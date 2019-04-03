Точка зрения депутата Рыбакова

Красивые картинки вместо правды: о работе облсовета под руководством спикера Музалевского

№12 (549) от 3 апреля 2019 г.

На прошлой неделе на сессии облсовета с отчетными докладами о деятельности двух ветвей региональной власти в 2018 году выступили губернатор Орловской области Андрей Клычков и спикер регионального парламента Леонид Музалевский. И если отчет Клычкова вызвал более-менее живую дискуссию, в том числе и критические высказывания со стороны депутатов, то попытка депутата Игоря Рыбакова подвергнуть критике (заметим, весьма жесткой и нелицеприятной) выступление Музалевского была буквально утоплена в дружном хоре защитников спикера, выступивших под девизом «Не надо нарушать правила игры», брошенным в депутатские массы экс-председателем облсовета Иваном Мосякиным.

Однако такие «правила игры» устраивают не всех. Депутат Виталий Рыбаков – один из самых непримиримых критиков деятельности нынешнего руководства облсовета. Свою точку зрения на процессы, происходящие в региональном парламенте депутат изложил «Орловской среде».

«На прошедшей сессии облсовета мы заслушали отчеты губернатора Орловской области и председателя областного Совета о деятельности исполнительной и законодательной власти региона за минувший год. Оба доклада сделаны по одним и тем же лекалам, как год, три, пять, десять лет назад.

Свое мнение о докладе губернатора Клычкова я уже высказал в выступлении на сессии. Доклад, как и следовало ожидать, получился оптимистичный, в отчете главы региона были приведены хорошие статистические показатели. При этом остался без внимания один из ключевых вопросов – кадровый. И он касается прежде всего членов команды бывшего губернатора Потомского, которые по сей день работают в правительстве Орловской области – это заместитель губернатора по экономике и финансам Тарасов, заместители председателя правительства области по развитию инфраструктуры и по АПК Злобин и Бутусов, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Блохин, Это те люди, при которых были допущены вопиющие нарушения при расходовании бюджетных средств на суммы в миллиарды рублей (что отражено в отчетах КСП за 2016-2018 годы). Считаю, что губернатор должен обратить самое пристальное внимание и на их сегодняшнюю деятельность, чтобы его не завели, как говорят в народе, «куда Макар телят не гонял».

Выражу свое мнение об отчете председателя областного совета г-на Музалевского. Выступление слабое, как и сама работа Музалевского в статусе спикера. В чем заслуга г-на Музалевского в принятии законов, если практически все они исходят от исполнительной власти или формализуют полномочия по федеральным законам? В том, что они прошли процедуры бумагооборота в совете? Так это работа аппарата, а не депутатского корпуса. Депутатский корпус их принимает как агрегатор, техническим голосованием. Повестку сессии из 35 пунктов мы рассматриваем за 40 минут — минута на закон! А где реальная работа областного совета? Где собственное законотворчество депутатов? Где законотворческое планирование? Где законотворческое реагирование на текущие потребности экономики, социальной сферы, населения, бизнеса? Этого нет.

Под руководством г-на Музалевского облсовет напоминает, на мой взгляд, «гастролирующий цирк»: катание по районам, экскурсии по предприятиям, волейбол в рабочее время, «пустые» круглые столы, бестолковые посиделки обо всем и ни о чем. «Пустые», потому что единственным мерилом деятельности депутатского корпуса должны быть законодательные инициативы и принятые законы, помогающие людям жить лучше, бизнесу эффективнее работать, власти – честно и грамотно руководить.

Десятки, сотни выездных заседаний комитетов, встреч, суета районных властей – показать, покормить, напоить, попросить – оборачиваются пустым выхлопом. Потому что для Музалевского и его многочисленной рати эти выезды являются скорее способом разнообразить досуг, нежели поводом увидеть настоящую жизнь, проанализировать проблемы и найти способы их законодательного регулирования. Ни одного, повторюсь, не обнаружил ни одного законодательного акта или поправок в законы после встреч с избирателями, выездов в районы, после проблемных публикаций в СМИ, по сигналам жителей. Уже этого достаточно, чтобы признать работу совета под руководством Музалевского неудовлетворительной, а самого его — не соответствующим занимаемой должности.

Другая важнейшая функция областного парламента – контрольная деятельность. Основной целью контрольной деятельности облсовета, согласно одноименному закону, является «выработка рекомендаций, направленных на совершенствование законодательства Орловской области и повышение эффективности его исполнения». При Музалевском эта функция облсовета отмерла. У нас контрольной деятельностью называют постановочный пиар Музалевского и его команды при заслушивании тех или иных чиновников в присутствии СМИ. Заслушали – и снова пустой выхлоп. После таких имитаций контроля не следует ничего: ни обращений к губернатору, ни совершенствования законодательства, ни анализа законотворческого опыта других регионов. Ничего.

Областной совет под руководством Музалевского стал, на мой взгляд, недееспособной, невразумительной, несамостоятельной ветвью власти, техническим придатком исполнительной власти. Отчет губернатора стал формальным ритуалом. Перед депутатами жонглируют цифрами, показывают красивые картинки. Насколько областной Совет под руководством Музалевского в состоянии оценить отчет? Знают ли депутаты реальное состояние дел в регионе? Знакомы ли они с положением Орловской области на фоне регионов-соседей? При Музалевском в облсовете перестали готовить и издавать аналитические материалы. Музалевский полностью сократил аналитическую службу, зато втрое увеличил штат пиарщиков пресс-службы, в семь раз – количество заместителей, вдвое – штат освобожденных депутатов.

Под руководством Музалевского облсовет лишился главного – правды.

А правда состоит в том, что не все так радужно, как рассказал губернатор в своем оптимистичном докладе. По итогам 2018 года промышленность ушла в минус. Орловская область — на 65-м месте по уровню развития науки и технологий. В рейтинге регионов по динамике промпроизводства Орловская область на 70-м месте. Индекс обрабатывающего производства скатился до 96,9%, по ЦФО – он вырос на 9,1%. Объем работ в строительстве снизился на 7%, по стране — вырос на 5,3%. В 2019 году падение региона продолжилось. По индексу промышленного производства мы на предпоследнем месте в ЦФО – 98,4%, по ЦФО – рост 108,5%. Площадь ввода жилья сократилась на 36,3%. Лихорадит отрасли жизнеобеспечения, потому что просроченная кредиторская задолженность за обеспечение электроэнергией и газом приближается к миллиарду рублей. Не все так хорошо и в сельском хозяйстве: валовый сбор сахарной свеклы сократился за год на 9%, гречихи – на 30%. Реализация картофеля за год упала в 2,3 раза, овощей – в 20 раз. Урожайность в прошлом погодно-благоприятном году снизилась практически по всем видам сельскохозяйственных культур, в том числе пшеницы – на 21%, картофеля – на 10%. По гречихе урожайность на 35% ниже уровня трехлетней давности. Впервые за десятилетия в 2018 году сократились посевные площади гречихи на 25%, зернобобовых – на 32%, овощей – почти на 40%.

Нам презентовали рекордный процент инвестиций – 109%. Этот «рывок» — «эффект нулевой базы»: три года до этого было снижение. По сравнению с 2015 годом прирост инвестиций составил всего 3%. И здесь возникает вопрос к Музалевскому. Где был и что делал председатель облсовета все эти годы, когда падали инвестиции, уходили инвесторы, сворачивались проекты? Почему не разбирались с законодательством, не спрашивали с исполнительной власти, игнорировали ситуацию в бизнесе? Может, потому, что наш спикер поддакивал Потомскому и вместе с ним заставлял верить в аферные проекты со словенской фирмой «РИКО», в байки про возрождение аэропорта и про строительство НПЗ? Эти годы не без вины Музалевского необратимо упущены для инвестиционного прилива в регион. Область потеряла конкурентоспособность и доверие инвесторов. Регион сильно отстал от соседей в инфраструктурной доступности. Финансы и экономика области стагнируют в условиях высокой закредитованности бюджета. Где был и чем занимался все эти годы Музалевский как председатель областного Совета? Как служил своей области и ее жителям? Выполнял все капризы очередного губернатора во вред избирателям? Разве не при его поддержке и попустительстве были повышены налоги с населения и тарифы ЖКХ, возросли траты на чиновников, начался бедлам в управлении регионом, произошли миллиардные хищения бюджетных средств? За это время г-н Музалевский сделал из облсовета «VIP-приют» для желающих пожить за государственный счет и ни за что не отвечать. Число своих заместителей увеличил до семи, комитетов – до девяти, почти треть депутатов по указке Потомского перевел на платную основу. В октябре 2016 года Музалевский заявлял, что увеличение штатов не потребует дополнительного бюджетного финансирования и что новые ставки будут оплачиваться за счет некой экономии, полученной в целом по областному совету. Это не так. При сокращении «рабочих лошадок» — специалистов-профессионалов аппарата – расходы на содержание областного совета увеличились и пошли на огромные заработные платы Музалевского и его заместителей. Если в 2015 году облсовет обходился региону в 93,6 млн рублей, то в 2017 – уже 110 млн, в 2018 – 111 млн рублей.

Вернусь к экономической ситуации. По данным PA-Эксперт по рангу инвестиционного потенциала Орловская область занимает 60-е место в стране. По финансовым рискам – 63-е, а по управленческим – 79-е место. Это показатель крайне низкого качества управления субъектом как со стороны исполнительной, так и со стороны законодательной власти! Разве областной Совет не должен на это реагировать? Не обязан анализировать проблемы, находить решения, в том числе по совершенствованию нормативно-правовой базы? И Музалевский должен нести за это персональную ответственность!

По результатам исследования АПЭК (Агентства политических и экономических коммуникаций), по качеству управления финансово-экономическим блоком в 2018 году регион находится на 79 месте. Совсем плохое качество! По данным Министерства финансов, Орловская область отнесена к регионам с самым низким качеством управления региональными финансами. И это третий год подряд! Мной неоднократно поднимался вопрос о рисках назначения В.А. Тарасова на должность заместителя губернатора и председателя правительства Орловской области по экономике и финансам. Но дирижируемый Музалевским «актив» «прожал» назначение Тарасова. Кому сделали лучше? Избирателям? Области? Нет, системные проблемы финансово-экономического блока продолжают обостряться. Инвестиционных соглашений не видно. Департамент экономики возглавил «правая рука» Тарасова – Антонцев. Именно Антонцев при Потомском был начальником управления инвестиций, и именно при нем объемы инвестиций поползли вниз, зато изображалась бурная деятельность по фейковым инвестиционным проектам, больше похожая на очковтирательство. И не являются ли такими же фейковыми распиаренные новости о «почти подписанной» в Москве «Особой экономической зоне»? Или о создании ТОСЭР (территории социально-экономического развития) в Мценске? Спикер с губернатором в курсе, что один из пяти заявленных Тарасовым-Антонцевым инвесторов ТОСЭР на днях попал под уголовное дело за полугодовую невыплату заработной платы? Если у предприятия нет 1,7 млн рублей, чтобы рассчитаться с работниками, то откуда деньги на инвестиции?

Чем опасны тарасовы для власти? Чем страшны музалевские, «продавливающие» тарасовых? Нежеланием смотреть правде в глаза, лакировкой действительности. Губернатор Клычков любит повторять, что при нем государственный долг области сократился на 206,5 млн рублей. Но г-н Клычков забывает, что при нем государственный долг Орловской области сначала увеличился почти на 2 миллиарда (1586034,64 рублей). Что стоит экономия в 200 миллионов на этом фоне?

Нам уже не в первый раз вдалбливают, что чуть ли не 500 миллионов рублей сэкономлено на расходах по обслуживанию государственного долга. Это тоже потуги Тарасова. Потрудитесь посмотреть отчеты об исполнении бюджета, они есть на сайте облправительства. На обслуживание государственного долга в 2017 году ушло 932 миллиона, а в «экономном» 2018 году еще больше — 946 миллионов. Где здесь экономия в 500 миллионов? О каком качестве управления финансами и государственным долгом нам рассказывает исполнительная власть, если бюджетные ссуды (кредиты) федерального бюджета в 2018 сократились на 1,14 млрд рублей, а кредиты у коммерческих банков выросли почти на миллиард (933,4 млн рублей)? Орловская область занимает позорное 4-е место в пятерке самых закредитованных регионов России (98,2%). Область увеличивает кредитную кабалу, не имеет средств на развитие, качество жизни падает – это чистая статистика. Но облсовет во главе с Музалевским продолжает «принимать к сведению» приукрашенные отчеты и не замечать хронические управленческие болезни. Для этого Музалевский рвался к власти? Так он отстаивает интересы избирателей? Что он оставит после себя?

В регионе реальная проблема с безработицей: по данным статистики, в 2018 году почти 20 тысяч работоспособных жителей области не имели работы. Растет миграционная убыль населения, в прошлом году 2700 человек уехали из Орловской области в поисках работы. Сейчас в регионе на неполный рабочий день переведено 5,2 тысячи человек. Более 1600 находятся в простое. Более 9,7 тысячи человек отправлены в отпуска без сохранения заработной платы. На что им жить сейчас и на какую пенсию им рассчитывать в будущем? Кто защитит интересы этих избирателей, если не областной совет? Кто будет разбираться в причинах сворачивания бизнеса и сокращения рабочих мест? Как должен законодательно реагировать на эту ситуацию депутатский корпус? Где депутатский контроль работы исполнительной власти по этим проблемам?

Орловская область заняла шестое место в рейтинге самых вымирающих регионов страны, лидер по смертности от онкологии, в пятерке регионов с самыми высокими показателями по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, на 13-м месте в рейтинге «пьющих» регионов. Орловская область оказалась в числе регионов, где больше всего вымерших сел и деревень. Орловщину часто называют регионом малого бизнеса. Но за 2018 год, по данным Орелстата, количество малых предприятий (включая микропредприятия) сократилось на 330 единиц, среднесписочная численность в них упала на 5866 человек, инвестиции снизились на 18%.

Впервые в истории региона за год сократились реальные денежные доходы населения: 98,5%. Это плохой рекорд! Орловская область на 77-м месте по уровню зарплат населения. Больше трети работающего населения получает менее 15 тысяч рублей в месяц. Средний размер пенсий – 13643 рубля. Неужели эти люди плохо работали или трудились где-то не там, что не смогли реализовать себя, как Музалевский? По декларациям спикер облсовета с супругой с 2011 года (когда он возглавил облсовет) до настоящего времени «заработали» более 80 миллионов рублей. Сюда не вошли данные по 2018 году. Так вот, простая арифметика: семья спикера облсовета Леонида Музалевского получает в среднем 31,6 тысячи рублей в день. В день! В 2,3 раза больше, чем рядовой орловский пенсионер получает в месяц.

В среднем личные доходы Музалевского за последние семь декларированных лет превышают 360 тысяч рублей в месяц. Что же он как государственный служащий делает для государства и жителей области в стократ более ценного и полезного, чем токарь, врач или учитель? И разве за такие деньги нельзя достойно управлять советом, честно исполнять свой депутатский долг, блюсти интересы Орловской области, быть на стороне избирателей и не «расстилаться» перед каждым новым губернатором, лишь бы сохранить должность? В чем эффективность его руководства Орловским областным советом? В количестве фотографий рядом с губернатором? В числе публикаций про спикера, оплаченных из бюджета? В числе пристроенных на «теплые места» приятелей и их родственников? А ведь эффективность областного совета следует оценивать по качеству принятых областных законов, по качеству их исполнения, по степени удовлетворения ожиданий граждан от реализации этих законов.

Хочу сказать о гражданской позиции и репутации Орловского областного Совета народных депутатов под руководством г-на Музалевского. «Пресмыкание» спикера перед губернаторами – это беда не только областного совета, но и всех избирателей. Громкая череда хищений бюджетных средств, увода активов, коррупционных преступлений последних лет не нашла своевременного отзвука в позиции облсовета и регионального отделения партии власти. У наших избирателей – дольщиков строительства 17-этажного дома на улице Панчука в городе Орле – похищено более 134 млн рублей. Может быть, спикер облсовета и лидер реготделения партии «Единая Россия» Музалевский обратился в следственные органы? Может, потребовал от губернатора ответа за действия АО «АИЖК Орловской области»? Или заявил о недоверии членам команды губернатора, входившим в Совет директоров АИЖК? Ничего подобного. Такая же нулевая «реакция» на проблемы обманутых дольщиков по другим объектам. И на обращения работников обанкротившегося орловского ПАТП-1. И на проваленные планы капитального ремонта в 273 многоквартирных домах. И на финансовые нарушения в десятки миллионов рублей по программе «Формирование современной городской среды на территории Орловской области». Годами спикер облсовета не слышал жалоб льготных категорий граждан на невозможность получить земельные участки. Сейчас уже следственные органы возбудили дело о халатности чиновников, которая привела к нехватке земельных участков для 924 граждан, из которых 860 многодетных семей. Также ни региональное отделение «Единой России», ни облсовет во главе с Музалевским не выразили своего отношения к неисполняемым обязательствам по выделению квартир и к скандалу с неэффективным использованием бюджетных средств при покупке квартир для детей-сирот.

Практически мимо облсовета, без адресных выводов и обращений к губернатору и в правоохранительные органы, без предложений об отстранении от работы курирующих чиновников г-н Музалевский пропустил скандалы с пропавшими 78 миллионами при реконструкции стадиона им.Ленина, с финансовыми претензиями на 80 млн рублей к БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой», с финансовыми нарушениями на сумму свыше 100 млн рублей в АО «Орелоблэнерго». Не довелось увидеть реакцию Музалевского на финансовые нарушения по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» — более 16 млн рублей. На ущерб бюджету в особо крупном размере, причиненный должностными лицами КУ ОО «Орелгосзаказчик», при строительстве дороги в Малоархангельском районе. Никак не обозначил свою позицию Музалевский по тотальным злоупотреблениям в АО «Орелгортеплоэнерго» с выводом более 139 миллионов рублей. Без оценки спикера облсовета и лидера реготделения «Единой России», без принципиальных обращений к губернатору и общественности осталось уголовное дело по ООО «АСК Инжиниринг» с хищением более 136 миллионов рублей при строительстве многофункционального медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».

Сегодня в регионе масса острых тем, требующих эффективного реагирования и системных решений. Под ликвидацию-оптимизацию попадают 10 сельских школ; строители-ремонтники моста Дружбы объявили забастовку из-за невыплаты долгов по заработной плате; практически все муниципальные образования в жестком бюджетном кризисе и не могут софинансировать проекты развития; в регионе жесткий дефицит детских яслей и иных дошкольных образовательных учреждений, на селе падает численность населения и «умирает» малый бизнес; неэффективно работают ГУПы, МУПы и бюджетные учреждения; развалена муниципальная система пассажирских перевозок; творится вакханалия при государственных и муниципальных закупках и так далее. Но спикер и лидер регионального отделения «Единой России» Музалевский, как обычно, не торопится «прикасаться» к этим темам и вновь «лавирует», стараясь уйти от их рассмотрения на уровне законодательной власти.

Напомню слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, выступившего на съезде «Единой России» с призывом к членам партии активнее бороться за авторитет: «Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим». К сожалению, на мой взгляд, г-н Музалевский придерживается других правил.

Не случайно г-н Музалевский оставил без ответа как мое особое мнение по поводу его руководства областным советом, так и мое официальное обращение к нему, опубликованное в СМИ больше месяца назад. Напомню, тогда я предложил Музалевскому найти в себе мужество и признать ошибки. Я также потребовал отменить принятые Музалевским и зависимыми от него депутатами фракции «Единая Россия» антинародные законы. Повторю свои требования:

Отменить изменения, внесенные с 1 января 2015 года в Закон Орловской области от 26.11.2002 № 289-ОЗ «О транспортном налоге» в части увеличения размеров налоговых ставок по категориям транспортных средств мощностью двигателя свыше 100 л.с. Выйти с инициативой о пересмотре кадастровой стоимости земель и соответственно об уменьшении ставок земельного налога и налога на недвижимость. Создать рабочую группу по разработке законодательных инициатив, направленных на сокращение численности депутатов Орловского областного Совета народных депутатов, с тем, чтобы следующий созыв депутатов формировался по новой (оптимизированной) схеме представительства. Создать рабочую группу по анализу функциональной нагрузки заместителей Председателя Орловского областного Совета народных депутатов и депутатов, работающих на постоянной основе, с целью последующего сокращения их численности до одного заместителя. Инициировать рассмотрение вопроса об отмене пенсионных льгот для депутатов облсовета, работающих на постоянной основе. Провести служебную проверку эффективности деятельности Управления по взаимодействию со средствами массовой информации и обоснованности государственных закупок Орловского областного Совета народных депутатов по размещению информации о деятельности облсовета на предмет использования бюджетных средств на персональный пиар Музалевского Л.С. Принять решение о радикальном сокращении числа транспортных единиц, закрепленных за Орловским областным Советом народных депутатов.

Считаю честным, полезным для избирателей и для репутации депутатского корпуса предложение к Музалевскому уйти в отставку с поста председателя облсовета. Считаю экономически целесообразным и политически оправданным предложение к депутатскому корпусу – пересмотреть организационную систему и приоритеты деятельности Совета, которые должны быть направлены в первую очередь на соблюдение интересов избирателей, на улучшение условий жизни граждан, а не на обслуживание потребностей и удовлетворение личных амбиций отдельных представителей так называемой региональной элиты».

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов

ВИТАЛИЙ РЫБАКОВ