Топ-менеджеры «Орловской Нивы» приговорены к реальным срокам лишения свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета  по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего депутата Орловского областного Совета народных депутатов Павла Будагова и его брата Петра Будагова. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Следствием и судом установлено,  что 12 декабря 2015 года братья Будаговы, находясь в Орле около ночного клуба «ОЗ-БАР», в ходе конфликта с местным жителем нанесли ему несколько ударов в область головы, от чего потерпевший упал, ударившись головой об асфальт. Причиненные потерпевшему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, включающей в себя перелом теменной кости, повлекли в своей совокупности тяжкий вред здоровью.

Приговором суда Павлу Будагову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы,  Петру Будагову — 4, 5 года в исправительной колонии строго режима, информирует СУ СК по Орловской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 

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Опубликовано 22 мая 2017 в 13:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 5

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