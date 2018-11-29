Толщина льда на орловских водоёмах — не более 4 см
По состоянию на 28 ноября на закрытых водоемах (прудах, озерах) области толщина льда в некоторых местах достигает 12 см, а на проточных (реках) — 3-4 см, этого недостаточно для безопасного нахождения на льду, информирует ГУ МЧС по Орловской области.
Спасатели предупреждают о правилах безопасности:
не выходите на тонкий лёд в начале зимы (лед ломается с хрустом, трещит);
расстегните пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае опасности;
двигайтесь по натоптанным следам и тропинкам;
имейте в руках палку, прощупывайте перед собой путь;
если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и ползите по своим следам обратно;
при движении группой следуйте друг за другом на расстоянии, вперед пропустите самого опытного.
В начале зимы наиболее опасна середина водоема.
В конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.
Если человек попал в полынью:
попросите кого-нибудь вызвать “скорую помощь” и спасателей;
найдите длинный шест, лыжу, веревку или длинный шарф;
завяжите на конце веревки узел;
постарайтесь приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 метров передвигайтесь ползком;
не доползая до края, подайте пострадавшему шест, лыжу, веревку;
вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения, переодеться.
Окажите первую помощь до приезда врачей.
Немедленно сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам: 01, 101 или 112.