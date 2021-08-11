11 августа 2021



Томограф в Семашко починят за 9 миллионов рублей

Вышедший из строя один из двух компьютерных томографов в больнице Семашко все же починят. На ремонт выделено 9 млн рублей, — сообщил проправительственный телеграм-канал “Телеграммы из Орла”. Документы на ремонт подписаны 11 августа. Выделенные средства будут направлены на ремонт медицинского оборудования — замену рентгеновской трубки компьютерного томографа «Сакура».

Напомним, в отличие от рентгена, на КТ гораздо лучше виден процесс поражения легких при заболевании коронавирусом. Более того, КТ позволяет контролировать динамику процесса. А коварное заболевание иногда развивается очень стремительно.

 

Третья власть допустила четвертую к информации
В Орле сгорел автомобиль
В Орле утилизировали 10 842 упаковок масла
Опубликовано 11 Авг 2021 в 16:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

Комментарии закрыты.

Новости

ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"