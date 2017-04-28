Топиарный корабль в Орле остался без дельфинов

Объем финансирования на озеленение города в 2017 году сократился в два раза, соответственно объем всех видов работ так же упал вдвое. То есть будет меньше убрано аварийных деревьев (а к чему это может привести наглядно показал прошедший в понедельник через столицу ураган). Поменьше скосят одуванчиков, высадят цветов и, естественно, в два раза меньше будет выставлено топиарных фигур. В частности, великолепная топиарная композиция — корабль из лозы и выпрыгивающие перед ним дельфины — в этом году будет «секвестирована» за счет дельфинов. На свои места вернутся: пчела, церковь, книга, гармонь и лошади.

Между тем, в целом ситуация на этом муниципальном предприятии начинает выравниваться. Долги по зарплате гасятся. Есть спрос на продукцию. Заключаются договоры с другими организациями и даже городами — в частности, в этом году топиарные фигуры с помощью специалистов «Зеленстроя» поставят во Мценске и Ливнах, — рассказал на рабочем совещании новый руководитель МУПа Александр Байрак. Он также отметил, что в теплицах предприятия помимо цветов теперь будут выращивать различные овощи. Так что все-таки есть надежда, что орловцы увидят на прилавках не только израильские, но и местные огурцы.

 

Культура для всех
Все успеют закопать
В Орле мошенницы, «продававшие» сахар, украли у пенсионера 140 тыс. рублей
Опубликовано 30 мая 2017 в 13:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 26

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"