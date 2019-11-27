27 ноября 2019



Теплоизоляцию на трубах вдоль Полесской приведут в божеский вид

На днях в СМИ появилась информация, что жители домов №47 и №53 по улице Полесской в Орле пожаловались в ОНФ на холодные трубы. Жители отметили, что в предыдущие годы такого не наблюдалось. Общественники выехали на место и выявили, что на всей протяженности теплотрассы теплоизоляция пришла в негодность. Она практически отсутствует на трубах от самой котельной до домов. На трубах осталась только проволока, которая раньше держала теплоизоляцию.

Сегодня же стало известно, что сотрудники администрации города Орла побывали на месте и убедились в частичном отсутствии теплоизоляции на магистрали по улице Полесской. На место выехала бригада ООО «Газпром Теплоэнерго Орел». В настоящее время на место в полном объеме доставлен необходимый теплоизоляционный материал. Полностью завершить работы планируется 27-28 ноября.

 

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Опубликовано 27 Ноя 2019 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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