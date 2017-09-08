«Тепличные» проекты: как увеличить то, чего нет

№43 (491) от 13 декабря 2017 г.

6 и 7 декабря в Москве проходил второй ежегодный форум и выставка «Тепличные комплексы России 2017», в которых принимала участие и орловская делегация во главе с зампредом по АПК Дмитрием Бутусовым.

На совещании по тепличному овощеводству Дмитрий Бутусов сидел в первом ряду, рядом с руководителем департамента Минсельхоза Петром Чекмаревым, что как бы «намекало» на некую причастность орловского зампреда по АПК к росту производства тепличных овощей в стране. Напомним, Орловская область на сегодняшний день тепличные овощи не производит.

Примечательно, что после форума местные информагентства с подачи пресс-службы губернатора вышли с многообещающими заголовками типа: «Орловщина планирует увеличить тепличное производство овощей». Однако понятия «увеличить» и «возродить» все-таки различаются. С тех пор, как обанкротилось знаменитое тепличное хозяйство «Юбилейное», производство овощей в промышленных теплицах прекратилось. Ни одному из семи инвесторов, заявлявших в течение последних двух-трех лет тепличные проекты в Орловской области, до сих пор свои намерения реализовать не удалось.

«Орловский грунт по-прежнему закрыт»

Ровно год назад журналисты газеты «Коммерсант Черноземье» дали очень точную оценку состоянию тепличного овощеводства в Орловской области: «Орловский грунт по-прежнему закрыт». Сегодня мы вынуждены констатировать тот же факт. Поэтому участие члена команды экс-губернатора Потомского Дмитрия Бутусова в тепличном форуме, а также последующее совещание в областной администрации на тему реализации инвестпроектов, большая часть которых малосостоятельна, мы расцениваем как очередной самопиар. «Тепличные» проекты слишком долго были на старте, за это время Орловскую область обошли соседние регионы.

На совещании в областной администрации в основном присутствовали руководители сельхозорганизаций, заявки которых включены Минсельхозом в программу льготного кредитования. Из озвученного можно сделать вывод: ближе всех к началу фактической реализации инвестпроекта по строительству тепличного комплекса —

ООО «ПРОМПАРК», планирующий приступить к строительству первой очереди тепличного комплекса в Новосильском районе. 22 ноября 2017 подписан договор с отделением Сбербанка о предоставлении кредитной линии на сумму 1,435 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на сентябрь 2018 года. Если же говорить об окончании строительства и посадке рассады, то фактически орловчане увидят овощи от «ПРОМПАРКа» только к 2019 году.

В конце 2018 года ООО «ЭКОПРОДУКТ» планирует завершить строительство теплиц площадью 7 га в Болховском районе. Сметная стоимость инвестиционного проекта составляет 1,9 млрд рублей. В настоящее время одобрена заявка на предоставление кредита отделением Сбербанка. В каком году на орловских прилавках появятся тепличные овощи ООО «АПК Кумир» (бывший совхоз «Юбилейный»), неизвестно. На совещании представители «Кумира» не присутствовали, из чего Дмитрий Бутусов сделал вывод: «Значит, у них все хорошо». Напомним, эта компания обещала обеспечить орловчан тепличными овощами к концу 2016 года. И если Бутусов считает, что у этого инвестора все хорошо, то есть вопросы к самому Бутусову.

Теплицы реальные и виртуальные

Открывая второй ежегодный форум и выставку «Тепличные комплексы России 2017», министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев отметил, что производство тепличных овощей в стране не только уверенно растет, но и занимает первые позиции по динамике роста:

-На текущую дату мы имеем порядка 700 тыс. тонн тепличных овощей, что на 14% больше, чем в прошлом году. Рост достаточно хороший: по огурцам — 15%, по помидорам — 25%.

В этом году, по прогнозам ведомства, может быть произведено 930 тыс. т тепличных овощей, в то время как год назад урожай составил 813,6 тыс. т. Минсельхоз считает, что по итогам 2018 года может быть произведено 995 тыс. т овощей закрытого грунта. Это почти на 7% больше, чем планируется собрать в 2017 году. Рост урожая ожидается за счет сбора овощей в тепличных комплексах, построенных в текущем году.

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х среди субъектов РФ стали Краснодарский край – 79,5 тыс. тонн, Ставропольский край – 58,2 тыс. тонн, Республика Татарстан – 39,5 тыс. тонн, Республика Башкортостан – 39,2 тыс. тонн, Липецкая область– 30,4 тыс. тонн.

По мнению главы Минсельхоза, скачок в развитии тепличной индустрии обусловлен как увеличением площадей тепличных комплексов, так и грамотной работой овощеводов. Средняя урожайность достигла 34 кг/м², обогнав показатели 2015 года на 10%. По данным Минсельхоза, площадь новых сооружений в тепличном секторе в этом году составит 228,99 га — в 1,3 раза больше, чем в 2016 году. В прошлом году больше всего тепличных комплексов для выращивания овощей было построено в Чечне, Ставрополе, Московской и Калужской областях. В 2017 году в лидерах Липецкая, Московская области и Ставропольский край.

Соседняя Липецкая область находится на первом месте в ЦФО и на шестом месте в России по производству овощей. В 2016 году регион произвел более

165 тыс. тонн овощей, из них 26,3 тыс. тонн — в закрытом грунте.

Общая площадь теплиц с учетом ввода в эксплуатацию теплиц в Усманском районе, должна достигнуть 90 га. В 2018 году планируется начать строительство теплиц в Краснинском районе. В регионе работают три крупных производителя овощей закрытого грунта, основной — Группа компаний «Долина овощей» к концу 2017 года планирует увеличить свои тепличные площади в Липецкой области до 63 га, что позволит ей стать лидером по производству овощей закрытого грунта среди тепличных предприятий России за счет более высокой эффективности теплиц с технологией UltraClima. На сегодня в мире насчитывается около 250 га теплиц пятого поколения с технологией UltraClima, из них 15% таких теплиц находятся в Липецкой области. Технология позволяет поддерживать в теплицах температуру 22 градуса, нагревая воздух зимой и охлаждая летом, и роботизировать большинство производственных процессов.

Все тепличные комбинаты Липецкой области работают по контрактам с торговыми сетями. Продукция продается в сетевых магазинах региона

и других областей.

Белгородская область, активно занимающаяся импортозамещением, разработала концепцию «Тепличный кластер 500 га» с целью занять 10–12% российского рынка. В производстве овощей закрытого грунта регион вышел на восьмое место, утроив объемы за четыре года, с 2012 по 2016, и заняв 3,4% на рынке. По данным Росстата, по динамике прироста за один 2016 г. область вышла на 5-е место после Краснодарского края, Московской и Липецкой областей, Ставропольского края. За четыре года построены пять новых комбинатов. На сегодняшний день общая площадь действующих комплексов — 71 гектар. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 25 гектаров.

Корпорация развития Белгородской области, отвечающая за развитие инвестпроектов, провела работы по оцифровке земельных площадок, где будут построены тепличные комплексы с учетом газоснабжения и подключения к электросетям, что позволяет на год сократить время строительства и сэкономить деньги инвесторов. Оцифровано пять земельных участков общей площадью 737 гектаров, на которых можно построить 367 гектаров теплиц. Существенным бонусом для инвесторов, развивающих проекты по строительству тепличных комплексов, являются федеральные и региональные меры поддержки: государственная поддержка в виде льготного кредитования по ставке до 5% и возмещения до 20% прямых понесенных затрат на строительство теплиц и региональная помощь в виде льготы по налогу на имущество организаций на период окупаемости инвестиционных проектов — от 0,1%, а также льготное подключение к сетям газо- и электроснабжения.

Как видим, особых секретов в развитии тепличных инвестпроектов ни в Липецкой, на в Белгородской областях нет, есть интерес власти, в первую очередь, аграрных чиновников к развитию тепличного овощеводства. Почему же у нас так буксует реализация серьёзных проектов и будут ли успешными те начинания, о которых заявляется сегодня?

Проблемы финансирования проектов, подключения к коммуникациям и развития инфраструктуры, высокие капитальные затраты и конкурентная среда – то, с чем неизбежно сталкиваются орловские «тепличные» инвесторы. Предприятиям, давно и успешно реализующим проекты в овощеводстве защищенного грунта, проще получить кредит в банке, они уже заняли лучшие ниши на рынке овощеводческой продукции, отработали вопросы логистики. Может ли стать конкурентным производство овощей в маломасштабных проектах орловских товаропроизводителей, реализуемых с отставанием в три-пять лет? Учитывая низкий платёжеспособный спрос населения Орловской области, овощная тепличная продукция должна быть недорогой и в то же время качественной. Как сделать так, чтобы тепличный бизнес был рентабельным, высокомаржинальным и одновременно социально ориентированным? Кто рассматривает подобные вопросы в анонсированных проектах, достаточно ли они проработаны с точки зрения экономической эффективности?

Смущает уже то, что чиновники от АПК всякий раз выдают разные площади планируемых тепличных мощностей. Но ведь эти показатели не могут быть эфемерными цифрами, на их основе рассчитываются расход стройматериалов, конструкций, планируется расход электроэнергии, газа и ряд других важных экономических показателей. В противном случае реализация этих проектов под большим вопросом.

Подготовила Наталья Зарубина

К сведению:

По факту производство овощей защищенного грунта в Орловском регионе на сегодняшний день отсутствует. Валовой сбор овощей обеспечивается практически только за счет личных подсобных хозяйств (ЛПХ), при этом область занимает в ЦФО лишь 12 место по производству овощей на душу населения. В Орловском регионе производится 111 кг на каждого жителя, потребляется и того меньше – 107 кг. Медицинская норма потребления — 140 кг.