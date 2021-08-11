Томограф в Семашко починят за 9 миллионов рублей

Вышедший из строя один из двух компьютерных томографов в больнице Семашко все же починят. На ремонт выделено 9 млн рублей, — сообщил проправительственный телеграм-канал “Телеграммы из Орла”. Документы на ремонт подписаны 11 августа. Выделенные средства будут направлены на ремонт медицинского оборудования — замену рентгеновской трубки компьютерного томографа «Сакура».

Напомним, в отличие от рентгена, на КТ гораздо лучше виден процесс поражения легких при заболевании коронавирусом. Более того, КТ позволяет контролировать динамику процесса. А коварное заболевание иногда развивается очень стремительно.