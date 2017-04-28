Топиарный корабль в Орле остался без дельфинов

Объем финансирования на озеленение города в 2017 году сократился в два раза, соответственно объем всех видов работ так же упал вдвое. То есть будет меньше убрано аварийных деревьев (а к чему это может привести наглядно показал прошедший в понедельник через столицу ураган). Поменьше скосят одуванчиков, высадят цветов и, естественно, в два раза меньше будет выставлено топиарных фигур. В частности, великолепная топиарная композиция — корабль из лозы и выпрыгивающие перед ним дельфины — в этом году будет «секвестирована» за счет дельфинов. На свои места вернутся: пчела, церковь, книга, гармонь и лошади.

Между тем, в целом ситуация на этом муниципальном предприятии начинает выравниваться. Долги по зарплате гасятся. Есть спрос на продукцию. Заключаются договоры с другими организациями и даже городами — в частности, в этом году топиарные фигуры с помощью специалистов «Зеленстроя» поставят во Мценске и Ливнах, — рассказал на рабочем совещании новый руководитель МУПа Александр Байрак. Он также отметил, что в теплицах предприятия помимо цветов теперь будут выращивать различные овощи. Так что все-таки есть надежда, что орловцы увидят на прилавках не только израильские, но и местные огурцы.