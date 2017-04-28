Топ-менеджеры «Орловской Нивы» приговорены к реальным срокам лишения свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего депутата Орловского областного Совета народных депутатов Павла Будагова и его брата Петра Будагова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено, что 12 декабря 2015 года братья Будаговы, находясь в Орле около ночного клуба «ОЗ-БАР», в ходе конфликта с местным жителем нанесли ему несколько ударов в область головы, от чего потерпевший упал, ударившись головой об асфальт. Причиненные потерпевшему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, включающей в себя перелом теменной кости, повлекли в своей совокупности тяжкий вред здоровью.

Приговором суда Павлу Будагову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Петру Будагову — 4, 5 года в исправительной колонии строго режима, информирует СУ СК по Орловской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.