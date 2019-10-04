Типичная история: после капремонта стало только хуже

ОНФ просит жилищную инспекцию проверить качество капремонта дома в Транспортном переулке в Орле. По словам жильцов дома, работы были выполнены плохо и не полностью.

Двухэтажный дом №16, расположенный в Транспортном переулке, был построен в начале XX в. Сейчас в нем проживают 10 семей.

«К нам обратились жители данного дома, которые рассказали о том, что с 2017 года они вынуждены жить в доме с незавершенным капитальным ремонтом. Граждане вносили средства за оплату капитального ремонта, но на деле работы были проведены некачественно», – рассказал член регионального штаба ОНФ в Орловской области Юрий Власов.

Активисты ОНФ выехали на место и осмотрели состояние дома — в ходе проведенных в 2017 г. работ была заменена кровля дома, но сливы были установлены неправильно. Из-за этого во время осадков стены дома заливает водой, началось отслоение штукатурного слоя. Трещины в стенах заделаны не были, в итоге сейчас они стали еще больше. Работы по оборудованию отмостки вообще не проведены.

«Жители дома уже два года пытаются добиться завершения ремонта своего дома. Однако ситуация не меняется. Мы настаиваем на том, чтобы ремонт был завершен полностью», – заметил представитель ОНФ Леонид Моргунов.