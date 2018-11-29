29 ноября 2018



Толщина льда на орловских водоёмах — не более 4 см

По состоянию на 28 ноября на закрытых водоемах (прудах, озерах) области толщина льда в некоторых местах достигает 12 см, а на проточных (реках) — 3-4 см, этого недостаточно для безопасного нахождения на льду, информирует ГУ МЧС по Орловской области.

Спасатели предупреждают о правилах безопасности:

не выходите на тонкий лёд в начале зимы (лед ломается с хрустом, трещит);

расстегните пояс рюкзака, чтобы быстро его сбросить в случае опасности;

двигайтесь по натоптанным следам и тропинкам;

имейте в руках палку, прощупывайте перед собой путь;

если лед начал трескаться, осторожно ложитесь и ползите по своим следам обратно;

при движении группой следуйте друг за другом на расстоянии, вперед пропустите самого опытного.

В начале зимы наиболее опасна середина водоема.

В конце зимы опасны прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, под мостами.

Если человек попал в полынью:

попросите кого-нибудь вызвать “скорую помощь” и спасателей;

найдите длинный шест, лыжу, веревку или длинный шарф;

завяжите на конце веревки узел;

постарайтесь приблизиться к полынье по следам, последние 10-15 метров передвигайтесь ползком;

не доползая до края, подайте пострадавшему шест, лыжу, веревку;

вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого помещения, переодеться.

Окажите первую помощь до приезда врачей.

Немедленно сообщите о случившемся в службу спасения по телефонам: 01, 101 или 112.

 

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Опубликовано 29 Ноя 2018 в 13:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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