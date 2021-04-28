Только два слова всего: «да» или «нет»?

№15 (639) от 28 апреля 2021 г.

В прошлом номере «Орловской среды» мы опубликовали материал издания FLB.RU, в котором шла речь об информационном вакууме вокруг нескольких уголовных дел коррупционной направленности, которые, по данным издания, возбуждены в отношении ряда орловских чиновников. Правда, никаких сообщений об этом СУ СКР по Орловской области не дает. Под «подозрение» журналистов в числе прочих попал и мэр Орла Юрий Парахин. «Орловская среда» попыталась выяснить, заведено ли дело в отношении орловского градоначальника, и направила официальный запрос в региональное управление Следственного комитета. Ответ (если его можно так назвать) вызвал у нас множество вопросов.

Прежде чем перейти к вопросам, напомним, что, по информации FLB.RU, в отношении мэра Орла Юрия Парахина в настоящее время может быть возбуждено несколько уголовных дел. Косвенным подтверждением того, что эти дела существуют, является жалоба адвоката Юрия Парахина господина Онищенко, направленная им в Заводской районный суд, о чем мы также писали в прошлом номере. Как следовало из информации, размещенной на сайте суда, адвокат орловского мэра жаловался на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уголовное производство (ст.125 УПК РФ). В связи с этим «Орловская среда» и попросила Следственный комитет подтвердить либо опровергнуть информацию о возбуждении уголовных дел в отношении мэра города Орла Юрия Парахина. Казалось бы, чего проще: есть дела, так и напишите: дела возбуждены. Нет дел – ответьте, что не возбуждены. Но и.о. старшего помощника руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ полковник юстиции А. Коргин прислал нам такой ответ, что мы почувствовали себя, мягко говоря, не совсем адекватными. А если говорить не мягко, а называть вещи своими именами, то полковник Коргин, видимо, счел редактора «Орловской среды» Татьяну Филеву слабоумной. Почему? Не знаем. Но полковник Коргин вежливо и лаконично, как и полагается при общении со слабоумными, разъяснил редактору Филевой, что ее обращение рассмотрено. И что «следственным управлением принимаются все надлежащие меры по освещению в средствах массовой информации деятельности следственных органов, за исключением фактов, на которые распространяются требования ст. 161 УПК РФ». А также, что вся актуальная и объективная информация о деятельности следственных органов, в том числе и сведения о возбуждении уголовных дел, ходе и результатах их расследования, размещается на официальном сайте СУ и в аккаунтах в социальных сетях.

Неудивительно, что данный ответ редакцию ОС не устраивает ни в какой степени. Во-первых, потому что редактор Филева слабоумной не является и не считает таковым полковника Коргина. Отсюда вытекает во-вторых: редактор Филева никаких обращений в Следственный комитет не направляла. Редактор Филева направляла запрос на получение информации в соответствии с законом о СМИ. И в соответствии с этим же законом полковник Коргин должен был либо предоставить ей запрашиваемую информацию, либо направить отказ в предоставлении информации – причем мотивированный.

В-третьих, редактор Филева не спрашивала полковника Коргина, какие меры принимает СУ СКР по Орловской области по освещению своей деятельности. Нас интересовало, возбуждены ли уголовные дела в отношении Парахина. И если бы таковых дел не было, то полковник Коргин с дорогой душой мог бы об этом сообщить. Но вместо этого он сослался на статью 161 Уголовно-процессуального кодекса. Поскольку, повторим, редактор Филева не страдает слабоумием, она заглянула в УПК и нашла указанную статью. И даже ее прочитала. Так вот, как хорошо известно полковнику Коргину, статья 161 запрещает разглашать данные предварительного расследования, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой этой же статьи.

Итак, в каких же случаях данные разглашать можно? Цитируем статью: «Данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя, дознавателя и только в том объеме, в каком ими будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Разглашение данных о частной жизни участников уголовного судопроизводства без их согласия не допускается». При этом, «запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения:

1) о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами;

2) распространенные следователем, дознавателем или прокурором в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным публичным способом;

3) оглашенные в открытом судебном заседании».

То есть полковник Коргин дал понять редактору Филевой, что информации о возбуждении уголовных дел в отношении мэра Парахина, который, как известно, не является должностным лицом государственных органов власти, Следственный комитет предоставить не может. Но в таком случае, опять же в соответствии с законом о СМИ, полковник Коргин должен был сообщить, кем и когда принято решение об отказе в предоставлении информации, а также указать причины, по которым запрашиваемая информация не может быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну.

Чьи права нарушил бы полковник Коргин, если бы сообщил, что в отношении мэра Парахина возбуждены уголовные дела? А если они не возбуждены, почему бы об этом не сообщить гражданам, которые, собственно, мэра Парахина на свои налоги и содержат? И не является ли подобная конспирация со стороны следственных органов нарушением прав налогоплательщиков, то есть – всего общества? Кстати, в свое время Конституционный суд обращал внимание, что при засекречивании уголовных дел следует соблюдать баланс общественных и личных интересов. Или для следователей интересы отдельной личности мэра важнее интересов общества? Не думаем. Тем более, что, например, факты возбуждения уголовных дел в отношении главы орловского депздрава Залогина или бывшего замглавы городской администрации Романа Игнатушина СУ СКР вовсе не засекречивал. Более того, кадры обыска у Игнатушина дома демонстрировали в телеэфире. И как насчет его прав на неприкосновенность частной жизни?

Конечно, мы не надеемся, что полковник Коргин ответит нам на все эти вопросы. Но очень надеемся все-таки получить ответ на вопрос, возбуждены ли уголовные дела в отношении мэра Орла Юрия Парахина. Ответ простой и вразумительный: да или нет. Если же господин Коргин нам опять не ответит, мы зададим другие вопросы – и уже не ему.