе с Иваном Белозерцевым посетила Орловщину. И, как утверждают, вопрос о дальнейшем продвижении племянника пензенского губернатора орловским губернатором ближе к областному центру был поставлен ребром. Кстати, во время ответного визита Ивана Белозерцева в Орёл развернулась настоящая борьба за близость к нему между губернатором Клычковым и председателем областного Совета народных депутатов Музалевским. Последний старался постоянно попадать в кадр, а при случае и лично показать пензенскому гостю орловские достопримечательности. Но полностью «перехватить флажок» тогда ему не удалось, поскольку губернатор Клычков имел возможность встречаться с Белозерцевым чаще. Взять «своё», правда ненадолго, Леониду Семёновичу Музалевскому удалось, похоже, только в декабре прошлого года.

Поначалу председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский был на вторых ролях

13 ноября 2018 года Роман Селищев покинул Долгое и перебрался в Орёл. Здесь он в тот же день стал директором Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Медицинский информационно – аналитический центр». Скандальное освоение 65 миллионов рублей, выделенных на информатизацию орловской медицины, никак не могло проходить мимо Селищева. Он четырнадцать месяцев трудился на этом нелёгком поприще.

Дружба Белозерцева и Клычкова развивалась, двигался по карьерной лестнице и Роман Селищев. В феврале 2020 года он покинул МИАЦ и стал главным врачом орловской поликлиники №5. Но это – не предел совместных мечтаний губернаторов и карьерного роста. Поликлиника №5 «сливается» с другим учреждением, и племяннику пензенского губернатора срочно ищут новую работу. Настолько срочно, что, как утверждают наши коллеги-журналисты, даже Иван Залогин, непосредственный начальник Селищева, узнал об этом постфактум.

Леонид Музалевский и Иван Белозерцев обходят дворы

Кто же на этот раз помог племяннику Ивана Белозерцева? Вакантных мест серьёзного уровня не было. Но тут в дело пошли партийные связи и партийная дисциплина. По всей видимости, волевое решение принял главный единоросс области и председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский. На тот момент пост главного врача орловской поликлиники №3 занимал Валерий Омелюсик, член регионального политсовета партии «Единая Россия». В связи с изменением регионального законодательства уволить его губернатор не мог. Руководитель департамента, напоминаем, также был «не в курсе». Полагают, что указание Омелюсику написать заявление мог дать только один человек – его партийный начальник – секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Леонид Музалевский.

И 15 декабря 2020 года Роман Александрович Селищев стал главным врачом поликлиники № 3. Это назначение для Селищева планировалось также временным. Впереди, как утверждают наши коллеги-журналисты, была новая цель – назначение главным врачом областного онкодиспансера, в который должны были поступить большие объёмы бюджетных средств. Но – не судьба! Влиятельный дядя – губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 21 марта 2021 года был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах, отправлен президентом в отставку и арестован на два месяца вместе с группой подельников.

Теперь местные эксперты задаются вопросами:

— Жалеет ли Андрей Клычков о том, как в день начала визита в Пензу обрадовал Белозерцева вестью, что его племянник с этого дня – главврач, о том, что так часто встречался с опальным губернатором, хвалил его достижения и пиарился вместе с ним на сотнях фотографий и в публикациях региональной и федеральной прессы? А вдруг скоро придут и за ним?

— Отречётся ли Клычков от своего друга или станет защищать его так же упорно, как защищал осужденного Блохина, уволенных Рожкову и Волошина, находящегося на грани уголовного преследования мэра Орла Юрия Парахина и «перспективных» Сергея Лежнева, Ирину Гаврилину и Ивана Залогина?

— Хорошо ли себя чувствует на время приблизившийся к Белозерцеву секретарь регионального отделения «Единой России» Леонид Музалевский? У него ведь скоро выборы в облсовет, который он хочет возглавить третий раз подряд. Впрочем, Белозерцев тоже хотел. И даже возглавил регион. Но теперь отвечает на вопросы следователей, находясь под стражей. Очень поучительная история… Но, к сожалению, типичная для губернатора Андрея Клычкова. Напомним о его «невероятном умении подбирать кадры»…

УКРАИНСКИЙ СОВЕТНИК, ЭКСТРЕМИСТЫ И ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА С ПРИГОВОРОМ

Люди, имеющие возможность вблизи наблюдать за деятельностью губернатора Орловской области, как чиновники, так и журналисты, в один голос отмечают его специфическую черту: необыкновенную, извините за выражение, упёртость. И черта эта, которая при должном её проявлении только помогает работе (имеется в виду доведение дел до логического завершения), становится крайне неприглядно выглядящей и в некоторой степени опасной, когда дело касается каких-то ошибок, в том числе и допущенных при кадровых решениях.

Коммунист Клычков, который хочет всё делать лично, преуспел, значительно расширив список должностных лиц высшей группы, которые теперь принимаются на работу им лично без проверок и согласований с компетентными органами. В результате рядом с ним появляются люди, которых к госслужбе на пушечный выстрел подпускать нельзя.

В рамках совместного проекта «Агентства федеральных расследований FLB.RU и газеты «Орловская среда» «Россия: вор должен сидеть в тюрьме!» мы достаточно подробно описывали криминальную историю с членом правительства Орловской области Денисом Блохиным.

Денис Блохин слушает приговор

Блохина обвиняли в превышении служебных полномочий и служебном подлоге. Но ни возбуждение уголовного дела, ни его расследование, в ходе которого виновность Блохина высвечивалась самым явным образом, на его служебное положение не повлияли. Андрей Клычков не только не увольнял его, но и не отстранял от исполнения служебных обязанностей на время следствия. Чуть менее года шло следствие, а Блохин работал членом правительства Орловской области, причём губернатор активно защищал его.

Любопытный факт: Клычков дал даже возможность осужденному Блохину уйти в отставку не в связи с утратой доверия, а с формулировкой «по собственному желанию». И в принципе его даже не порицал, несмотря на приговор: «А я вообще к нему хорошо отношусь».

Если Денис Блохин уже работал в регионе до Клычкова, то советник губернатора Артур Волошин был «назначен на высшую должность государственной службы Орловской области категории помощники (советники)» им лично. Проверке ФСБ Артур Волошин по должности не подлежал, другие проверки не осуществлялись и, хотя кадровики высказывали обоснованные сомнения, губернатор 16 июня 2019 года издал распоряжение № 282-рк о назначении Волошина, а 17 июня с ним был заключён служебный контракт № 162.

Всё лето и начало осени Волошин провёл в поездках по России и зарубежным странам, а также принял участие в ряде встреч губернатора с зарубежными гостями. Дошло до того, что он в одиночку представлял Орловскую область в Китае, где встречался с бывшим сотрудником израильской разведки и бывшим гражданином СССР, послом Израиля в Китае и Монголии Цви Хейфецом. После этого он представил очередной «суперпроект».

«Схема была поистине маниловская: Орловщина даёт территорию (а свободных участков от 5000 га в областной собственности нет), Израиль –деньги (интересно, под что можно получить деньги в Хайфе или Тель-Авиве), а Китай предоставит рынки сбыта для орловских товаров (своих там, видимо, мало). И эта ахинея была опубликована на сайте областной администрации!»

Через неделю после этой публикации губернатор Клычков уволил гражданина Украины Волошина с российской государственной службы, причём не за получение российского гражданства обманным путём, не по утрате доверия, а «по собственному желанию»!

Любопытно, что Волошин, почти месяц будучи лишённым российского гражданства, активно трудился вместе с губернатором Клычковым и даже фотографировался вместе с ним…

До последнего губернатор Орловской области держал «при себе» и жительницу столицы России Наталью Рожкову. Клычков, заведомо зная о том, что близкий к нему и Наталье Рожковой человек, Петр Милосердов (гражданский муж Рожковой и бывший руководитель избирательного штаба Клычкова), находится в розыске по обвинению в создании экстремистского сообщества, что он и его близкие нуждаются в средствах для обеспечения проживания разыскиваемого на нелегальном положении, не только пригласил его «гражданскую жену» на работу, но и создал для нее особые условия.

1 декабря 2017 года Наталья Петровна Рожкова была принята на государственную гражданскую службу в Администрацию Орловской области. До этого, насколько нам известно, опыта госслужбы в качестве руководителя она не имела. Под человека, не имевшего опыта работы чиновником, организаторских способностей, знакомства с регионом, был создан самостоятельный новый отдел – отдел по информационной политике администрации губернатора и правительства Орловской области.

Рожкова на службе отметилась не только постоянным поездками в Москву (находившегося в розыске, а с 24 января 2018 года – под стражей Милосердова нужно было поддерживать), но и рекомендациями, как очищать воду из лужи с помощью лифчика, и попытками ввести предварительную цензуру. К весне 2018 года позиция Рожковой вполне оформилась, и ее «правозащитная деятельность», которая уж никак не вписывалась в нахождение на госслужбе, привлекла внимание силовиков. По нашим данным, после того, как в отношении неё начались оперативные мероприятия, Клычков вызвал её «на ковер» и провёл с ней «разъяснительную беседу». 5 июня было завизировано её заявление об увольнении с формулировкой «по собственному желанию».

Милосердов же по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»), был приговорён к 2 годам 6 месяцам колонии общего режима с 2 годами ограничения свободы.

Итог: полгода Андрей Клычков держал на госслужбе в «тепличных» условиях свою знакомую, тесно связанную с находившимся в розыске по обвинению в создании экстремистского сообщества его бывшим политтехнологом Петром Милосердовым. А потом организовал её уход «по собственному». Петра Милосердова, кстати, уже выпустили.

Скриншот страницы Snob.ru Почетные гости Рожкова и Милосердов. В том же журнале было позднее опубликовано интервью Клычкова. Вообще, Рожкова была полезна губернатору Орловской области тем, что печатала о нём позитивные заметки в «Московском комсомольце». Первый такой материал был опубликован в 2014 году

Сейчас мы рассказали об уволенных сотрудниках губернатора Клычкова, которые были достаточно близки к нему. С Рожковой он, как мы уже отмечали, был знаком с 2014 года, Волошина ему порекомендовал и.о. вице-губернатора — руководителя Представительства Орловской области при правительстве РФ Максим Истомин, на сегодняшний день уже бывший, а Денис Блохин «достался» Клычкову от предыдущего губернатора Вадима Потомского. Каждого из них Клычков упрямо защищал, причём часто вступая в конфликты с прокуратурой, другими силовиками и даже собственными более опытными и знающими сотрудниками.

Сегодня среди его выдвиженцев и близких к нему руководителей есть целая группа «кандидатов на вылет». Допускаем, что некоторые из них в ближайшее время вполне возможно станут фигурантами уголовных дел (мэр Орла Юрий Парахин, советник Сергей Лежнев, руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин, руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина).

Другие, такие как зампред правительства финансист Вадим Тарасов, могут лишиться своих постов из-за очевидной профессиональной непригодности. Совсем недавно после отчётного доклада губернатора на сессии областного Совета народных депутатов депутат Денис Филиппченков назвал ситуацию с Денисом Блохиным, Юрием Парахиным и другими фигурантами «самым ярким кадровым провалом правительства области». И вот теперь к этому списку добавился разжалованный партнёр – губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Думаем, что теперь Клычкову будет долго сниться племянник Белозерцева

FLB.RU

29.03.21 12:01

Источник: https://flb.ru/2/4332.html