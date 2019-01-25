Торговая сеть пожаловалась в УФАС на оформление аптеки

ФАС проводит опрос орловцев по поводу наличия или отсутствия нарушений антимонопольного законодательства. В ведомство поступило заявление АО «Тандер» о признаках нарушений в действиях аптечной организации. По мнению заявителя, нарушение выразилось в имитация фирменного стиля торговых павильонов сети магазинов «Магнит», при оформлении аптечного учреждения.

С целью установления факта копирования (имитации) фирменного стиля АО «Тандер», УФАС просит всех желающих принять участие в опросе, размещенном на официальном сайте.