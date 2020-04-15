15 апреля 2020



Тесты на коронавирус будут делать гораздо оперативнее – сразу в Орле

Тесты на коронавирус теперь будут делать в Орле, не отправляя в Москву. Полный цикл тестирования на наличие SARS-CoV-2 будет проводить региональный Роспотребнадзор. Ранее для подтверждения или опровержения первичных результатов орловские тесты отправляли в Москву.

Как пояснили в самом Роспотребнадзоре, такое решение было принято на федеральном уровне для всех регионов. Накопившийся за это время опыт показал, что субъекты могут самостоятельно справляться с этой задачей. Для этого необходимо иметь учреждения, на базе которых можно проводить тест-тестирование на коронавирус. В Орловской области такие учреждения есть. Впрочем, если случай окажется нестандартным или тяжелым у регионов есть возможность обратиться в столичные лаборатории для уточнения диагноза, — уточнили в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 15 Апр 2020 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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