Теперь орловчане смогут оценить работу налоговой инспекции с помощью QR-анкетирования

ИФНС России по г. Орлу предлагает налогоплательщикам новый и удобный способ моментальной оценки качества оказания услуг.

Новый сервис «QR-анкетирование» позволяет отправлять свои предложения и замечания руководству налогового органа прямо со смартфона. Для сканирования QR-кода необходимо навести камеру мобильного телефона (планшета, карманного компьютера) на изображение кода, который размещен в операционном зале инспекции. После этого на устройство придет ссылка на анкету, при помощи которой можно оценить услугу по пяти критериям:

• доступность информации о получении услуги;

• комфортность условий в инспекции;

• длительность ожидания в очереди;

• длительность обслуживания;

• вежливость и компетентность сотрудников.

Если необходимое приложение для сканирования QR-кода отсутствует, перейти к анкете можно по ссылке, которая указана на информационном плакате с QR-кодом.

Оставленные оценки и отзывы налогоплательщиков обрабатываются в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать и устранять выявленные недостатки в работе налоговых органов, а также способствуют повышению качества обслуживания налогоплательщиков, сообщает ИФНС России по г. Орлу.

 

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Опубликовано 10 Янв 2017 в 13:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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