Тесты на коронавирус будут делать гораздо оперативнее – сразу в Орле

Тесты на коронавирус теперь будут делать в Орле, не отправляя в Москву. Полный цикл тестирования на наличие SARS-CoV-2 будет проводить региональный Роспотребнадзор. Ранее для подтверждения или опровержения первичных результатов орловские тесты отправляли в Москву.

Как пояснили в самом Роспотребнадзоре, такое решение было принято на федеральном уровне для всех регионов. Накопившийся за это время опыт показал, что субъекты могут самостоятельно справляться с этой задачей. Для этого необходимо иметь учреждения, на базе которых можно проводить тест-тестирование на коронавирус. В Орловской области такие учреждения есть. Впрочем, если случай окажется нестандартным или тяжелым у регионов есть возможность обратиться в столичные лаборатории для уточнения диагноза, — уточнили в пресс-службе облправительства.